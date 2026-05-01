W roku szkolnym 2026/2027 placówki prowadzące wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o środki z programu „Rehabilitacja 25 plus”. Stawka wynosi 3807 zł miesięcznie na jednego uczestnika. Pieniądze nie trafiają jednak bezpośrednio do beneficjenta, lecz do podmiotu prowadzącego placówkę, która organizuje opiekę, terapię i aktywizację.

„Rehabilitacja 25 plus” 2026/2027: nabór od 4 maja do 5 czerwca

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków do pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2026/2027. Zgodnie z komunikatem PFRON wnioski będzie można składać od 4 maja do 5 czerwca 2026 r. Program obejmuje rok szkolny trwający od 1 września 2026 r. do 31 sierpnia 2027 r.

Ważne Kwota 3807 zł miesięcznie nie jest świadczeniem wypłacanym bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością. To stawka służąca do obliczenia dofinansowania dla placówki, która organizuje wsparcie w programie „Rehabilitacja 25 plus”.

Najważniejsza kwota to 3807 zł miesięcznie na jednego beneficjenta programu. Taką stawkę osobową ustalił zarząd PFRON dla edycji 2026/2027. Nie oznacza to jednak świadczenia wypłacanego bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością. Dofinansowanie otrzymuje placówka, która realizuje wsparcie.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą korzystać podmioty prowadzące m.in.:

ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze,

ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,

szkoły specjalne przysposabiające do pracy,

inne placówki edukacyjne, w których realizowany jest obowiązek nauki.

Adresatem wsparcia są niezatrudnieni absolwenci, którzy po zakończeniu edukacji nie znaleźli miejsca w placówce dziennego pobytu. To właśnie ten moment, przejście z systemu edukacji do dorosłości, jest jednym z najtrudniejszych etapów dla osób wymagających stałej rehabilitacji, opieki lub aktywizacji.

Na co można przeznaczyć 3807 zł miesięcznie?

Środki z programu mają finansować realne wsparcie, a nie stanowić klasyczne świadczenie pieniężne. Z informacji gov.pl wynika, że dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację fizyczną, intelektualną, społeczną i zawodową, usługi pielęgnacyjne, zajęcia terapeutyczne i usprawniające, transport, pomoc psychologiczną oraz wydatki rzeczowe i osobowe związane ze wsparciem uczestników.

W praktyce oznacza to, że placówka może finansować działania potrzebne do utrzymania samodzielności życiowej uczestników, rozwijania ich aktywności oraz kontynuowania pracy terapeutycznej po zakończeniu szkoły.

Jak obliczana jest kwota dofinansowania?

Kwota wsparcia zależy od liczby osób objętych programem i liczby miesięcy, w których placówka będzie realizować działania. Gov.pl wskazuje, że maksymalne dofinansowanie oblicza się przez pomnożenie liczby osób objętych wsparciem w danym miesiącu przez stawkę osobową obowiązującą w danym roku szkolnym, a następnie zsumowanie wyników dla wszystkich miesięcy realizacji programu.

Przykład: jeżeli placówka obejmie wsparciem 10 osób przez jeden miesiąc, miesięczna kwota dofinansowania wyniesie 38 070 zł. Przy 10 miesiącach realizacji wsparcia byłoby to 380 700 zł, o ile spełnione zostaną warunki programu i budżet zostanie zaakceptowany.

Wniosek tylko raz na rok szkolny. Dla kilku placówek osobne dokumenty

Wniosek składa podmiot prowadzący placówkę, a nie sam uczestnik programu. Jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka placówek, musi złożyć osobny wniosek dla każdej z nich. Wniosek można złożyć raz na dany rok szkolny, a w przypadku kontynuacji programu w kolejnym roku konieczne jest ponowne złożenie dokumentów.

PFRON wskazuje, że nabór w edycji 2026/2027 ma być prowadzony przez system iPFRON+. Fundusz zmienił procedury realizacji programu m.in. po to, aby dostosować je do elektronicznej obsługi wniosków.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Z informacji gov.pl wynika, że podstawą jest wypełniony wniosek oraz projekt planu wsparcia. Potrzebne może być również pełnomocnictwo, jeżeli dokumenty podpisuje pełnomocnik, a także inne dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.

Wzór projektu planu wsparcia pokazuje, że placówka musi opisać m.in. zakres planowanych usług, liczbę miesięcy wsparcia, liczbę beneficjentów, wymiar godzinowy, zaangażowanie kadry oraz koszty związane z realizacją działań.

Ważne: 3807 zł nie jest dodatkiem dla osoby z niepełnosprawnością

Najczęstsze nieporozumienie dotyczące programu polega na traktowaniu kwoty 3807 zł jako świadczenia wypłacanego uczestnikowi. Tak nie jest. To stawka służąca do obliczenia dofinansowania dla placówki prowadzącej wsparcie. Beneficjent korzysta z usług, opieki, terapii, aktywizacji lub transportu, ale nie składa samodzielnie wniosku o comiesięczny przelew.

Program „Rehabilitacja 25 plus” ma więc charakter instytucjonalny. Jego celem jest zapewnienie ciągłości pomocy osobom, które po zakończeniu edukacji nadal potrzebują zorganizowanego wsparcia, ale nie zawsze mają dostęp do placówki dziennego pobytu.

FAQ. Program „Rehabilitacja 25 plus”

Czy 3807 zł miesięcznie trafia bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością? Nie. Kwota 3807 zł to miesięczna stawka wsparcia przypadająca na jednego uczestnika programu. Służy do obliczenia dofinansowania dla placówki realizującej program, a nie do wypłaty świadczenia bezpośrednio uczestnikowi. PFRON wskazuje, że w roku szkolnym 2026/2027 taka właśnie jest wysokość miesięcznego wsparcia na jednego uczestnika. Kto składa wniosek w programie „Rehabilitacja 25 plus”? Wniosek składa podmiot prowadzący placówkę, np. ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, szkołę specjalną przysposabiającą do pracy albo inną placówkę edukacyjną objętą programem. Uczestnik programu nie składa wniosku samodzielnie. Dla kogo jest program „Rehabilitacja 25 plus”? Program jest adresowany do niezatrudnionych absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji nie znaleźli miejsca w placówce dziennego pobytu. Celem jest zapewnienie im dalszej rehabilitacji, opieki i aktywizacji po zakończeniu nauki.

