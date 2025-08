Konto OKI - czym jest Osobiste Konto Inwestycyjne? Nowy, prosty i ogólnodostępny program Ministerstwa Finansów

OKI jako Osobiste Konto Inwestycyjne to nowa propozycja Ministerstwa Finansów. Reklamuje je jako oszczędności nawet do 100 tys. zł i to bez podatku. Program ma być prosty i ogólnodostępny. Na czym miałoby polegać oszczędzanie na OKI?

rozwiń >

OKI czyli Osobiste Konto Inwestycyjne - Ministerstwo Finansów

REKLAMA

Rząd proponuje konto OKI, na którym nowe inwestycje obywateli do 100 tys. zł byłyby bez podatku od zysków kapitałowych, w tym w części oszczędnościowej do 25 tys. - poinformował na minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański. Realny termin wejścia w życie OKI to poł. 2026 r., a w ciągu 3 lat może tam trafić ok. 100 mld zł.

REKLAMA

"Proponujemy Osobiste Konto Inwestycyjne – inwestycje do 100 tys. zł bez podatku. (...) Konto, które zapewni polskim gospodarstwom domowym możliwość efektywnego oszczędzania, inwestowania bez podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tys. zł" - powiedział Domański. "Szacujemy, że w ciągu pierwszych trzech lat do OKI może wpłynąć ok. 100 mld zł, czyli ok. 2,5 proc. polskiego PKB" - dodał.

Inwestycje w ramach OKI

OKI ma być wzorowane na szwedzkim ISK (Investeringsparkonto), wprowadzony w 2012 r., z którego korzysta 40 proc. dorosłej populacji Szwecji. W ramach OKI można będzie inwestować w instrumenty dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz fundusze inwestycyjne (akcje, obligacje, ETF i in.). "Rynek regulowany - niedługo ma być notowany na giełdzie ETF na bitcoin - wszystko co na rynku regulowanym będzie potencjalnie na rachunku OKI" - wskazał Domański.

W części oszczędnościowej OKI można będzie otwierać lokaty i składać zapisy na obligacje oszczędnościowe do 25 tys. zł wartości oszczędności bez podatku.

Zapytany o limit dla lokat i obligacji w ramach OKI, Domański zaznaczył, że tym narzędziem MF chce wspierać budowę rynku kapitałowego. "Rynek kapitałowy zgodnie z raportem Draghiego, to jest słabość Europy, a słabość Polski pozakuwają również liczby dotyczące kapitalizacji GPW względem polskiego PKB. Oczywiście cieszy mnie tegoroczny wzrost na giełdzie (...), natomiast chciałbym, aby na rynku było więcej IPO, żeby więcej firm uzyskiwało kapitał na giełdzie. Ten kapitał bardziej ryzykowny, bo wiele małych i średnich firm jest po prostu +niebankowalnych+, nie mają dostępu do finansowania" - zaznaczył.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

OKI bez podatku

Domański wskazał, że na OKI nieopodatkowane do 100 tys. zł będą tylko nowe środki, tzn. jeżeli ktoś nie chciałby płacić obecnego podatku od zysków kapitałowych, musiałby sprzedać posiadane aktywa i wpłacić je na OKI.

REKLAMA

Zapytany o to, czy obecny podatek od zysków kapitałowych poza OKI zostanie w niezmienionej formie, Domański odpowiedział: "Zgadza się. Zależy nam na tym, aby to rozwiązanie było proste, możliwe szybko dostępne. Pamiętamy jednocześnie, że cala zmiana systemu związanego z podatkiem o zysków kapitałowych, który jest pobierany od wielu różnych produktów inwestycyjnych, było rozwiązaniem niezwykle skomplikowanym. Dlatego tworzymy produkt, na który każdy może do 100 tys. zł mieć wyłączone z podatku do zysków kapitałowych".

"Będziemy w kolejnych tygodniach rozmawiać (...) o rozwiązaniach dla rynku private debt, equity, dla funduszy venture capital. Zdajemy sobie sprawę, że najmniejsze polskie firmy muszą mieć dostęp do finansowania" - dodał.

