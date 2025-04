Sprzedałeś nieruchomość nabytą w drodze spadku? Urząd Skarbowy może upomnieć się o ponad 92 tysiące złotych, nawet jeśli zostałeś zwolniony z podatku od spadków i darowizn. Możesz temu zapobiec, ale pozostało już niewiele czasu

Kto z nas nie spotkał się taką sytuacją, że listonosz nie dostarczył przesyłki, nie podjął nawet takiej próby i z automatu zostawił w skrzynce awizo. Mato miejsce szczególnie w dużych miastach, z blokami bez wind. To jeszcze nic, czasami tego awiza nie ma! Możemy przeczytać np. taką skargę: "Poczta nie dostarczyła mi awizo do sądu w Lublinie co mam teraz zrobić. Rozmawiałam z listonoszem to się bezczelnie wypiera. Dlaczego przez czyjąś głupotę mam cierpieć?" Problem rzeczywiście istnieje, bo istnieje skutek doręczenia i pewne terminy biegną.