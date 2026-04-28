Wprowadzenie nowego świadczenia w wysokości dwukrotności obecnie obowiązującego 800 plus (tj. w kwocie 1600 zł miesięcznie) dla rodziców, którzy podjęli się trudu wychowania co najmniej dwojga dzieci, które pracują w Polsce i odprowadzają w naszym kraju podatki, zapewniając tym samym stabilność finansów publicznych – jest postulatem petycji obywatelskiej, która została wniesiona do Sejmu. W sprawie podobnego żądania – sejmowa Komisja do Spraw Petycji wystąpiła już wcześniej z dezyderatem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

rozwiń >

800 plus, czyli świadczenie, które ma pomóc w pokryciu bieżących wydatków związanych z wychowaniem dzieci, ale już nie – zrekompensować wydatki poniesione na dzieci przez rodziców, którzy obecnie są już w wieku senioralnym

Świadczenie wychowawcze (potocznie określane 800 plus) przysługuje na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – na każde dziecko, do czasu, aż ukończy ono 18 rok życia. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono:

matce albo ojcu dziecka – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca, z zastrzeżeniem, że – w przypadku, gdy dziecko (zgodnie z orzeczeniem sądu) jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującej za dany miesiąc (czyli – 400 zł),

– jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca, z zastrzeżeniem, że – w przypadku, gdy dziecko (zgodnie z orzeczeniem sądu) jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującej za dany miesiąc (czyli – 400 zł), opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o jego adopcję) – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

(czyli osobie, która opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o jego adopcję) – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, opiekunowi prawnemu dziecka (czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),

(czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), opiekunowi tymczasowemu dziecka ,

, opiekunowi dziecka wskazanemu przez władze kraju pochodzenia,

dyrektorowi domu pomocy społecznej – jeśli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej,

rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

O świadczenie wychowawcze 800 plus może ubiegać się każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko. Świadczenie 800 plus nie przysługuje jednak rodzicom-seniorom, jako rekompensata za to, że w przeszłości wychowali dzieci i ponosili w związku z tym wydatki.

Świadczenie wychowawcze przysługuje aktualnie w kwocie 800 zł miesięcznie na dziecko – tyle beneficjent świadczenia otrzymuje „na rękę”, niezależnie od wysokości dochodu. Od ww. świadczenia, jego beneficjent, nie płaci przy tym podatku dochodowego i świadczenie nie może zostać zajęte w drodze egzekucji.

Celem uzyskania świadczenia wychowawczego 800 plus – należy złożyć wniosek do ZUS, za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów wnioskowania:

Platformy PUE/eZUS lub aplikacji mobilnej mZUS,

portalu informacyjno-usługowy Emp@tia (LINK),

bankowości elektronicznej.

Jeżeli wniosek o przyznanie świadczenia zostanie złożony w trakcie trwania tzw. okresu świadczeniowego (który obecnie trwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.) – prawo do świadczenia zostanie przyznane przez ZUS od miesiąca złożenia wniosku, do końca okresu świadczeniowego. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy w miesiącu czerwcu danego roku – wniosek na nowy okres świadczeniowy, należy złożyć do ZUS nie później niż w terminie do 30 kwietnia danego roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto również wspomnieć, że rząd pracuje obecnie nad zmianą zasad ubiegania się o świadczenie wychowawcze 800 plus, która miałyby polegać na wprowadzeniu mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania przez rodziców lub opiekunów dzieci nowych wniosków. Więcej na ten temat, można przeczytać w poniższym artykule:

Dwukrotność 800 plus (tj. 1600 zł miesięcznie) dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci: wprowadzenie nowego świadczenia dla rodziców-emerytów jest postulatem petycji obywatelskiej, która trafiła do Sejmu

W dniu 29 grudnia 2025 r. do Sejmu została złożona petycja obywatelska (nr BKSP-153-X-804/25), której autor domaga się wprowadzenia nowe świadczenia dla rodziców, którzy:

wychowali co najmniej dwoje dzieci, a dzieci te pracują na terytorium Polski, jak również odprowadzają w Polsce podatki oraz wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Świadczenie to, miałoby przysługiwać w wysokości dwukrotności aktualnego świadczenia wychowawczego 800 plus, czyli w kwocie 1600 zł miesięcznie. Petytor jest zdania, że osoby wychowujące dzieci, które następnie podejmują legalną pracę w Polsce i zasilają system podatkowy oraz składkowy państwa – „w sposób realny i mierzalny przyczyniają się do stabilności finansów publicznych, w tym systemu emerytalnego i ochrony zdrowia”. Autor petycji ubolewa jednocześnie, że obecny system świadczeń nie przewiduje trwałego mechanizmu rekompensaty dla rodziców-emerytów, którzy:

ponieśli wieloletnie koszty wychowania i edukacji dzieci,

ich wysiłek wychowawczy przyniósł państwu konkretne korzyści fiskalne,

w wielu przypadkach sami otrzymują niskie emerytury lub świadczenia.

