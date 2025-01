Ulga termomodernizacyjna 2025 r.: Dla kogo? Co można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna 2025 r.: Co się zmieniło? Co można odliczyć? Czym jest ulga termomodernizacyjna? Jaki jest aktualny wykaz rodzajów materiałów budowlanych, rządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych?

1 stycznia 2025 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Rozporządzenie to zmienia wykaz urządzeń, na które można otrzymać ulgę termomodernizacyjną.

W przesłanym w piątek, 10 stycznia komunikacie resort klimatu przypomniał, że od nowego roku zmienił się wykaz urządzeń uprawniających do otrzymania ulgi termomodernizacyjnej. Rozszerzamy zakres ulgi termomodernizacyjnej! Od nowego roku można odliczyć także zakup i montaż magazynu energii lub ciepła. To dobra propozycja nie tylko dla prosumentów. Można odliczyć nawet do 53 tysięcy złotych – powiedziała cytowana w komunikacie ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Kwota odliczenia ulgi nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których dana osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku małżeństwa kwota ta może wynieść 106 000 zł Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O.

Ulga termomodernizacyjna 2025 r.: dla kogo

Ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest dla właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków jednorodzinnych. W ramach wsparcia remontujący domy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W komunikacie przypomniano, że z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19 proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna 2025 r.: co można odliczyć

Poniżej prezentujemy wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

1. Materiały budowlane i urządzenia:

- materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych, dachów oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

- węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury i układem automatycznej regulacji pogodowej;

- kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy

- przyłącze do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej wykorzystującej jako źródło energii biogaz lub biometan;

- materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

- materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

- materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

- pompa ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem że pompa ta jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej;

- kolektor słoneczny wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania;

- ogniwo fotowoltaiczne wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania;

- magazyn energii lub magazyn ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania;

- system zarządzania energią;

- stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

- materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

- wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

- wykonanie analizy termograficznej budynku;

- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

- docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub dachów, lub fundamentów;

- montaż węzła cieplnego wraz z programatorem temperatury i układem automatycznej regulacji pogodowej;

- montaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym okien, okien połaciowych wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nie- otwieralnych;

- wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

- montaż pompy ciepła oraz infrastruktury niezbędnej do jej funkcjonowania, pod warunkiem że pompa ta jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej;

- montaż kolektora słonecznego oraz infrastruktury niezbędnej do jego funkcjonowania;

- montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

- montaż ogniwa fotowoltaicznego oraz infrastruktury niezbędnej do jego funkcjonowania;

- montaż magazynu energii lub magazynu ciepła oraz infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania;

- montaż systemu zarządzania energią;

- uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

- wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej wykorzystującej jako źródło energii biogaz lub biometan;

- regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

- demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

