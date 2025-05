Rząd szykuje zmiany w emeryturach – grupa pracowników popracuje do 70 roku życia

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmian w przepisach, które mają wydłużyć maksymalny wiek pełnienia funkcji przez komorników sądowych oraz ich asesorów. Zgodnie z planowanymi regulacjami, osoby wykonujące te zawody miałyby obowiązek pozostawać aktywne zawodowo nawet do 70. roku życia.

Komornik - wiek emerytalny

Dotychczas komornicy mogli przechodzić w stan spoczynku wcześniej - od 65 rż. Nowe założenia zakładają powrót do rozwiązań obowiązujących w przeszłości. Zmiana ma być odpowiedzią na wyzwania kadrowe oraz potrzebę zapewnienia większej stabilności w pracy kancelarii komorniczych.

Brakuje komorników. Demografia robi swoje

Wydłużenie okresu aktywności zawodowej ma też, zdaniem resortu, pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie egzekucji sądowej. Projekt jest częścią szerszej polityki rządu, której celem jest dostosowanie prawa do aktualnych warunków społecznych i demograficznych. Argumentem za reformą ma być również rosnąca średnia długość życia i dobra kondycja zdrowotna wielu urzędników także po przekroczeniu 65. roku życia.

Komornicy później na emeryturę - kontrowersje

Propozycja wywołuje jednak mieszane reakcje. Krytycy podnoszą, że obowiązki komornika wymagają nie tylko wiedzy prawniczej, ale także dużej odporności psychicznej i fizycznej, co może być trudne do utrzymania w podeszłym wieku. Z drugiej strony – zwolennicy zmian wskazują, że doświadczenie zawodowe osób z wieloletnim stażem jest bezcenne i nie powinno być marnowane tylko ze względu na wiek.



- Postulowaliśmy, by nie ograniczać długości pracy komornikom. Pozostawiłbym na dowolność, tak by komornicy mogli sami zadecydować, kiedy przejść na emeryturę. Znam kilku doświadczonych komorników, którzy nie patrzą przychylnie na zaproponowane zmiany, chcieliby jeszcze popracować - powiedział w programie Gość Infor.pl Przemysław Małecki, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej.

Kiedy zmiana wieku emerytalnego dla komorników?

Na razie projekt znajduje się na etapie wewnętrznych konsultacji w resorcie, ale niewykluczone, że pierwsze formalne propozycje legislacyjne trafią do Sejmu jeszcze w tym roku.