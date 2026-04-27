Badanie: 39% Polaków jest bardzo zadowolonych ze swoich finansów. Rekord pobity i nastroje coraz lepsze

39% Polaków deklaruje swobodę finansową - starcza im na wiele bez specjalnego oszczędzenia lub też mogą sobie pozwolić na pewien luksus. To najwyższy wskaźnik w historii badań CBOS - wynika z opublikowanych 27 kwietnia 2026 r. wyników. Jednocześnie 34 proc. badanych deklaruje pełen spokój o swoją finansową przyszłość, więcej niż rok wcześniej.

CBOS: rekordowa część Polaków dobrze ocenia swoją sytuację materialną

Według badania, blisko połowa respondentów (49 proc.) ocenia, że żyje na średnim poziomie – wystarcza im na bieżące potrzeby, ale muszą oszczędzać na większe zakupy. Z kolei 32 proc. twierdzi, że żyje dobrze i stać ich na wiele bez szczególnego oszczędzania, a 7 proc. deklaruje możliwość pozwolenia sobie na pewien luksus.



Jedynie 11 proc. badanych określa swój poziom życia jako skromny, a 1 proc. jako bardzo biedny.

Odbicie po pandemii i inflacji

CBOS wskazuje, że po pogorszeniu ocen w latach pandemii i wysokiej inflacji, od 2024 r. widoczna jest poprawa subiektywnej oceny sytuacji materialnej. Tegoroczny wynik jest wyższy niż przed pandemią i przewyższa ubiegłoroczny, który również był rekordowy.

Większe nadzieje na przyszłość

Badanie pokazuje także umiarkowaną poprawę nastrojów dotyczących przyszłości finansowej. Obawę przed biedą deklaruje 23 proc. respondentów, wobec 24 proc. rok wcześniej, natomiast odsetek całkowicie spokojnych o swoje finanse wzrósł do 34 proc. z 30 proc.



Jednocześnie 40 proc. ankietowanych nie obawia się biedy, ale liczy się z możliwością pogorszenia sytuacji materialnej.

Młodzi, wykształceni z dużych miast bardziej zadowoleni

Najlepiej swoją sytuację oceniają osoby młode, z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast. Pozytywne oceny częściej deklarują także gospodarstwa trzy- i czteroosobowe, uczniowie i studenci oraz kadra kierownicza i specjaliści. Relatywnie słabsze nastroje dotyczą osób starszych, emerytów, rencistów, rolników oraz jednoosobowych gospodarstw domowych, zwłaszcza tworzonych przez osoby po 55. roku życia.

O badaniu

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 marca 2026 roku na próbie liczącej 1012 osób (w tym: 64,4 proc. metodą CAPI, 20,2 proc. – CATI i 15,4 proc. – CAWI). (PAP)