OKI z podatkiem

Środki na OKI powyżej 100 tys. zł (nadwyżka) mają być opodatkowane na poziomie 0,8-0,9 proc. inwestycji - będzie to jedyny podatek od zysków kapitałowych na tym koncie (brak tzw. podatku Belki). Podatek obliczany będzie od średniorocznego stanu rachunku OKI. Stopa opodatkowania stanowić będzie iloczyn rocznej stopy wolnej od ryzyka (rentowność obligacji skarbowych rocznych lub trzyletnich - jest to w trakcie ustalania) i stopy podatku Belki 19 proc.

Domański poinformował, że w skali roku podatek od nadwyżki ponad 100 tys. zł na OKI będzie stały, jego wysokość będzie znana w listopadzie. Zaznaczył, że skłania się, żeby obligacyjna część wzoru na opodatkowanie nadwyżki w ramach OKI opierała się na papierach trzyletnich, ze względu na ich ciągłość emisji. "Trzyletni papier, jego średnia rentowność z listopada i ogłaszamy stawkę podatku w roku kolejnym od aktywów" - powiedział Domański.

OKI będzie dobrowolne

Dodał, że konto OKI będzie w pełni dobrowolne i nie będzie żadnych ograniczeń czasowych związanych z kwestiami podatkowymi w jego ramach, tzn. brak podatku do 100 tys. zł będzie obowiązywało od początku założenia OKI. "Mechanizm liczenia będzie poddany konsultacjom i stabilność będzie zapewniona w odniesieniu do warunków rynkowych. Średnio powinno być 0,8-0,9 proc." - poinformowała dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w MF, Katarzyna Przewalska, w trakcie briefingu. "Wypłata będzie możliwa w każdej chwili, nie będzie okresu minimalnego oszczędzania" - dodała.

Domański zaznaczył jednocześnie, że mając na względzie doświadczenia szwedzkie, MF nie pozwoli, żeby dochodziło do arbitrażu na OKI. Przewalska poinformowała, że baza podatkowa dla OKI będzie ustalana dla średniej wartości aktywów. "Średnia wartość aktywów liczona w ciągu roku, powiedzmy w okresie miesięcznym lub kwartalnym - te rzeczy będziemy analizować i konsultować ze wszystkimi. Tak jak to jest w Szwecji, gdzie jest kwartalny system odliczania wartości" - dodała.

Dla kogo OKI?

OKI będą mogły zakładać osoby fizyczne, na wzór IKE i IKZE - od 15 r. życia. OKI mają prowadzić instytucje finansowe, które obecnie prowadzą IKE i IKZE, czyli np. biura maklerskie, czy banki. "Nam zależy na prostocie, na pełnym nieograniczonym dostępie do kapitału, aby budować equity culture" - wskazał Domański.

Kiedy OKI wejdzie w życie?

Domański poinformował, że prace informatyczne nad OKI mogą zająć co najmniej pół roku, a realnym terminem uruchomienia OKI jest połowa 2026 r. Przewalska podała, że w ciągu 2-3 dni projekt oceny skutków regulacji ws. OKI oraz wniosek o jego wpisanie do wykazu pracy rządu zostanie wysłany z MF. Skutki wprowadzenia OKI dla budżetu państwa szacowane są w pierwszym roku obowiązywania na 250-300 mln zł. "Szacujemy że w pierwszym pełnym roku działania tego produktu skutki budżetowe, w roku 2027, mogą wynieść 250-300 mln zł" - powiedział Domański.

Odnosząc się do planów resortu zw. z budownictwem Domański podał, że REITów mieszkaniowych "nie ma i nie będzie", natomiast będą toczone prace nad innymi projektami dotyczącymi rynku mieszkaniowego. W innym miejscu konferencji szef MF poinformował, że widzi oznaki ożywienia akcji kredytowej. "To pozwala mieć większe przekonanie do tego, że inwestycje w IV kw. tego roku i w 2026 r. będą przyspieszały" - zaznaczył. (PAP Biznes)