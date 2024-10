Limity podatkowe 2025 - sprawdź nowe kwoty!

Znamy już limity podatkowe na 2025 rok. Kto skorzysta ze statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)? Jaki limit będzie obowiązywał dla małych podatników w VAT? Jaki limity dla prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2025 roku oraz ryczałtu ewidencjonowanego?

W 2025 roku status małego podatnika w PIT, CIT i VAT będzie zależał od określonych limitów przychodów ze sprzedaży, które są przeliczane na złote według kursu euro z 1 października 2024 roku. Przepisy te dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i osób prowadzących działalność maklerską czy inne podobne usługi. Limity to także preferencje, z których mogą skorzystać mali podatnicy, takie jak jednorazowa amortyzacja i kwartalne rozliczenia VAT. Znamy już także limity przychodów decydujący o obowiązku prowadzenia pełnej księgowości oraz dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kto będzie małym podatnikiem PIT i CIT w 2025 roku?

Status małego podatnika na gruncie PIT i CIT przysługuje podatnikowi, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia tego limitu na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Kurs euro na pierwszy dzień roboczy października 2024 roku wyniósł 4,2846 zł. Narodowy Bank Polski podał go w tabeli nr 191/A/NBP/2024. Wobec czego, w 2025 roku małym podatnikiem będzie podatnik, u którego w 2024 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła kwoty 8 569 000 zł, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Jaki jest kwota limitu jednorazowej amortyzacji w 2025 roku?

Dodajmy, że mali podatnicy PIT i CIT, jak również podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, w związku z nabyciem środka trwałego mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji do limitu 50 000 euro albo zasad dotyczących jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (do 100 000 zł). Muszą tutaj dokonać wyboru. Limit jednorazowej amortyzacji w 2025 roku wyniesie 214 000 zł.

Jaki limity VAT w 2025 roku dla małego podatnika?

Kurs euro z 1 października 2024 roku stanowi także podstawę do wyznaczenia limitu wartości sprzedaży dla małych podatników VAT na 2025 rok. Spójrzmy na poniższą tabelę.

W 2025 roku małym podatnikiem VAT będzie podatnik: Kwota przeliczona u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2024 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro, 8.569.000 zł prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2024 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. 193.000 zł Małym podatnikiem może być również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiednio kwoty 2.000.000 euro lub 45.000 euro.



Podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie, oraz w następnym roku podatkowym.

Od jakiej kwoty na pełną księgowość w 2025 roku?

REKLAMA

Limit przychodów dla ksiąg rachunkowych w kwocie 2 000 000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Kurs w dniu 1 października 2024 r. wynosił 4,2846 zł a zatem jest to wartość niższa w porównaniu z kursem z ubiegłego roku, który wynosił 4,6091 zł. W związku z niższym kursem euro, kwota limitu dla pełnej księgowości, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, jest również niższa. Po przeliczeniu, limit przychodów za rok 2024, decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2025 roku, wynosi 8 569 200 zł. A zatem limit jest niższy o 649 tyś zł, od tego, który obowiązywał poprzednio.

Dodajmy, że już od 2025 roku z 2 000 000 euro do 2 500 000 euro ma wzrosnąć limit przychodów zobowiązujących wskazane jednostki do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nowe rozwiązanie zakłada projekt ustawy z 24 września 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (nr dokumentu to UC14).

Do jakiej kwoty można być na ryczałcie w 2025 roku?

Dla kogo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2025 roku? Rozliczenie w formie ryczałtu mogą wybrać podatnicy, jeżeli w ubiegłym roku podatkowym uzyskiwali przychody:

z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,

przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Limit przychodów w 2025 roku, który zdecyduje o możliwości korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 8 569 200. Natomiast prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2024 r. równowartości kwoty 200 000 euro, czyli 856 920 zł.