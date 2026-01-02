Zimą jeden błąd pod blokiem wystarczy. Mandat do 3000 zł i lawina punktów karnych

Mróz, śnieg i poranny pośpiech to złe połączenie. Zimą wielu kierowców skupia się na tym, by jak najszybciej ruszyć spod domu, nie zdając sobie sprawy, że kilka minut zaoszczędzonego czasu, może kosztować nie tylko wysoki mandat, ale też sporą liczbę punktów karnych. Policja przypomina: zimą kontrola często zaczyna się jeszcze na parkingu pod blokiem.

Policja ostrzega: zimowy taryfikator 2026 nie zna litości. Za jeden błąd popełniony jeszcze przed wyjazdem z osiedla można zapłacić więcej niż za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar. I co gorsza, stracić punkty karne, które w jednej kontroli mogą zakończyć przygodę z prawem jazdy.

"Jazda na bałwana". Co to znaczy w praktyce?

W policyjnym żargonie "jazda na bałwana" oznacza poruszanie się pojazdem:

z grubą warstwą śniegu zalegającą na dachu,

z oblodzonymi szybami,

z ograniczonym polem widzenia, często tylko przez niewielki, wydrapany fragment przedniej szyby.

Z punktu widzenia przepisów nie ma tu znaczenia, czy kierowca tylko kawałek chciał dojechać. Liczy się fakt, że pojazd nie spełnia warunków bezpieczeństwa.

Mandat: nawet do 3000 zł

Zgodnie z art. 66 Prawa o ruchu drogowym pojazd musi być utrzymany w taki sposób, aby nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu. Jeśli policjant uzna, że:

śnieg może spaść z dachu na inne auta,

lód ogranicza widoczność,

kierowca nie ma pełnej kontroli nad sytuacją na drodze,

kara finansowa może sięgnąć nawet 3000 zł (w zależności od kwalifikacji wykroczenia i trybu postępowania).

Punkty karne: tu boli najbardziej

Za jazdę pojazdem w stanie zagrażającym bezpieczeństwu można otrzymać nawet 15 punktów karnych. Dla młodego kierowcy lub osoby z krótkim stażem oznacza to niemal całkowite wykorzystanie dopuszczalnego limitu punktów i bardzo wysokie ryzyko utraty prawa jazdy przy kolejnym wykroczeniu.

Paradoks skrobaczki. Mandat za skrobanie… i za nieskrobanie

Zimą wielu kierowców próbuje sobie pomóc. Uruchamiają silnik, zostawiają auto na biegu jałowym, by szyby trochę odmarzły. To rozwiązanie szybkie, ale ryzykowne. Policja traktuje takie zachowanie jako wykroczenie dwuetapowe:

1. Postój z włączonym silnikiem w terenie zabudowanym – Jeśli trwa dłużej niż minutę, policja może nałożyć na kierowcę mandat 100 zł.

2. Uciążliwa emisja spalin lub hałas – Jeżeli auto pracuje pod oknami mieszkań i powoduje uciążliwości, funkcjonariusz może nałożyć dodatkową karę, do 300 zł.

Jedynym bezpiecznym (prawnie) rozwiązaniem jest całkowite odśnieżenie auta przy zgaszonym silniku, uruchomienie pojazdu dopiero tuż przed odjazdem.

Zapomniany grzech kierowców. Tu tracisz punkty najszybciej

Wielu kierowców skupia się na szybach i dachu, zapominając o dwóch elementach, które policja sprawdza w pierwszej kolejności.

Brudne lub ośnieżone tablice rejestracyjne

Zakryte śniegiem tablice są traktowane jak nieczytelne oznaczenie pojazdu. Za takie wykroczenie kara to 500 zł mandatu oraz 8 punktów karnych. Funkcjonariusze coraz częściej uznają to za działanie celowe, nawet jeśli kierowca tłumaczy się chwilą nieuwagi.

Zasypane światła

Nieodśnieżone reflektory to realne zagrożenie na drodze. W razie kontroli kierowcy takiego pojazdu grozi 300 zł mandatu wraz z 8 punktami karnymi W praktyce oznacza to, że podczas jednej kontroli można zebrać kilkanaście punktów karnych w kilka minut.

Tabela kar – zimowe wykroczenia kierowców w 2026 roku

Wykroczenie Mandat (zł) Punkty karne Jazda z ograniczoną widocznością do 3000 do 15 Ośnieżone lub brudne tablice 500 8 Śnieg na dachu pojazdu od 50 do 3000 do 12 Odśnieżanie przy włączonym silniku do 300 –

(Wysokość kary zależy od kwalifikacji wykroczenia i decyzji policjanta lub sądu.)

To nie koniec kosztów. OC może zdrożeć

Mandat i punkty to jedno. W 2026 roku kierowcy muszą liczyć się z kolejną konsekwencją, wyższym kosztem polisy OC. Ubezpieczyciele mają dostęp do informacji o wykroczeniach drogowych, a kary za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym zimą mogą wpłynąć na wyższą składkę OC w kolejnym roku, oraz gorszą ocenę ryzyka kierowcy.

Jak uniknąć mandatu zimą? Krótka lista bezpieczeństwa