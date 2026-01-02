REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Styczeń 2026 w ZUS. Kwoty, terminy ważne zmiany

Styczeń 2026 w ZUS. Kwoty, terminy ważne zmiany

02 stycznia 2026, 16:33
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Styczeń 2026 w ZUS. Kwoty, terminy ważne zmiany
Styczeń 2026 w ZUS. Pierwsze przelewy już ruszyły, zmiany w terminach i limitach dorabiania
Materiały prasowe

Choć na waloryzację emerytur i rent trzeba poczekać do marca, styczeń 2026 przynosi kilka bardzo istotnych zmian dla osób pobierających świadczenia ZUS. Chodzi przede wszystkim o terminy wypłat przesunięte przez dni wolne, nowe limity dorabiania oraz różnice w kwotach na rękę, które część świadczeniobiorców zauważy już na początku roku. Sprawdzamy, co dokładnie dzieje się w ZUS w styczniu 2026 i na co trzeba uważać.

rozwiń >

ZUS w styczniu 2026 – co faktycznie się zmienia

Początek roku to okres przejściowy. Nie ma jeszcze waloryzacji świadczeń, ale jednocześnie zaczynają obowiązywać nowe parametry systemowe. Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie m.in.:

  • nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów,
  • nowe progi podatkowe i składkowe,
  • nowe roczne limity związane z ubezpieczeniami,
  • przesunięcia terminów wypłat ze względu na święta i weekendy.

Wszystkie wypłaty realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który co roku na przełomie grudnia i stycznia publikuje harmonogram oraz komunikaty dla świadczeniobiorców.

Kwoty emerytur i rent w styczniu 2026

W styczniu 2026 roku nie zmienia się kwota minimalnej emerytury. Obowiązuje nadal stawka po ostatniej waloryzacji z marca 2025 roku. Oznacza to, że osoby pobierające najniższe świadczenie otrzymują taką samą kwotę brutto jak w końcówce poprzedniego roku.

Podwyżki nie pojawiają się automatycznie wraz z Nowym Rokiem. Waloryzacja następuje dopiero w marcu.

Bez zmian pozostają również renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta częściowa, oraz renta socjalna. W styczniu ważniejsza od samej wysokości świadczenia jest możliwość dorabiania, bo przekroczenie limitów może oznaczać zmniejszenie albo zawieszenie wypłaty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Terminy wypłat ZUS w styczniu 2026 – tu są najważniejsze wyjątki

ZUS realizuje wypłaty w stałych terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Jednak styczeń 2026 wymaga szczególnej uwagi z powodu dni wolnych.

1 stycznia – Nowy Rok

Osoby, których termin wypłaty przypada na 1 stycznia, otrzymały pieniądze jeszcze w grudniu 2025 roku. ZUS nie realizuje przelewów w dni ustawowo wolne, dlatego środki zostały przekazane wcześniej.

6 stycznia – Trzech Króli

Podobna sytuacja dotyczy świadczeń z terminem na 6 stycznia. Seniorzy muszą liczyć się z tym, że przelew trafi na konto w poniedziałek 5 stycznia albo w niektórych przypadkach w piątek poprzedzający dzień wolny.

Limity dorabiania w 2026 roku – konkretne kwoty od stycznia

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Przekroczenie tych progów może skutkować zmniejszeniem lub całkowitym zawieszeniem świadczenia.

Limity dorabiania od stycznia 2026 (kwoty brutto):

  • 5 424,10 zł brutto – to 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przekroczenie tej kwoty powoduje zmniejszenie emerytury lub renty.
  • 10 070,70 zł brutto – to 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przekroczenie tego progu skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia przez ZUS.

Limity te dotyczą osób pobierających wcześniejszą emeryturę, rencistów, osób otrzymujących rentę socjalną. Seniorzy, którzy ukończyli ustawowy wiek emerytalny, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

Kwoty limitów ZUS ustala na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał poprzedniego roku i aktualizuje je co trzy miesiące.

Podatki i składki – dlaczego kwota na rękę może być inna

Nowy rok to także zmiany w rozliczeniach z ZUS i fiskusem. Od stycznia zaczynają obowiązywać nowe roczne limity składek, a urzędy na nowo przeliczają zaliczki na podatek dochodowy. U części świadczeniobiorców inaczej naliczana jest również składka zdrowotna.

Co to oznacza w praktyce? Nawet jeśli wysokość emerytury lub renty brutto się nie zmieni, kwota, która trafi na konto, może być nieco wyższa albo niższa niż w grudniu. To normalne zjawisko na początku roku i nie oznacza błędu ze strony ZUS.

Dodatki wypłacane przez ZUS – bez styczniowych podwyżek

W styczniu 2026 ZUS nadal wypłaca m.in.:

  • dodatek pielęgnacyjny,
  • świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych,
  • dodatki kombatanckie,
  • dodatki dla sierot zupełnych.

Ich wysokość pozostaje bez zmian do momentu kolejnej waloryzacji.

800 plus w styczniu 2026 – ważna informacja dla rodziców

Rodzice pobierający świadczenie 800 plus również muszą zwrócić uwagę na kalendarz. W styczniu 2026 przelewy zaplanowane na niedziele (4, 11 i 18 stycznia) zostaną przyspieszone i trafią na konta w piątek poprzedzający weekend. ZUS nie realizuje wypłat w dni wolne, dlatego termin widniejący w harmonogramie może różnić się od faktycznej daty wpływu środków.

Czego w styczniu 2026 jeszcze nie ma

Wbrew oczekiwaniom wielu świadczeniobiorców, styczeń nie przynosi waloryzacji emerytur i rent, oraz wypłat dodatkowych świadczeń takich jak czternastki ani jednorazowych dodatków. Realne podwyżki pojawią się dopiero w marcu 2026 roku.

Warto na bieżąco sprawdzać komunikaty ZUS i harmonogramy wypłat, bo początek roku to okres największych zmian technicznych. Do tematu wrócimy, gdy pojawią się nowe decyzje i wyliczenia dotyczące 2026 roku.

Źródło: INFOR
