Minister finansów: w 2024 roku będzie ulga w podatku Belki. Ile wyniesie, jakie warunki trzeba spełnić

Minister Finansów Andrzej Domański zapowiedział w trakcie wieczornej w czwartek 21 grudnia 2023 roku debaty nad ustawą budżetową wprowadzenie ulgi w podatku od zysków kapitałowych, zwanym popularnie podatkiem Belki. Oznacza to, że jeszcze w 2024 roku odsetki z lokat, akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych i wszelkich innych oszczędności będą wolne od podatku.

Na pewno jednak podatek nie zostanie zniesiony w całości, ale będzie zawierał ulgę czyli zwolnienie z podatku oszczędności i inwestycji o określonym limicie. Ile ona wyniesie, przesądzi ustawa. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie ona na tyle wysoka, że grubo ponad 90 procent oszczędzających w całości odzyska q9-procentowy haracz, który w tej chwili od odsetek odbiera fiskus.

Ulga w podatku Belki 2024: „nie da się zrobić w cztery dni”

Minister Finansów Andrzej Domański odpowiadając na pytania zgłoszone w trakcie debaty nad projektem budżetu państwa na 2024 r. wyjaśnił między innymi sprawę zmian dotyczących podatku od zysków kapitałowych określanego też mianem podatku Belki.

Powiedział, że rząd koalicyjny nie odstąpił od obietnic zgłaszanych w trakcie kampanii wyborczej i to, że ostatnio nie mówiło się głośno o uldze w podatku Belki nie oznacza, iż rząd zrezygnował z jego wprowadzenia. To wyłącznie skutek tego, że tak późno został powołany i miał tak niewiele czasu na przygotowanie zmian: „tego nie das ię zrobić w cztery dni”, powiedział minister finansów.

Ulga jednak będzie.

Ulga w podatku Belki: 100 tysięcy oszczędności bez 19% podatku?

REKLAMA

Z dużym prawdopodobieństwem to już ostatnie miesiące z podatkiem od oszczędności, formalnie zwanym podatkiem od zysków kapitałowych, a popularnie – podatkiem Belki. Nowy rząd koalicyjny deklaruje że oszczędności taką daniną nie będą obarczone. To oznacza, że 19 proc. zysków z lokat, obligacji, akcji i im podobnych, które do tej pory zabierał fiskus, zostanie w portfelach oszczędzających.

Na razie – z programów wyborczych – wiadomo tylko, że jeśli nawet podatek od zysków kapitałowych co do zasady zostanie, to z wielką ulgą – aktualnie mowa o kwocie 100 tys. zł przychodów z inwestycji kapitałowych w skali roku – co oznacza, że praktycznie każdy kto oszczędza, poza multimilionerami – będzie miał do dyspozycji cały zysk ze swojego inwestycyjnego przedsięwzięcia.

Ulga w podatku od zysków kapitałowych: ile zaoszczędzisz

Zainwestowałeś w lokatę roczną 100 tys. zł z oprocentowaniem 6,5 proc. Po roku należy ci się 6 500 zł odsetek. Dostajesz jednak tylko 5 265 zł ponieważ 1 235 zł zabiera w formie podatku od zysków kapitałowych fiskus.

Z obrotu akcjami na giełdzie w 2024 r. masz zysl w wysokości 33 tys. zł. Teraz do twojego portfela trafi z tego tylko 26 730 zł, ponieważ 6 279 to haracz jaki musisz zapłacić w formie podatku Belki.

100 tys. zł zysku zwolnionego z podatku Belki to przy średnim oprocentowaniu rocznym lokat 6 proc. oznacza zwolnienie z podatku zainwestowanego kapitału rzędu około 1,67 mln złotych.

Te dwa przykłady i jeden fakt obrazują, jakie korzyści da ta zmiana w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT.