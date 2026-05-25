LPG drożeje mimo tarczy paliwowej. Rząd zabrał głos w sprawie cen gazu dla kierowców
REKLAMA
REKLAMA
Ceny LPG na polskich stacjach paliw gwałtownie wzrosły, mimo że rząd obniżył VAT i akcyzę na benzynę oraz olej napędowy. Kierowcy aut z instalacją gazową pytają, dlaczego LPG nie zostało objęte podobną ochroną. Ministerstwo Finansów odpowiedziało właśnie na interpelację poselską i ujawniło swoje stanowisko.
- Kierowcy alarmują: ceny LPG poszybowały w górę
- Poseł pyta rząd o interwencję na rynku LPG
- Ministerstwo Finansów odpowiada, że dostrzega argumenty związane z rosnącymi kosztami LPG
- Rząd nie planuje obniżki podatków na LPG
- Resort finansów zapowiada monitorowanie rynku LPG
Kierowcy alarmują: ceny LPG poszybowały w górę
Pojawiła się interpelacja poselska nr 16795 do ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżenia cen gazu LPG. Zgłaszający poseł Wojciech Szarama pisze w niej tak: „Zgodnie z decyzją ministra finansów i gospodarki stawka podatku VAT na paliwa została obniżona z 23 proc do 8 proc. Stawka ta będzie obowiązywała czasowo od 31 marca 2026 r. do 30 kwietnia 2026 r. z możliwością jej przedłużenia. Obniżona została również akcyza na wybrane paliwa. Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Oprócz tego wprowadzono ceny maksymalne benzyny i diesla, obowiązujące na stacjach paliw. Obniżka ta dotyczy jednak wyłącznie oleju napędowego i benzyn silnikowych.
REKLAMA
REKLAMA
Jednocześnie z dnia na dzień drastycznie wzrasta cena gazu LPG tankowanego na stacjach przez polskich kierowców. W ciągu zaledwie 2-3 tygodni cena za to paliwo wzrosła z poziomu 2,59 zł do 3,94 zł. Budzi to słuszne protesty użytkowników auto napędzanych LPG.
Według danych z grudnia 2025 roku w Polsce zarejestrowanych było 2 378 856 samochodów osobowych z instalacją LPG. To o blisko 85 tysięcy sztuk mniej niż w 2024 r., ale to nadal ok. 11,7 proc. wszystkich samochodów jeżdżących po polskich drogach. Brak zapisów dotyczących LPG w ustawie CPN oznacza, że operatorzy stacji nie będą związani maksymalnymi stawkami cen za to paliwo – mogą kształtować je swobodnie. O objęcie gazu LPG rządową interwencją na rynku paliw apelują nie tylko polscy kierowcy, ale także Polska Izba Gazu Płynnego.”
Poseł pyta rząd o interwencję na rynku LPG
Reasumując powyższe poseł Wojciech Szarama poprosił o odpowiedź na poniższe pytania:
REKLAMA
- Czy rząd przychyli się do apelu kierowców i Polskiej Izby Gazu Płynnego i podejmie interwencję zmierzającą do ustawowego obniżenia cen gazu LPG na stacjach benzynowych?
- Dlaczego taka interwencja nie została podjęta dotychczas?
Rosnące ceny LPG wywołały falę komentarzy wśród kierowców i organizacji branżowych. Wielu użytkowników aut z instalacją gazową zwraca uwagę, że zostali pominięci w rządowym programie osłonowym, mimo że LPG od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych paliw alternatywnych w Polsce. W interpelacji podkreślono również, że brak regulacji dotyczących LPG pozwala stacjom paliw swobodnie ustalać ceny, co może prowadzić do gwałtownych podwyżek.
Ministerstwo Finansów odpowiada, że dostrzega argumenty związane z rosnącymi kosztami LPG
W nawiązaniu do interpelacji posła Wojciecha Szarama w sprawie obniżenia cen gazu LPG pojawiły się wyjaśnienia MF w zakresie pozostającym we właściwości resortu finansów. Na początku resort wskazał, że Ministerstwo Finansów dostrzega argumenty związane z rosnącymi kosztami dla użytkowników gazu płynnego (LPG) oraz jego znaczenie dla użytkowników pojazdów, do napędu których jest on wykorzystywany.
„Jednocześnie podkreślam, że rozwiązania fiskalne wprowadzone w ramach programu CPN w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego dotyczące określonych paliw silnikowych – w postaci obniżenia stawki VAT oraz akcyzy na takie paliwa – mają charakter wyjątkowy i stanowią reakcję na nadzwyczajną sytuację rynkową” – wskazano w odpowiedzi resortu.
Rząd nie planuje obniżki podatków na LPG
Z uwagi na fakt, że od czasu wprowadzenia ww. rozwiązań sytuacja na światowych rynkach paliw nie uległa stabilizacji, okres stosowania obniżonych stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe został wydłużony do 31 maja 2026 r. W ocenie Ministerstwa Finansów, w okresie poprzedzającym wprowadzenie programu CPN wzrost ceny LPG w ujęciu nominalnym był mniejszy niż analogiczny wzrost cen benzyny oraz oleju napędowego. Dodatkowo, nadal cena LPG jest istotnie niższa i konkurencyjna w odniesieniu do benzyny i oleju napędowego.
„Odnosząc się zatem wprost do zawartego w interpelacji zapytania informuję, że w chwili obecnej nie są podejmowane działania zmierzające do obniżenia opodatkowania LPG jako paliwa silnikowego” – poinformowało Ministerstwo Finansów. To oznacza, że kierowcy korzystający z aut na gaz nie mogą liczyć na podobne ulgi jak użytkownicy benzyny i diesla.
Resort finansów zapowiada monitorowanie rynku LPG
Ministerstwo zapewnia jednak, że sytuacja na rynku LPG pozostaje pod obserwacją i w razie dalszych zmian możliwe będzie rozważenie nowych rozwiązań. „Jednocześnie pragnę zapewnić, że dynamika sytuacji gospodarczej, w tym sytuacja na rynku LPG, podlega monitorowaniu i w razie potrzeby ewentualne rozwiązania wobec tego paliwa będą, w zmieniających się warunkach, rozważane” – podkreślono w piśmie podpisanym przez Jarosława Nenemana, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.
Na razie jednak rząd nie przewiduje ani objęcia LPG maksymalnymi cenami, ani obniżki podatków na to paliwo.
Interpelacja nr 16795 do ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżenia cen gazu LPG. Zgłaszający: Wojciech Szarama. Data wpływu: 22-04-2026
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA