Znajomość prawa podatkowego nigdy nie była mocną stroną Polaków, także i dlatego, że ulg i odliczeń było dużo a same przepisy mało zrozumiałe. Dlatego składanie rocznych PIT-ów zawsze wywoływało tak wielkie poruszenie. Teraz większości Polaków spełnienie rocznego obowiązku podatkowego ułatwia sam fiskus, wypełniając PIT-y roczne i oddając je do cyfrowej akceptacji. Jednak tak przygotowane deklaracje podatkowe najczęściej nie uwzględniają wszystkich możliwych odliczeń i ulg podatkowych.

Podatek dochodowy – PIT nie jest już teraz tak wysoki jak jeszcze kilka lat temu. Dzięki obniżeniu stawki pierwszego progu podatkowego z 19 do 12 proc., przesunięciu w górę granicznych kwot dochodu, do którego stosuje się niższą stawkę PIT a przede wszystkim zwiększeniu kwoty wolnej PIT, płacimy coraz mniej daniny jaką jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jednak można by często płacić jeszcze mniej gdyby wiedzieć co i jak odliczyć.

Ulgi i odliczenia podatkowe 2023: chcemy z nich skorzystać

Dla możliwości skorzystania z prawa do ulg i odliczeń podatkowych najczęściej kluczowe znaczenie ma poniesienie wydatku w odpowiednim czasie i właściwe go udokumentowanie. By zmniejszyć PIT za 2023 r., choć samo rozliczenie nastąpi między styczniem a kwioetniem 2024 r. istotne jest by wydatek ponieść jeszcze w 2023 r. Mamy na to już tylko miesiąc.

Ważne jest też odpowiednie udokumentowanie – trzeba więc wiedzieć jakie dane powinien zawierać dokument służący do pomniejszenia podatku, czy powinna być to faktura zawierająca dane podatnika czy też wystarczy zwykły paragon itp.

Tymczasem okazuje się, że wiedzy tej nam brakuje. Z badania portalu e-pity – Co Polacy wiedzą o podatkach wynika, że co prawda aż 64% Polaków deklaruje znajomość zasad podatkowych, a co piąty jest zainteresowany tematem ulg i odliczeń podatkowych, ale gdy przychodzi do szczegółów, to tej wiedzy nie ma.

Tylko 38,4% jest w pełni przekonanych, że korzysta z wszystkich możliwych przysługujących im praw. Rozbieżność w wynikach pokazuje, że nie wiemy, jak przełożyć wiedzę na praktykę. Dobrą wiadomością jest fakt, że nie trzeba zabiegać o podstawowe zainteresowanie Polaków, bo baza do edukacji już istnieje: co piąty respondent deklaruje duże zainteresowanie tematem ulg i odliczeń podatkowych oraz śledzenie bieżących zmian

– Ponad 50% respondentów z niższym wykształceniem przyznało, że nie zdaje sobie sprawy z możliwości korzystania z dostępnych ulg, podczas gdy wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym odsetek ten wyniósł około 30% wyjaśnia wyjaśnia dr Anna Semmerling, ekspertka z zakresu ekonomii z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku

Brak świadomości dotyczącej najnowszych zmian prawnych związanych z podatkami prowadzi do sytuacji, w której wielu podatników traci na niewykorzystaniu możliwości dokonania odpisów od podatków.

– W obliczu dynamicznych zmian w przepisach podatkowych istotne jest, aby Polacy aktywnie poszukiwali informacji i podnosili swoje kompetencje podatkowe, aby lepiej zrozumieć i wykorzystać dostępne narzędzia optymalizacji podatkowej, czyli oszczędzania w ramach rocznego rozliczenia – dodaje ekspertka.

Badanie nasuwa więc wniosek: Polacy chcą wiedzieć więcej o podatkach i dokonywać korzystniejszych rozliczeń, ale nie mają wystarczającej świadomości, by uwzględniać w nich przysługujące im odliczenia. A takie najczęściej wpisujemy w rozliczeniu rocznym, które składamy do 30 kwietnia 2024 roku.

Składając zeznanie podatkowe nie możemy już zmienić wysokości naliczonego podatku. Możemy jedynie sprawdzić wszystkie nasze dane, dochody, zaznaczyć ulgi, do których mamy prawo ii uzupełnić brakujące informacje.

Natomiast, jeżeli chcemy wpłynąć na to, jak ten podatek będzie wyglądał i wpłynąć na wysokość otrzymanego zwrotu lub obniżyć należny podatek, musimy rozpocząć działania jeszcze w bieżącym roku. Listopad i grudzień 2023 roku to ostatni dzwonek na obniżenie podatku i szansa na zmianę rozliczenia rocznego PIT. Zmiany wprowadzone w tych miesiące będą miały wpływ na to jaki zapłacimy podatek lub jaki otrzymamy zwrot.

Wystarczy, że już teraz sprawdzimy nasze rozliczenie w programie cyfrowym do rozliczeń rocznych PIT, by dowiedzieć się, jaki podatek będziemy mieli do zapłacenia w przyszłym roku.

- Podatnik, który jest świadomy, jak będzie wyglądało jego rozliczenie z fiskusem, ma możliwość wykorzystywania jeszcze w tym roku przysługujących mu ulg i odliczeń w taki sposób, aby finalnie mógł otrzymać wyższy zwrot lub znacząco obniżyć naliczony podatek - podpowiada Monika Piątkowska, Doradca Podatkowy e-pity.pl.

2023: teraz ponosisz wydatki, pieniądze odzyskujesz w zeznaniu rocznym w 2024

Jak więc zapłacić fiskusowi mniej? Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą czy osobą fizyczną, możesz skorzystać z dopasowanych ulg i odliczeń, które pomogą Ci zyskać na rozliczeniu. Jakie działania możesz podjąć, by obniżyć podatek?

Wystarczy wesprzeć kulturę, szkolnictwo, organizacje pożytku publicznego by pomniejszyć dochód do opodatkowania, a tym samym podatek w ramach odliczenia darowizny. Podobny efekt da poniesienie wydatków i ich odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej – wystarczy, że poprawisz warunki cieplne swojego domu.

Można też w ramach ulgi na rehabilitację opłacić turnus zdrowotny bliskiej osobie – wtedy ona będzie mieć korzyść bezpośrednią a my ten dobry uczynek odliczymy od dochodu, zmniejszając podatek.

Wiedzę na ten temat bez trudu znajdziemy na wielu fachowych portalach – wystarczy skorzystać z odpowiednich kalkulatorów i wyszukiwarek.

Trzeba dodatkowo pamiętać o tym, że później, już przy rozliczeniu rocznym, którym zajmiemy się w pierwszych miesiącach przyszłego roku, by wykorzystać te ulgi i odliczenia musimy je sami uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym za 2024 r. W praktyce oznacza to złożenie PIT-37 lub PIT-36 wypełnionego przez siebie albo skorzystanie z dokumentu przygotowanego przez fiskusa w Internecie, ale tylko po to by go uzupełnić – przed ostateczną akceptacją w sieci.