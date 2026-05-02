Od 1 lipca 2026 r. pracownicy podmiotów leczniczych objęci ustawowym mechanizmem najniższego wynagrodzenia zasadniczego otrzymają nowe gwarantowane stawki. Wynikają one z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r., które GUS podał na poziomie 8903,56 zł. W przypadku stażysty ustawowy współczynnik pracy wynosi 0,95, co daje 8458,38 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego. Nie należy jednak mylić tej kwoty z powszechną płacą minimalną, która od 1 stycznia 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.

8458 zł brutto od lipca 2026 r., kogo dotyczy ta kwota?

Kwota 8458,38 zł brutto wynika z mechanizmu obowiązującego w ochronie zdrowia. Ustawa przewiduje, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej w podmiotach leczniczych ustala się jako iloczyn dwóch wartości: współczynnika pracy przypisanego do danej grupy zawodowej oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej z poprzedniego roku. Mechanizm ten został opisany również w rządowych materiałach dotyczących zasad ustalania wynagrodzeń w podmiotach leczniczych.

Dla 2026 r. punktem odniesienia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 r., które według GUS wyniosło 8903,56 zł.

W załączniku do ustawy współczynnik pracy dla grupy obejmującej stażystę wynosi 0,95. Po przemnożeniu przez 8903,56 zł daje to 8458,38 zł brutto.

To nie jest „najniższa krajowa” dla wszystkich pracowników

W przekazie dotyczącym tej zmiany łatwo o uproszczenie. Kwota 8458 zł brutto nie oznacza nowej ogólnopolskiej płacy minimalnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że minimalne wynagrodzenie za pracę jest kategorią ogólnokrajową i nie różnicuje się go ze względu na branżę, sektor, region, kwalifikacje czy grupę zawodową. Od 1 stycznia 2026 r. wynosi ono 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa została ustalona na 31,40 zł.

Oznacza to, że 8458,38 zł brutto jest kwotą właściwą dla określonej grupy w systemie wynagrodzeń ochrony zdrowia, a nie nową powszechną płacą minimalną obowiązującą wszystkich pracodawców.

Nowe minimum w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r.

Zgodnie z ustawą, coroczna aktualizacja wynagrodzeń w podmiotach leczniczych następuje na 1 lipca. Podmiot leczniczy ma obowiązek podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze pracownika objętego ustawą, jeżeli jest ono niższe od najniższego poziomu wynikającego z odpowiedniego współczynnika pracy i przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok.

Przykładowe wyliczenia dla 2026 r., przy podstawie 8903,56 zł, wyglądają następująco:

Grupa według współczynnika pracy Współczynnik Minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2026 r. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 1,45 12 910,16 zł Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny i inne wskazane osoby z wymaganym wyższym wykształceniem i specjalizacją 1,29 11 485,59 zł Lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji 1,19 10 595,24 zł Stażysta 0,95 8458,38 zł Wybrane zawody medyczne z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim 1,02 9081,63 zł Wybrane zawody medyczne z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia albo średnim wykształceniem i specjalizacją 0,94 8369,35 zł Inny pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym średnim wykształceniem albo opiekun medyczny 0,86 7657,06 zł Pracownik działalności podstawowej z wymaganym średnim wykształceniem 0,78 6944,78 zł Pracownik działalności podstawowej z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 0,65 5787,31 zł

Ministerstwo Zdrowia zapowiadało dyskusję o mechanizmie

Ministerstwo Zdrowia informowało, że przedmiotem rozmów w ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia były propozycje zmian zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych. Resort wskazywał m.in. na możliwość zmiany mechanizmu waloryzacji oraz podwyższenia współczynników pracy dla części grup pielęgniarek i położnych. Z komunikatu wynikało jednak, że były to propozycje stanowiące punkt wyjścia do dalszej dyskusji.

Na potrzeby wyliczeń obowiązujących od 1 lipca 2026 r. kluczowe pozostają więc obecne przepisy ustawy oraz wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia za 2025 r.

Podsumowanie dla pracowników i pracodawców

Od 1 lipca 2026 r. w ochronie zdrowia wzrosną ustawowo gwarantowane najniższe wynagrodzenia zasadnicze. Dla stażysty będzie to 8458,38 zł brutto. Dla lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją będzie to: 12 910,16 zł brutto. Są to jednak kwoty właściwe dla systemu wynagrodzeń w podmiotach leczniczych, a nie nowa powszechna płaca minimalna. Ogólne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.

Źródła

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / gov.pl - informacja o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2026 r. i zasadach jego ustalania. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Główny Urząd Statystyczny - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 r., wskazane jako 8903,56 zł. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - mechanizm wyliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego i współczynniki pracy. Ministerstwo Zdrowia / gov.pl - komunikat o dyskusji nad zasadami ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych.

