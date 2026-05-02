Od 1 lipca 2026 r. wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. 8458 zł brutto dla stażysty to nie ogólna płaca minimalna
REKLAMA
REKLAMA
Od 1 lipca 2026 r. pracownicy podmiotów leczniczych objęci ustawowym mechanizmem najniższego wynagrodzenia zasadniczego otrzymają nowe gwarantowane stawki. Wynikają one z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r., które GUS podał na poziomie 8903,56 zł. W przypadku stażysty ustawowy współczynnik pracy wynosi 0,95, co daje 8458,38 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego. Nie należy jednak mylić tej kwoty z powszechną płacą minimalną, która od 1 stycznia 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.
- 8458 zł brutto od lipca 2026 r., kogo dotyczy ta kwota?
- To nie jest „najniższa krajowa” dla wszystkich pracowników
- Nowe minimum w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r.
- Ministerstwo Zdrowia zapowiadało dyskusję o mechanizmie
- Podsumowanie dla pracowników i pracodawców
- Źródła
- FAQ. Pensje w ochronie zdrowia
8458 zł brutto od lipca 2026 r., kogo dotyczy ta kwota?
Kwota 8458,38 zł brutto wynika z mechanizmu obowiązującego w ochronie zdrowia. Ustawa przewiduje, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej w podmiotach leczniczych ustala się jako iloczyn dwóch wartości: współczynnika pracy przypisanego do danej grupy zawodowej oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej z poprzedniego roku. Mechanizm ten został opisany również w rządowych materiałach dotyczących zasad ustalania wynagrodzeń w podmiotach leczniczych.
REKLAMA
REKLAMA
Dla 2026 r. punktem odniesienia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 r., które według GUS wyniosło 8903,56 zł.
W załączniku do ustawy współczynnik pracy dla grupy obejmującej stażystę wynosi 0,95. Po przemnożeniu przez 8903,56 zł daje to 8458,38 zł brutto.
To nie jest „najniższa krajowa” dla wszystkich pracowników
W przekazie dotyczącym tej zmiany łatwo o uproszczenie. Kwota 8458 zł brutto nie oznacza nowej ogólnopolskiej płacy minimalnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że minimalne wynagrodzenie za pracę jest kategorią ogólnokrajową i nie różnicuje się go ze względu na branżę, sektor, region, kwalifikacje czy grupę zawodową. Od 1 stycznia 2026 r. wynosi ono 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa została ustalona na 31,40 zł.
REKLAMA
Oznacza to, że 8458,38 zł brutto jest kwotą właściwą dla określonej grupy w systemie wynagrodzeń ochrony zdrowia, a nie nową powszechną płacą minimalną obowiązującą wszystkich pracodawców.
Nowe minimum w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r.
Zgodnie z ustawą, coroczna aktualizacja wynagrodzeń w podmiotach leczniczych następuje na 1 lipca. Podmiot leczniczy ma obowiązek podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze pracownika objętego ustawą, jeżeli jest ono niższe od najniższego poziomu wynikającego z odpowiedniego współczynnika pracy i przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok.
Przykładowe wyliczenia dla 2026 r., przy podstawie 8903,56 zł, wyglądają następująco:
Grupa według współczynnika pracy
Współczynnik
Minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2026 r.
Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją
1,45
12 910,16 zł
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny i inne wskazane osoby z wymaganym wyższym wykształceniem i specjalizacją
1,29
11 485,59 zł
Lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji
1,19
10 595,24 zł
Stażysta
0,95
8458,38 zł
Wybrane zawody medyczne z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim
1,02
9081,63 zł
Wybrane zawody medyczne z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia albo średnim wykształceniem i specjalizacją
0,94
8369,35 zł
Inny pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym średnim wykształceniem albo opiekun medyczny
0,86
7657,06 zł
Pracownik działalności podstawowej z wymaganym średnim wykształceniem
0,78
6944,78 zł
Pracownik działalności podstawowej z wymaganym wykształceniem poniżej średniego
0,65
5787,31 zł
Ministerstwo Zdrowia zapowiadało dyskusję o mechanizmie
Ministerstwo Zdrowia informowało, że przedmiotem rozmów w ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia były propozycje zmian zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych. Resort wskazywał m.in. na możliwość zmiany mechanizmu waloryzacji oraz podwyższenia współczynników pracy dla części grup pielęgniarek i położnych. Z komunikatu wynikało jednak, że były to propozycje stanowiące punkt wyjścia do dalszej dyskusji.
Na potrzeby wyliczeń obowiązujących od 1 lipca 2026 r. kluczowe pozostają więc obecne przepisy ustawy oraz wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia za 2025 r.
Podsumowanie dla pracowników i pracodawców
Od 1 lipca 2026 r. w ochronie zdrowia wzrosną ustawowo gwarantowane najniższe wynagrodzenia zasadnicze. Dla stażysty będzie to 8458,38 zł brutto. Dla lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją będzie to: 12 910,16 zł brutto. Są to jednak kwoty właściwe dla systemu wynagrodzeń w podmiotach leczniczych, a nie nowa powszechna płaca minimalna. Ogólne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.
Źródła
FAQ. Pensje w ochronie zdrowia
Czy od 1 lipca 2026 r. płaca minimalna wzrośnie do 8458 zł?
Nie. Kwota 8458,38 zł brutto nie jest powszechną płacą minimalną. Dotyczy określonej grupy pracowników w ochronie zdrowia i wynika z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych. Ogólne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.
Kogo dotyczy kwota 8458,38 zł brutto?
Kwota ta dotyczy stażysty w systemie wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych. Wynika z zastosowania współczynnika pracy 0,95 do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r., które wyniosło 8903,56 zł.
Od kiedy będą obowiązywać nowe minimalne stawki w ochronie zdrowia?
Nowe ustawowe minima wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych są aktualizowane od 1 lipca danego roku. W artykule chodzi o stawki obowiązujące od 1 lipca 2026 r.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA