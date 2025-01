Dofinansowanie w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia. Jakie warunki należy spełniać? Dla kogo? Rada Ministrów jeszcze w grudniu przyjęła projekt ustawy wprowadzającej dofinansowania do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia.

Rada Ministrów pod koniec 2024 roku przyjęła projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (UC29). Ma on na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt określa zadania państwa w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudniania oraz rynku pracy. Projekt ten wypełnia m.in. założenia KPO i stanowi realizację części kamienia milowego nr A51G dla reformy pn. A4.1 Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy. Zdaniem projektodawców, przyjęty projekt ustawy ma na celu wprowadzenie regulacji zwiększających efektywność działania publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług dla klientów. Projekt dotyczy kompleksowej modernizacji instytucji rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) i form aktywizacji zawodowej oraz podnoszenie umiejętności kadr gospodarki. W projekcie znalazło się m.in. dofinansowanie do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia i emerytów. Zadania państwa w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy są realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) oraz inne instytucje określone w ustawie lub którym minister właściwy do spraw pracy powierzy ich realizację.

REKLAMA

Dofinansowanie do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia: dla kogo

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy, Starosta będzie mógł przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego:

bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny, poszukującego pracy, który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest to, by dany pracownik nie był zatrudniony lub nie wykonywał innej pracy zarobkowej u danego pracodawcy bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny albo poszukujący pracy. Zdaniem projektodawców, proponowane rozwiązanie ma na celu ograniczenie ryzyka ewentualnych nadużyć w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z powiatowych urzędów pracy przez przedsiębiorców za zatrudnienie seniora.

Ważne Z dofinansowania będą mogły korzystać także osoby, które mają ustalone prawo do emerytur i rent.

Dofinansowanie do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia: okres

Dofinansowanie do wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat (kobiety) lub 65 lat ( mężczyzny), przysługuje przez 12 miesięcy. Dofinansowanie do wynagrodzenia w przypadku poszukującego pracy, który ukończył 60 lat ( kobiety) lub 65 lat (mężczyzny), przysługuje przez okres jednego miesiąca.

Polecamy: Klasyfikacja budżetowa 2025 oraz Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Nowe rozwiązania

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dofinansowanie do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia: wynagrodzenie, kwota

Zgodnie z treścią przyjętego przez Radę Ministrów projektu, dofinansowanie wynagrodzenia wyżej wymienionych osób przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego albo poszukującego pracy. Oznacza to, że pracodawcy będzie przysługiwało maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto.

Dofinansowanie do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia: zobowiązania

REKLAMA

Pracodawca lub przedsiębiorca, po upływie okresu przysługiwania dofinasowania wynagrodzenia, będzie zobowiązany do dalszego zatrudniania bezrobotnego powyżej 50 roku życia przez 6 kolejnych miesięcy, a emeryta (poszukującego pracy) przez okres 1 miesiąca. Umowa za zatrudnienie skierowanego poszukującego pracy, który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny, jest zawierana na okres do 12 miesięcy, przy czym dofinansowanie przysługuje co drugi miesiąc.

Projekt wpłyną do Sejmu 7 stycznia 2025 r. Tego też dnia projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Projekt zakłada wejście w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: art. 392 pkt 2 lit. b oraz art. 455, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; art. 106, art. 128 ust. 2, art. 203 oraz art. 300 ust. 3 pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia odbędzie się na 27. posiedzeniu Sejmu w dniach 22, 23 i 24 stycznia 2025 r.

Dofinansowanie do zatrudniania w ramach prac interwencyjnych

Dodatkowo, w projekcie uwzględniono także to, że pracodawcy zatrudniającemu skierowanych bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych (w pełnym wymiarze czasu pracy) na okres od 3 do 12 miesięcy, starosta zwraca część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej. Nie może ona jednak przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę bezrobotną. Od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4666 zł brutto.