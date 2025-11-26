Niedziele handlowe w grudniu 2025 – pełna lista. Które sklepy będą otwarte i dlaczego?

Grudzień 2025 przyniesie rewolucję w przedświątecznych zakupach. Po raz pierwszy sklepy będą otwarte aż w trzy kolejne niedziele, a Wigilia stanie się dniem wolnym od pracy z ograniczonym handlem tylko do 14:00. Nowe przepisy mają rozłożyć ruch w sklepach, zmniejszyć tłok i ułatwić przygotowania do świąt, ale wprowadzają też ważne ograniczenia dla pracowników handlu.

rozwiń >

Dlaczego aż trzy handlowe niedziele?

W 2025 roku po raz pierwszy Wigilia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że większość sklepów będzie działać jedynie do 14:00. To ogromna zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy 24 grudnia, mimo skróconych godzin, nadal był jednym z najbardziej intensywnych dni zakupowych.

REKLAMA

REKLAMA

Ustawodawcy uznali, że skrócenie czasu na zakupy tuż przed świętami może wywołać chaos i nadmierny tłok. Dlatego zdecydowano, że handel będzie możliwy w trzy kolejne niedziele grudnia, aby rozładować ruch i dać klientom większą elastyczność.

To rozwiązanie ma przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i branży handlowej. Rozłożony ruch oznacza mniej kolejek, więcej dostępnych produktów i spokojniejszą organizację pracy dla personelu. Sieci handlowe już zapowiadają, że w tych dniach planują zwiększyć liczbę kas otwartych równocześnie oraz poszerzyć ofertę przedświąteczną.

Handlowe niedziele w grudniu 2025 – pełna lista i co je wyróżnia

Grudzień 2025 będzie jedynym miesiącem w roku, w którym handel będzie otwarty przez trzy kolejne niedziele z rzędu. To duża zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy przed świętami do dyspozycji były tylko dwie niedziele zakupowe. W tym roku zrobimy zakupy 7 grudnia, 14 grudnia i 21 grudnia 2025 r.

REKLAMA

To właśnie te trzy daty będą najważniejsze dla wszystkich planujących świąteczne prezenty, zakupy spożywcze czy wyposażenie domu. Branża handlowa już prognozuje, że w każdą z tych niedziel pojawią się inne promocje: 7 grudnia sklepy ruszą z pierwszą falą obniżek, 14 grudnia zacznie się główny „szczyt zakupowy”, a 21 grudnia, ostatnia niedziela przed Bożym Narodzeniem, będzie najbardziej intensywnym dniem handlowym całego roku, z wydłużonymi godzinami pracy części dużych centrów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co będzie otwarte w te niedziele?

W handlowe niedziele czynne będą praktycznie wszystkie duże i średnie punkty handlowe. Oprócz standardowych sklepów spożywczych i odzieżowych, działać będą również:

sklepy RTV/AGD (Media Markt, Media Expert, Euro RTV AGD),

sklepy sportowe (Decathlon, Martes Sport),

duże księgarnie sieciowe – Empik, Świat Książki,

salony kosmetyczne i optyczne,

sklepy z wyposażeniem wnętrz – Agata, Home&You, Zara Home,

popularne dyskonty non-food: Action, Pepco, TEDi, Dealz.

Galerie handlowe zapowiadają, że w handlowe niedziele w grudniu nie będą skracać godzin otwarcia, większość będzie działać od 9:00 do 21:00, choć mniejsze galerie mogą wybrać krótszy czas pracy.

Wigilia 2025 – dzień wolny, ale handel tylko do 14:00

24 grudnia 2025 r. sklepy będą czynne jedynie do 14:00. Po tej godzinie obowiązuje pełny zakaz handlu, z wyjątkiem placówek ustawowo wyłączonych. Oznacza to największą zmianę w przedświątecznej logistyce od wielu lat. Otwarte pozostaną jedynie:

stacje paliw (część z poszerzoną ofertą spożywczą),

apteki i punkty medyczne,

sklepy na dworcach PKP, PKS i lotniskach,

małe sklepy, w których pracuje wyłącznie właściciel, np. Żabka, Carrefour Express czy małe osiedlowe sklepy rodzinne.

Dla wielu osób będzie to oznaczało konieczność wcześniejszego planowania zakupów, zwłaszcza produktów świeżych. Już teraz branża handlowa przewiduje, że największy ruch przypadnie na 23 grudnia i 21 grudnia, czyli ostatnią niedzielę handlową.

Nowe limity pracy w grudniowe niedziele

Rok 2025 wprowadza również nowe ograniczenia chroniące pracowników handlu. To szczególnie ważne, ponieważ okres świąteczny jest najbardziej obciążającym czasem w całym roku. Zgodnie z przepisami:

pracownik może pracować maksymalnie w dwóch z trzech handlowych niedziel,

pracodawca musi przyznać dzień wolny za każdą przepracowaną niedzielę w ciągu 6 dni przed lub po niej,

harmonogram pracy musi być ułożony z wyprzedzeniem, a zmiany nie mogą być wprowadzane bez uzasadnienia.

To reakcja na liczne sygnały o przemęczeniu pracowników handlu w poprzednich latach, gdy część zatrudnionych pracowała przez wiele kolejnych dni bez przerwy. Związkowcy podkreślają, że nowe przepisy poprawią warunki pracy i zmniejszą rotację w branży.

Jak uniknąć tłoku? Praktyczne wskazówki

Grudzień to najbardziej intensywny miesiąc w polskim handlu, dlatego warto zaplanować zakupy z wyprzedzeniem. Oto kilka wskazówek:

Najspokojniejszy dzień: 7 grudnia – idealny na prezenty, dekoracje i większe zakupy.

7 grudnia – idealny na prezenty, dekoracje i większe zakupy. 14 grudnia: średni ruch, ale wciąż lepszy niż tydzień później.

średni ruch, ale wciąż lepszy niż tydzień później. 21 grudnia: największy tłok, kulminacja zakupów przedświątecznych.

największy tłok, kulminacja zakupów przedświątecznych. Najlepsze godziny zakupów: rano (9:00–11:00) lub późny wieczór.

lub późny wieczór. Lepiej unikać wizyt między 15:00 a 18:00 , kiedy galerie są najbardziej zatłoczone.

, kiedy galerie są najbardziej zatłoczone. Jeśli to możliwe – wybierz komunikację miejską. Parkingi pod galeriami będą przepełnione.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy 28 grudnia 2025 r. jest handlowy?

Nie. To niedziela niehandlowa.

Czy Żabka działa w każdą niedzielę?

Tak, ale tylko wtedy, gdy za ladą pracuje właściciel. Większość Żabek korzysta z tego wyjątku.

Czy mogą zostać wprowadzone kolejne niedziele handlowe?

Na razie nie. W Sejmie znajduje się projekt zwiększający liczbę niedziel handlowych, ale nie został przyjęty.

Czy wszystkie galerie będą otwarte pełne godziny?

Raczej tak, choć mniejsze centra mogą pracować krócej.

Czy 7 grudnia i 14 grudnia będą objęte promocjami świątecznymi?

Tak, większość sieci planuje największe obniżki właśnie w te dni, by rozładować ruch.