Wprowadzenie nowego świadczenia w wysokości dwukrotności 800 plus, czyli 1600 miesięcznie dla seniorów, którzy podjęli się trudu wychowania co najmniej dwojga dzieci – w opinii petytora – czyniłoby zadość zasadzie sprawiedliwości międzypokoleniowej.

Dwukrotność 800 plus (tj. 1600 zł miesięcznie) dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci: sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) zwraca uwagę na wcześniejszy, podobny postulat wprowadzenia nowego świadczenia dla rodziców-emerytów

W sporządzonej przez sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) opinii prawnej z dnia 26 lutego 2026 r. na temat petycji (nr BKSP-155-X-804/25), której przedmiotem jest wprowadzenie stałego świadczenia pieniężnego w wysokości dwukrotności obecnego 800 plus (tj. 1600 zł miesięcznie) dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci pracujących na terytorium Polski – eksperci BEOS zwrócili uwagę, że podobne żądanie zostało także sformułowane w innej petycji (nr BKSP-155-X-539/25), która dotyczyła przyznania „dodatków pieniężnych 800+ dla emerytów za wychowanie dzieci”. Przedmiotem ww. petycji było żądanie zmiany przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w taki sposób, aby wprowadzić dodatek pieniężny emerytalny z tytułu wychowania dzieci, który „przysługiwałby w kwocie 800 zł rodzicowi-emerytowi za każde wychowane i wykształcone dziecko w ilości co najmniej 2 dzieci, które pracują w Polsce i płacą podatki do budżetu państwa, a w przypadku wychowania przez małżeństwo jednego dziecka dodatek dla każdego z małżonków wynosiłby 400 zł”.

Analiza treści obu petycji (nr BKSP-155-X-804/25 oraz nr BKSP-155-X-539/25) doprowadziła ekspertów BEOS do wniosku, że – istotą obu żądań jest przyznanie świadczenia emerytom, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci, które pracują w Polsce, a w konsekwencji zasilają budżet państwa poprzez płacenie podatków i innych obowiązkowych świadczeń o charakterze publicznoprawnym, w szczególności wynikających z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Różnice pomiędzy petycjami polegają natomiast na tym, że:

w pierwszej petycji (nr BKSP-155-X-539/25) – wnoszący petycję wskazał, iż domaga się nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poprzez wprowadzenie świadczenia w wysokości 800 zł dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci, przy czym świadczenie to miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, które spełnia ww. kryteria; zaś

w drugiej petycji (nr BKSP-155-X-804/25) – wnoszący petycję nie wskazuje, w jakim akcie prawnym powinna zostać dokonana zmiana, jednakże domaga się wprowadzenia dodatku w kwocie odpowiadającej dwukrotności aktualnego świadczenia wychowawczego 800 plus (tj. w kwocie 1600 zł) emerytom, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci, spełniających ww. kryteria.

Z powyższego wynika, że w obu petycjach został nieco inaczej ukształtowany mechanizm przyznawania świadczenia rodzicom, którzy ponieśli wiele kosztów i trudów wynikających z wychowania co najmniej dwójki dzieci.

Na posiedzeniu 8 października 2025 r. Komisja do Spraw Petycji rozpatrując petycję nr BKSP-155-X-539/25 postanowiła wystąpić z dezyderatem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym – miało zostać postawione pytanie czy resort przewiduje albo prowadzi prace właśnie nad takim dodatkiem dla seniorów, którzy w przeszłości podjęli się trudu wychowania dzieci i dodała – „niekoniecznie dwójki, ale być może więcej”. Po otrzymaniu odpowiedzi resortu na ww. wystąpienie – posłowie-członkowie Komisji mają ostatecznie zdecydować, czy przychylą się do postulatu zawartego w petycji i podejmą inicjatywę ustawodawczą, mającą na celu zmianę ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w taki sposób, aby przysługujące na jej podstawie świadczenie 800 plus objęło również rodziców, którzy są już w wieku senioralnym.

Z uwagi na fakt, że tożsame żądanie – zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo – jest już przedmiotem rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji (a w związku z dezyderatem posłów – również Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – sejmowe BEOS – w odniesieniu do petycji dotyczącej wprowadzenia nowego świadczenia w postaci dwukrotności 800 plus dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci, które pracują w Polsce i odprowadzają w naszym kraju podatku – zarekomendowało Komisji – pozostawienie tej petycji bez rozpoznania. Jeżeli natomiast Komisja zdecydowałaby się na merytoryczne rozpatrzenie żądania zawartego w petycji – nieuwzględnianie tego żądania.

