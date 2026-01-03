Blisko 1000 zł dodatku do pensji w styczniu. Ten warunek spełnia wielu pracowników!

Wyższe wynagrodzenie należy się tym, którzy zawodowe obowiązki wykonują w nocy. Taki dodatek nie ma stałej wysokości. Jego kwota zależy między innymi od liczby przepracowanych godzin w danym miesiącu. W 2026 roku stawki idą w górę. Ma to związek z podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Ile do pensji pracodawca musi dołożyć w styczniu?

Zgodnie z przepisami, pora nocna obejmuje godziny od dwudziestej pierwszej do siódmej. Aby uzyskać prawo do dodatku, pracownik musi wykonywać swoje obowiązki w nocy co najmniej przez trzy godziny w każdej dobie lub spędzić minimum 25 procent czasu pracy w okresie rozliczeniowym w tym przedziale czasowym.

Dodatek za każdą godzinę pracy w nocy wynosi 20 proc. stawki godzinowej, która jest obliczana na podstawie obowiązującej płacy minimalnej. Wysokość dodatku różni się w zależności od miesiąca, ponieważ zależy od liczby przepracowanych godzin.

Aby ustalić konkretną kwotę dodatku dzielimy aktualne minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Otrzymaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej. Taki dodatek to realna korzyść finansowa, zwłaszcza przy intensywnym grafiku nocnym.

Stawki za pracę nocną od 2026 poszły w górę

Od tego roku stawki za pracę w nocy są większe, bo w górę poszło minimalne wynagrodzenie, które od pierwszego dnia stycznia wynosi 4806 zł brutto, czyli 3605,85 zł netto. Liczba godzin pracy w styczniu to 160. Stawka wynosi 6,01 zł brutto za każdą z nich. Łatwo policzyć, że daje to dokładnie 961,60 zł brutto dodatku zł do pensji.

A oto stawki dodatku za pracę w nocy w 2026 roku