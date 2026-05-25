Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » LPG drożeje mimo tarczy paliwowej. Rząd zabrał głos w sprawie cen gazu dla kierowców

LPG drożeje mimo tarczy paliwowej. Rząd zabrał głos w sprawie cen gazu dla kierowców

25 maja 2026, 14:25
Adam Kuchta
Adam Kuchta
LPG
LPG drożeje mimo tarczy paliwowej. Rząd zabrał głos w sprawie cen gazu dla kierowców
Ceny LPG na polskich stacjach paliw gwałtownie wzrosły, mimo że rząd obniżył VAT i akcyzę na benzynę oraz olej napędowy. Kierowcy aut z instalacją gazową pytają, dlaczego LPG nie zostało objęte podobną ochroną. Ministerstwo Finansów odpowiedziało właśnie na interpelację poselską i ujawniło swoje stanowisko.

Kierowcy alarmują: ceny LPG poszybowały w górę

Pojawiła się interpelacja poselska nr 16795 do ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżenia cen gazu LPG. Zgłaszający poseł Wojciech Szarama pisze w niej tak: „Zgodnie z decyzją ministra finansów i gospodarki stawka podatku VAT na paliwa została obniżona z 23 proc do 8 proc. Stawka ta będzie obowiązywała czasowo od 31 marca 2026 r. do 30 kwietnia 2026 r. z możliwością jej przedłużenia. Obniżona została również akcyza na wybrane paliwa. Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Oprócz tego wprowadzono ceny maksymalne benzyny i diesla, obowiązujące na stacjach paliw. Obniżka ta dotyczy jednak wyłącznie oleju napędowego i benzyn silnikowych.

Jednocześnie z dnia na dzień drastycznie wzrasta cena gazu LPG tankowanego na stacjach przez polskich kierowców. W ciągu zaledwie 2-3 tygodni cena za to paliwo wzrosła z poziomu 2,59 zł do 3,94 zł. Budzi to słuszne protesty użytkowników auto napędzanych LPG.

Według danych z grudnia 2025 roku w Polsce zarejestrowanych było 2 378 856 samochodów osobowych z instalacją LPG. To o blisko 85 tysięcy sztuk mniej niż w 2024 r., ale to nadal ok. 11,7 proc. wszystkich samochodów jeżdżących po polskich drogach. Brak zapisów dotyczących LPG w ustawie CPN oznacza, że operatorzy stacji nie będą związani maksymalnymi stawkami cen za to paliwo – mogą kształtować je swobodnie. O objęcie gazu LPG rządową interwencją na rynku paliw apelują nie tylko polscy kierowcy, ale także Polska Izba Gazu Płynnego.”

Poseł pyta rząd o interwencję na rynku LPG

Reasumując powyższe poseł Wojciech Szarama poprosił o odpowiedź na poniższe pytania:

  • Czy rząd przychyli się do apelu kierowców i Polskiej Izby Gazu Płynnego i podejmie interwencję zmierzającą do ustawowego obniżenia cen gazu LPG na stacjach benzynowych?
  • Dlaczego taka interwencja nie została podjęta dotychczas?

Rosnące ceny LPG wywołały falę komentarzy wśród kierowców i organizacji branżowych. Wielu użytkowników aut z instalacją gazową zwraca uwagę, że zostali pominięci w rządowym programie osłonowym, mimo że LPG od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych paliw alternatywnych w Polsce. W interpelacji podkreślono również, że brak regulacji dotyczących LPG pozwala stacjom paliw swobodnie ustalać ceny, co może prowadzić do gwałtownych podwyżek.

Ministerstwo Finansów odpowiada, że dostrzega argumenty związane z rosnącymi kosztami LPG

W nawiązaniu do interpelacji posła Wojciecha Szarama w sprawie obniżenia cen gazu LPG pojawiły się wyjaśnienia MF w zakresie pozostającym we właściwości resortu finansów. Na początku resort wskazał, że Ministerstwo Finansów dostrzega argumenty związane z rosnącymi kosztami dla użytkowników gazu płynnego (LPG) oraz jego znaczenie dla użytkowników pojazdów, do napędu których jest on wykorzystywany.

„Jednocześnie podkreślam, że rozwiązania fiskalne wprowadzone w ramach programu CPN w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego dotyczące określonych paliw silnikowych – w postaci obniżenia stawki VAT oraz akcyzy na takie paliwa – mają charakter wyjątkowy i stanowią reakcję na nadzwyczajną sytuację rynkową – wskazano w odpowiedzi resortu.

Rząd nie planuje obniżki podatków na LPG

Z uwagi na fakt, że od czasu wprowadzenia ww. rozwiązań sytuacja na światowych rynkach paliw nie uległa stabilizacji, okres stosowania obniżonych stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe został wydłużony do 31 maja 2026 r. W ocenie Ministerstwa Finansów, w okresie poprzedzającym wprowadzenie programu CPN wzrost ceny LPG w ujęciu nominalnym był mniejszy niż analogiczny wzrost cen benzyny oraz oleju napędowego. Dodatkowo, nadal cena LPG jest istotnie niższa i konkurencyjna w odniesieniu do benzyny i oleju napędowego.

„Odnosząc się zatem wprost do zawartego w interpelacji zapytania informuję, że w chwili obecnej nie są podejmowane działania zmierzające do obniżenia opodatkowania LPG jako paliwa silnikowego – poinformowało Ministerstwo Finansów. To oznacza, że kierowcy korzystający z aut na gaz nie mogą liczyć na podobne ulgi jak użytkownicy benzyny i diesla.

Resort finansów zapowiada monitorowanie rynku LPG

Ministerstwo zapewnia jednak, że sytuacja na rynku LPG pozostaje pod obserwacją i w razie dalszych zmian możliwe będzie rozważenie nowych rozwiązań. „Jednocześnie pragnę zapewnić, że dynamika sytuacji gospodarczej, w tym sytuacja na rynku LPG, podlega monitorowaniu i w razie potrzeby ewentualne rozwiązania wobec tego paliwa będą, w zmieniających się warunkach, rozważane – podkreślono w piśmie podpisanym przez Jarosława Nenemana, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Na razie jednak rząd nie przewiduje ani objęcia LPG maksymalnymi cenami, ani obniżki podatków na to paliwo.

Podstawa prawna

Interpelacja nr 16795 do ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżenia cen gazu LPG. Zgłaszający: Wojciech Szarama. Data wpływu: 22-04-2026

Uczniowie nie chcą przystępować na maturze do egzaminu z języka białoruskiego i rezygnują z nauki języka w czwartej klasie. W tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów na Podlasiu.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: ustawa z 18 marca 2026 nakłada nowe obowiązki na posiadaczy zwierząt gospodarskich. Do 18 czerwca 2026 musisz zarejestrować zakład lub zaktualizować dane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii (PIW). Dotyczy to hodowców bydła, świń, koni, drobiu, owiec, kóz, a nawet pszczelarzy. Sprawdź, co musisz zrobić i jak to załatwić.
W Polsce gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie? Przedsiębiorcy są świadomi problemu, bo aż 70% z nich przyznaje, że planowanie przekazania sterów przedsiębiorstwa i umacnianie ładu rodzinnego to jeden z ich priorytetów na najbliższe 5 lat.
Zbliżasz się do wieku emerytalnego, ale z powodu pracy na czarno, umów o dzieło lub przerw w zatrudnieniu brakuje Ci lat pracy? W 2026 roku bez wymaganego stażu ZUS nie wypłaci Ci ani grosza dopłaty do emerytury minimalnej. Jak legalnie doliczyć brakujące miesiące lub lata, korzystając z ubezpieczenia dobrowolnego, pracy na roli czy okresów opieki, i zabezpiecz swoją finansową przyszłość?

Mimo wielomiesięcznych i kosztownych procesów due diligence, wiele transakcji fuzji i przejęć (M&A) nie przynosi zakładanych rezultatów biznesowych. Dlaczego w pewnych sytuacjach inwestorzy tracą pieniądze, choć wydawało im się, że przejmowali firmę, która jest świetnie zarządzana i dochodowa? Eksperci wskazują, że przyczyna bardzo często leży nie w ukrytych wadach prawnych czy finansowych, lecz w błędach komunikacyjnych, nieprawidłowym podejściu do zarządzania nastrojami pracowników i wreszcie braku odpowiedniej strategii ogłoszenia transakcji, których skutki ujawniają się dopiero po przejęciu organizacji.
Od kiedy ChatGPT stał się globalnym fenomenem, armia samozwańczych ekspertów próbuje przekonać biznes, że widoczność w AI zależy od wdrażania nowych, skomplikowanych i niemal ezoterycznych technik optymalizacji. Google właśnie zweryfikował tę narrację. Koncern opublikował dokument, z którego jasno wynika, że w świecie sztucznej inteligencji sprawdza się to samo, co w klasycznym SEO: wartościowe treści, przejrzysta struktura informacji i techniczna sprawność serwisu.
9 tygodni urlopu tylko dla ojca - to prawo przysługuje od kwietnia 2023 r. Nadal jednak niewielu pracowników-ojców zna swoje uprawnienia. Tymczasem dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy. Tego urlopu nie da się przenieść na matkę, a szkoda zrezygnować.

Minister Cyfryzacji oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 22 maja 2026 podpisali rozporządzenie określające nowe wzory aktów małżeństwa. Umożliwi to urzędom stanu cywilnego w całej Polsce transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych – dotychczas USC odmawiały (poza niedawnym wyjątkiem w Warszawie). Rozporządzenie wchodzi w życie pod koniec sierpnia.
W jaki sposób jednostki budżetowe osiągną spadek zużycia energii elektrycznej? Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy. To co wiadomo na pewno to, że taki cel osiągnąć trzeba będzie, bo wymaga tego od Polski dyrektywa unijna. Czy czajniki elektryczne znów powędrują do szafek, a telefony trzeba będzie ładować w domach?
