Kryptowaluty wkraczają w świat sportu – ich giełda wśród sponsorów topowych drużyn piłkarskich

W ostatnich tygodniach na świecie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania kryptowalutami. To po części efekt pojawienia się pierwszych bitcoinowych ETF na nowojorskiej giełdzie, a po części wzmożonego zainteresowania alternatywnymi rozwiązaniami inwestycyjnymi w celu neutralizacji efektu inflacji.

Kryptowaluty są obecne również w sporcie. Połączenie tych światów otwiera nowe możliwości wpływu kibiców na decyzje podejmowane przez klub czy pozyskiwania finansowania poprzez crowdfunding w postaci NFT i tokenów dla fanów. Wydarzeniem początku 2024 roku jest z pewnością podpisanie umowy sponsorskiej z Juventusem F.C. przez z zondacrypto, jedną z największych i najściślej regulowanych giełd kryptowalut w Europie.

Logo zondacrypto będzie widoczne m.in. na koszulkach zawodników Juventusu, którego zawodnikami są reprezentacyjni polscy piłkarze – Wojciech Szczęśny i Arkadiusz Milik, a także na stadionie podczas każdego meczu drużyny.

– Kryptowaluty stają się nieodłączną częścią krajobrazu cyfrowego, a Włochy znajdują się w czołówce państw pod względem wartości realizowanych transakcji. Klienci giełd potrzebują bezpiecznego, licencjonowanego środowiska do tradingu, w którym wszystko jest dostępne w rodzimym języku, włącznie z materiałami edukacyjnymi i obsługą klienta – wyjaśnia Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

Dlatego zondacrypto, jedna z największych i najściślej regulowanych giełd kryptowalut w Europie, została oficjalnym sponsorem włoskiego klubu piłkarskiego Juventus F.C. To strategiczne posunięcie ma na celu dalsze wzmocnienie pozycji giełdy na Półwyspie Apenińskim, na którym jest obecna od 2022 roku, od momentu uzyskania licencji na działanie przyznanej przez włoskiego regulatora Organismo Agenti e Mediatori.

– Bezpieczne, licencjonowane środowisko kryptowalut, dostępne w ojczystym języku do tradingu można znaleźć w tym momencie na zondacrypto, jednej z najmocniej licencjonowanych giełd w Europie. To między innymi z tego powodu przedstawiciele Juventusu uczynili nas oficjalną klubową giełdą kryptowalut. To otworzy nowe możliwości zarówno dla kibiców słynnego klubu, jak i dla użytkowników naszej giełdy – dodaje Przemysław Kral.

Dla zondacrypto naturalną konsekwencją tego trendu było podjęcie współpracy z uznaną drużyną piłkarską Juventus F.C. Firma ogłosiła, że staje się nie tylko sponsorem, ale także oficjalną giełdą kryptowalut włoskiego klubu.

– Z przyjemnością witamy zondacrypto jako naszego oficjalnego partnera w zakresie wymiany kryptowalut. Nasza współpraca ma na celu wsparcie międzynarodowej ekspansji spółki poprzez wykorzystanie siły i entuzjazmu naszej rozległej bazy fanów – skomentował zawarcie umowy sponsorskiej powiedział Francesco Calvo, dyrektor zarządzający ds. przychodów i rozwoju piłki nożnej Juventusu.

Giełda kryptowalut sponsorem sportu Materiały prasowe

– Dla Juventusu kluczowe znaczenie ma współpraca z myślącym przyszłościowo, innowacyjnym i profesjonalnym podmiotem, a zondacrypto wyróżnia się jako wiodąca firma w swoim sektorze. Z niecierpliwością czekamy na to dynamiczne i udane partnerstwo w świecie kryptowalut – dodał Francesco Calvo.

Logo zondacrypto będzie widoczne m.in. na koszulkach zawodników Juventusu, a także na stadionie podczas każdego meczu drużyny.

Współpraca z Juventus F.C., którego silną reprezentację stanowią Polacy – Wojciech Szczęsny oraz Arkadiusz Milik, nie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem zondacrypto, sponsorującej również klub Raków Częstochowa.

We współpracy z obecnym Mistrzem Polski firma wprowadziła rozwiązania dla jego kibiców, umożliwiające dokonywanie płatności za bilety i karnety na mecze za pomocą kryptowalut za pośrednictwem własnej platformy płatniczej zondacrypto pay. W przyszłości planowane jest również jej wdrożenie w sklepie z gadżetami kibicowskimi.