Z pełną treścią opinii BEOS na temat petycji w sprawie wprowadzenia stałego świadczenia pieniężnego w wysokości 1600 zł miesięcznie dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci pracujących na terytorium Polski, można zapoznać się poniżej:

Opinia sejmowego BEOS na temat petycji w sprawie wprowadzenia stałego świadczenia pieniężnego dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci

Należy jednak podkreślić, że rekomendacja sejmowego BEOS nie jest wiążąca dla posłów, będących członkami sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Dalsze losy omawianego postulatu (i nowego świadczenia dla rodziców-emerytów) pozostają zatem – na ten moment – w ich „rękach”, bowiem – w dniu 30 marca 2026 r. – sejmowa Komisja wydłużyła termin na rozpatrzenie przedmiotowej petycji.

Dwukrotność 800 plus (tj. 1600 zł miesięcznie) dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci: na jakim etapie jest aktualnie rozpatrzenie petycji, czyli – czy i kiedy nowe świadczenie dla rodziców-emerytów wejdzie w życie?

Jak zostało już wspomniane powyżej – w dniu 30 marca 2026 r. – sejmowa Komisja do Spraw Petycji podjęła decyzję o wydłużeniu terminu na rozpatrzenie postulatu wprowadzenia nowego świadczenia w wysokości dwukrotności aktualnego świadczenia wychowawczego 800 plus (tj. 1600 zł) dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci pracujących w Polsce i odprowadzających w naszym kraju podatki. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że w sprawie innej petycji (nr BKSP-155-X-539/25), w której zostało zawarte podobne żądanie – Komisja, w dniu 8 października 2025 r., skierowała dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i po otrzymaniu odpowiedzi na ww. wystąpienie – zamierza ostatecznie rozpatrzyć obie petycje. Wówczas – posłowie podejmą decyzję, czy zdecydują się na podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wprowadzenia nowego świadczenia dla rodziców-emerytów. Na dzień dzisiejszy – nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia, podczas którego petycja nr BKSP-153-X-804/25 zostanie poddana pod obrady posłów-członków sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

Świadczenie dla seniorów, za wychowanie dzieci już jest, ale – przysługuje za wychowanie co najmniej czworga dzieci, a ojcom-seniorom wyłącznie zastępczo

W obecnym systemie świadczeń w Polsce, istnieje już świadczenie, które ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły i jest nim – rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które przysługuje od 1 marca 2019 r. i zostało wprowadzone ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (inaczej zwane programem – „Mama 4+”).

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy – przysługuje ono:

matce , która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci oraz

, która oraz lub oraz ojcu, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała,

jeżeli nie posiadają oni dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (czyli dochodu stanowiącego równowartość co najmniej aktualnie obowiązującej kwoty najniższej emerytury).

Warunek urodzenia i wychowania lub wyłącznie wychowania co najmniej 4 dzieci można spełnić nie tylko w stosunku do dzieci własnych, ale również – dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Ponadto, aby otrzymać świadczenie, seniorka lub odpowiednio – senior, musi mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także posiadać:

polskie obywatelstwo lub

lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce lub

zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest cudzoziemcem).

Jeżeli uprawniona matka-seniorka lub ojciec-senior co najmniej 4 dzieci, nie pobiera emerytury ani renty – rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości najniższej emerytury, czyli aktualnie (tj. od 1 marca 2026 r.) – w wysokości 1 978,49 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to, podlega corocznej waloryzacji (od 1 marca każdego roku).

Jeżeli natomiast uprawniona matka-seniorka lub ojciec-senior, pobiera emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, wówczas – rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości stanowiącej równowartość różnicy pomiędzy aktualnie obowiązującą kwotą najniższej emerytury, a kwotą pobieranego świadczenia (czyli – stanowi ono dopełnienie do najniższej emerytury).

Ważne Jak wynika z powyższego – świadczenie przysługujące seniorom za wychowanie dzieci już w Polsce obowiązuje, ale w odróżnieniu od tego postulowanego w petycji z 29 grudnia 2025 r. – przysługuje ono wyłącznie, jeżeli wychowało się co najmniej 4 dzieci i w pierwszej kolejności – matce, a dopiero jeżeli matka zmarła, porzuciła dzieci lub przez długi czas ich nie wychowywała – ojcu dzieci.

Nierówność matek i ojców w zakresie uprawnienia do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (a konkretnie – nieprzysługiwanie świadczenia ojcom, pomimo, że ukończyli 65 lat i wychowali co najmniej 4 dzieci – jeżeli matka dzieci żyje, nie porzuciła ich ani nie zaprzestała ich wychowywania na dłuższy czas) – stało się przedmiotem interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej: RPO) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak zwrócił uwagę RPO w swoim wystąpieniu w tej sprawie z 25 marca 2024 r. – ustawa jednoznacznie uzależnia zatem prawo ojca do ww. świadczenia od określonych przesłanek związanych z matką. Ojcu przysługuje prawo do świadczenia wyłącznie, gdy nie może skorzystać z niego matka. Zostało zatem ono unormowane zasadniczo odmiennie od uprawnienia matki, a wręcz potraktowane jako zastępcze i posiłkowe.

W opinii RPO, takie ukształtowanie prawa ojca do świadczenia może budzić zasadnicze wątpliwości co do zgodności art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym z art. 33 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Jak dalej wyjaśnia rzecznik – „Założenie ustawodawcy, że pierwszeństwo do uzyskania świadczenia ma matka wychowująca co najmniej czworo dzieci, a ojciec wychowujący co najmniej czworo dzieci nabędzie uprawnienie tylko w ograniczonych ściśle warunkach (śmierć matki dzieci, porzucenie dzieci albo długotrwałe zaprzestania wychowywania dzieci) w sposób nierówny traktuje rodziców dzieci.

Może to prowadzić do powielania i utrwalania nieuprawnionych twierdzeń, że w realizacji prawa rodziców do wychowania dzieci to prawo matki nabiera uprzywilejowanego charakteru, a w zakresie obowiązków rodzicielskich, obowiązek wychowywania dzieci obciąża co do zasady matkę, a jedynie w wyjątkowych przypadkach ojca.

Przesądzając o pierwszeństwie kobiety/matki w realizacji prawa do świadczenia w porównaniu z mężczyzną/ojcem – gdy oboje spełniają warunki uzyskania świadczenia z tytułu wychowania co najmniej czworga dzieci – ustawodawca wprowadził nierówność w prawach i obowiązkach rodziców dzieci. Zróżnicowanie takie, w ocenie Rzecznika, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.”

Więcej na ten temat (w tym m.in. na temat dalszych „losów” interwencji RPO w powyższej sprawie, można przeczytać w poniższym artykule:

W związku z wychowaniem dzieci – senior może również uzyskać Kartę Dużej Rodziny, ale i w tym przypadku – liczba dzieci musi być większa (i wynosić co najmniej troje)

Karta Dużej Rodziny to program MRPiPS obejmujący system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, bankowej, rekreacyjnej czy paliwowej. Podstawowym założeniem programu jest wspieranie budżetu rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie im dostęp do dóbr i usług – tj. przyznaniu im tego dostępu na korzystniejszych zasadach.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Obowiązek utrzymywania dzieci przez rodziców określony jest w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – rodzice obowiązani są do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Karta Dużej Rodziny (i związane z nią prawo do ulg) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Członkami rodziny wielodzietnej są przy tym:

rodzic (rodzice) – przez których rozumie się nie tylko rodziców biologicznych, ale również rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka, małżonek rodzica oraz dziecko – przez które rozumie się nie tylko dziecko biologiczne, ale również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

którzy ponadto:

posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski,

są cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy (udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski z członkami rodziny lub odpowiednio

są obywatelami państwa członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodziny powyższych osób, posiadającymi miejsce zamieszkania, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, których dzieci są już dorosłe, jeżeli spełniają oni kryteria co do ilości posiadanych dzieci, które mieli w przeszłości na utrzymaniu. Z karty tej – uprawnieni rodzice, mogą korzystać dożywotnio (o ile nie wystąpią przesłanki, uzasadniające pozbawienie ich karty). Z Karty Dużej Rodziny (i z przysługujących na jej podstawie zniżek) mogą zatem korzystać również seniorzy – którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i to nie tylko własne dzieci biologiczne, ale również – dzieci, nad którymi sprawowali rodzinną pieczę zastępczą, dla których pełnili funkcję rodziny zastępczej albo sprawowali nad nimi opiekę w ramach prowadzonego przez siebie rodzinnego domu dziecka). Nie ma przy tym znaczenia wiek seniora (czy jest to osoba powyżej 60, 70 czy 80 roku życia), ani osiągane przez niego dochody – jedynym kryterium, kwalifikującym go do programu, jest ilość posiadanych (w przeszłości) na utrzymaniu dzieci, których musiało być co najmniej troje.

Więcej na temat Karty Dużej Rodziny oraz tego w jaki sposób można się o nią ubiegać, można przeczytać w poniższym artykule:

Podstawa prawna: