ZUS wypłaci wielokrotność 16 tys. zł. Ruszyło nowe świadczenie. Trzeba złożyć wniosek RSI

Od 5 października można ubiegać się o przyznanie świadczenia interwencyjnego. Jest to świadczenie dla przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani w powodzi. Przedsiębiorca ma do wybory dwie opcje: 16 tys. zł na każdą z ubezpieczonych w firmie osób lub 75 proc. średniomiesięcznego przychodu za ubiegły rok. Wnioski należy składać przez Internet, w dowolnej placówce ZUS lub w punkcie mobilnym.

ZUS jest już gotowy do obsługi świadczenia interwencyjnego. Wnioski można składać już od 5 października. "Świadczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 16 września 2024 r. Kierowane jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną" - wyjaśnił rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka.

Świadczenie interwencyjne dla przedsiębiorców. Wniosek do ZUS można złożyć na kilka sposobów

Świadczenie interwencyjne będzie przyznawane po złożeniu, przygotowanego przez ZUS, wniosku RSI - "O świadczenie interwencyjne przeznaczone na wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy poszkodowanego w wyniku powodzi". Wniosek można złożyć elektronicznie (Platforma Usług Elektronicznych ZUS/eZUS) w formie pisma ogólnego POG, do którego należy dołączyć wniosek o świadczenie interwencyjne. Niezbędne dokumenty można też złożyć w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS lub w punkcie mobilnym. Wniosek w formie interaktywnego formularza będzie dostępny na stronie www.zus.pl.

"Przedsiębiorcy bez dostępu do Internetu lub potrzebujący wsparcia przy wypełnianiu wniosku będę mogli skorzystać z pomocy pracowników ZUS w dowolnej placówce, w tym w punktach mobilnych Zakładu" - poinformował Dąbrówka. Dodał, że świadczenie interwencyjne przysługuje, co do zasady w wysokości wskazanej przez przedsiębiorcę we wniosku.

Podstawowe warunki do uzyskania świadczenia

Przedsiębiorca otrzyma świadczenie po spełnieniu określonych warunków, tzn.:

jeśli bezpośrednio w wyniku powodzi poniósł szkodę materialną uniemożliwiającą dalsze prowadzenie działalności ,

, jeśli zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego oraz

od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego oraz jeśli zobowiąże się do utrzymania poziomu zatrudnienia przez 6 miesięcy od 16 września 2024 r. [Czyli na dzień wydania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz.U. poz. 1371).]

Wniosek do ZUS - jakie dokumenty są wymagane?

We wniosku zo ZUS należy podać kwotę świadczenia interwencyjnego, o jaką przedsiębiorca się ubiega, oraz określić sposób, w jaki ma być ustalona jego wysokość. Można wskazać, że będzie to kwota ustalona w oparciu o:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego,

zgłoszonych do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego, średniomiesięczny przychód uzyskany z prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 r. (jeśli wybierasz tę opcję, podaj kwotę tego przychodu).

Jeśli przedsiębiorca posiada poniższe dokumenty, należy dołączyć je do wniosku:

oszacowanie poniesionych szkód i dokumentację, na podstawie której zostało ono dokonane; oszacowanie musi być wykonane przez:

- rzeczoznawcę lub biegłego uprawnionego do dokonywania wyceny środków trwałych lub aktywów obrotowych,

- rzeczoznawcę majątkowego

dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych.

Składając wniosek przedsiębiorca oświadcza, że:

faktycznym miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest teren objęty powodzią,

prowadził działalności 16 września 2024 r. (nawet jeśli była w tym dniu zawieszona uznaje się, że była prowadzona),

nie zawarł umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, jeśli nie dołącza dokumentu potwierdzającego jej zawarcie.

Ponadto przedsiębiorca zobowiązuje się do tego, że:

przekażesz do ZUS dokument potwierdzający oszacowanie poniesionych szkód wraz z dokumentacją, na podstawie której zostało ono dokonane, w ciągu 5 miesięcy od dnia uzyskania świadczenia interwencyjnego (jeśli nie została dołączona dokumentacja do wniosku),

będzie aktywnie prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego (jeśli ma zawieszoną działalność musi wznowić jej prowadzenie),

utrzyma poziom zatrudnienia przez 6 miesięcy, licząc od 16 września 2024 r.

We wniosku należy też podać numer rachunku płatniczego, na który ma wpłynąć świadczenie. Wnioski mają być rozpatrywane przez ZUS niezwłocznie.

Jaka może być wysokość kwoty świadczenia interwencyjnego? Są dwie opcje

Świadczenie przysługuje w wysokości wskazanej przez przedsiębiorcę we wniosku. Kwota świadczenia nie może jednak przekroczyć wysokości:

szkody, którą poniósł przedsiębiorca,

ustalonej zgodnie ze sposobem, który został wskazany we wniosku, tj. kwoty stanowiącej iloczyn:

- liczby ubezpieczonych zgłoszonych do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego na dzień złożenia wniosku albo 16 września 2024 r. i kwoty 16 000 zł, albo

- średniomiesięcznego przychodu uzyskanego z prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 r. oraz współczynnika 0,75,

maksymalnej kwoty świadczenia, która wynosi 1 000 000, 00 zł.

Jeśli przed wystąpieniem powodzi przedsiębiorca nie zawarł umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa, świadczenie interwencyjne ZUS przyzna w kwocie 75% przysługującej wysokości. Więcej na ten temat na stronie ZUS.