Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Od 1 lipca 2026 r. wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. 8458 zł brutto dla stażysty to nie ogólna płaca minimalna

Od 1 lipca 2026 r. wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. 8458 zł brutto dla stażysty to nie ogólna płaca minimalna

02 maja 2026, 08:52
Dominik Kulig
Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Od 1 lipca 2026 r. wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia
Shutterstock

Od 1 lipca 2026 r. pracownicy podmiotów leczniczych objęci ustawowym mechanizmem najniższego wynagrodzenia zasadniczego otrzymają nowe gwarantowane stawki. Wynikają one z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r., które GUS podał na poziomie 8903,56 zł. W przypadku stażysty ustawowy współczynnik pracy wynosi 0,95, co daje 8458,38 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego. Nie należy jednak mylić tej kwoty z powszechną płacą minimalną, która od 1 stycznia 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.

8458 zł brutto od lipca 2026 r., kogo dotyczy ta kwota?

Kwota 8458,38 zł brutto wynika z mechanizmu obowiązującego w ochronie zdrowia. Ustawa przewiduje, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej w podmiotach leczniczych ustala się jako iloczyn dwóch wartości: współczynnika pracy przypisanego do danej grupy zawodowej oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej z poprzedniego roku. Mechanizm ten został opisany również w rządowych materiałach dotyczących zasad ustalania wynagrodzeń w podmiotach leczniczych.

Dla 2026 r. punktem odniesienia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 r., które według GUS wyniosło 8903,56 zł.

W załączniku do ustawy współczynnik pracy dla grupy obejmującej stażystę wynosi 0,95. Po przemnożeniu przez 8903,56 zł daje to 8458,38 zł brutto.

To nie jest „najniższa krajowa” dla wszystkich pracowników

W przekazie dotyczącym tej zmiany łatwo o uproszczenie. Kwota 8458 zł brutto nie oznacza nowej ogólnopolskiej płacy minimalnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że minimalne wynagrodzenie za pracę jest kategorią ogólnokrajową i nie różnicuje się go ze względu na branżę, sektor, region, kwalifikacje czy grupę zawodową. Od 1 stycznia 2026 r. wynosi ono 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa została ustalona na 31,40 zł.

Oznacza to, że 8458,38 zł brutto jest kwotą właściwą dla określonej grupy w systemie wynagrodzeń ochrony zdrowia, a nie nową powszechną płacą minimalną obowiązującą wszystkich pracodawców.

Nowe minimum w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r.

Zgodnie z ustawą, coroczna aktualizacja wynagrodzeń w podmiotach leczniczych następuje na 1 lipca. Podmiot leczniczy ma obowiązek podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze pracownika objętego ustawą, jeżeli jest ono niższe od najniższego poziomu wynikającego z odpowiedniego współczynnika pracy i przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok.

Przykładowe wyliczenia dla 2026 r., przy podstawie 8903,56 zł, wyglądają następująco:

Grupa według współczynnika pracy

Współczynnik

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2026 r.

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją

1,45

12 910,16 zł

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny i inne wskazane osoby z wymaganym wyższym wykształceniem i specjalizacją

1,29

11 485,59 zł

Lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji

1,19

10 595,24 zł

Stażysta

0,95

8458,38 zł

Wybrane zawody medyczne z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim

1,02

9081,63 zł

Wybrane zawody medyczne z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia albo średnim wykształceniem i specjalizacją

0,94

8369,35 zł

Inny pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym średnim wykształceniem albo opiekun medyczny

0,86

7657,06 zł

Pracownik działalności podstawowej z wymaganym średnim wykształceniem

0,78

6944,78 zł

Pracownik działalności podstawowej z wymaganym wykształceniem poniżej średniego

0,65

5787,31 zł

Ministerstwo Zdrowia zapowiadało dyskusję o mechanizmie

Ministerstwo Zdrowia informowało, że przedmiotem rozmów w ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia były propozycje zmian zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych. Resort wskazywał m.in. na możliwość zmiany mechanizmu waloryzacji oraz podwyższenia współczynników pracy dla części grup pielęgniarek i położnych. Z komunikatu wynikało jednak, że były to propozycje stanowiące punkt wyjścia do dalszej dyskusji.

Na potrzeby wyliczeń obowiązujących od 1 lipca 2026 r. kluczowe pozostają więc obecne przepisy ustawy oraz wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia za 2025 r.

Podsumowanie dla pracowników i pracodawców

Od 1 lipca 2026 r. w ochronie zdrowia wzrosną ustawowo gwarantowane najniższe wynagrodzenia zasadnicze. Dla stażysty będzie to 8458,38 zł brutto. Dla lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją będzie to: 12 910,16 zł brutto. Są to jednak kwoty właściwe dla systemu wynagrodzeń w podmiotach leczniczych, a nie nowa powszechna płaca minimalna. Ogólne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.

Źródła

  1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / gov.pl - informacja o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2026 r. i zasadach jego ustalania.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.
  3. Główny Urząd Statystyczny - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 r., wskazane jako 8903,56 zł.
  4. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - mechanizm wyliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego i współczynniki pracy.
  5. Ministerstwo Zdrowia / gov.pl - komunikat o dyskusji nad zasadami ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych.

FAQ. Pensje w ochronie zdrowia

Czy od 1 lipca 2026 r. płaca minimalna wzrośnie do 8458 zł?

Nie. Kwota 8458,38 zł brutto nie jest powszechną płacą minimalną. Dotyczy określonej grupy pracowników w ochronie zdrowia i wynika z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych. Ogólne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.

Kogo dotyczy kwota 8458,38 zł brutto?

Kwota ta dotyczy stażysty w systemie wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych. Wynika z zastosowania współczynnika pracy 0,95 do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r., które wyniosło 8903,56 zł.

Od kiedy będą obowiązywać nowe minimalne stawki w ochronie zdrowia?

Nowe ustawowe minima wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych są aktualizowane od 1 lipca danego roku. W artykule chodzi o stawki obowiązujące od 1 lipca 2026 r.

