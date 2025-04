Będą zmiany w kodach recept: S – przyznawanych osobom 65+ oraz DZ – dla osób poniżej 18. roku życia, co do odbioru bezpłatnych leków bądź innych produktów medycznych

Trwają konsultacje w zakresie zmian prawa co do wydawania i realizacji recept. Projekt przewiduje umożliwienie farmaceucie lub personelowi wydającemu uzupełnienia recepty o ten kod. Dzięki temu, pacjent otrzyma produkt bezpłatnie, po uzupełnieniu recepty w aptece, bez konieczności ponownego kontaktu z lekarzem czy dodatkowych wizyt u świadczeniodawcy. Przypominamy też o trwającym w wielu gminach w Polsce tzw. PROGRAMIE LEK. W maju 2025 r. też będą dopłaty do leków, nawet do 300 zł.

Jakiś czas temu opisywaliśmy PROGRAM LEK. Wciąż bowiem mało wie, że w wielu gminach w Polsce obowiązują specjalne programy, które uprawniają do otrzymywania miesięcznego dodatku do zakupów leków. Jest to tzw. PROGRAM LEK. Pogramy obowiązują zwykle cały rok, a dopłata do leków wynosi od 200 do 300 zł. Leki to niezbędna potrzeba życiowa dla wielu osób, które często ze względu na trudną sytuację finansową muszą odmawiać sobie nie tyle jedzenia, czy ubrań, ale właśnie niektórych leków. Co ciekawe, są gminy, w których program ten obowiązuje już ponad 20 lat. W społeczeństwie wciąż jednak nie wie się o takich dodatkach, ponieważ nie wystarczająco dużo się o tym mówi i pisze. Czas to zmienić. Podpowiadamy na jakiej zasadzie działają programy i gdzie szukać informacji. Poniżej omówienie również ważnych informacji, bo projektowanych zmian w zakresie realizacji recept.

Program lek

W wykazie prac legislacyjnych możemy znaleźć projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczący zmian w przepisach o receptach (numer w wykazie: MZ 1752, dostępny pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12396300, dalej jako: projekt). Projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania.

Ważne Generalna zasada jest taka, że jeśli brakuje na recepcie kodu potwierdzającego uprawnienia pacjenta, osoba wydająca lek ma możliwość uzupełnienia tego kodu na podstawie innych, dostarczonych dokumentów. Niemniej jednak, dotychczas taka sytuacja nie obejmuje pacjentów poniżej 18. roku życia ani osób po 65., którym przysługuje prawo do bezpłatnego otrzymywania niektórych leków. Stąd też proponowana zmiana przepisów, która ma ma zmienić taki stan rzeczy. Projekt przewiduje umożliwienie farmaceucie lub personelowi wydającemu uzupełnienia recepty o ten kod.

W sytuacji, gdy obecnie nie ma możliwości, aby osoba realizująca receptę w aptece lub punkcie aptecznym skorygowała ją przez dodanie brakującego kodu (dotyczącego np. bezpłatnego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego dla osoby niepełnoletniej – kod „DZ” – lub seniora – kod „S”), projekt przewiduje umożliwienie farmaceucie lub personelowi wydającemu uzupełnienia recepty o ten kod. Dzięki temu, pacjent otrzyma produkt bezpłatnie, po uzupełnieniu recepty w aptece, bez konieczności ponownego kontaktu z lekarzem czy dodatkowych wizyt u świadczeniodawcy.

Dokładna treść aktualnego brzmienia projektu jest taka: "(...) zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 686 oraz z 2025 r. poz. 129) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2023 r. poz. 487, 1734 i 2372 oraz z 2024 r. poz. 991) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodów uprawnienia dodatkowego pacjenta określonych w lp. 5, 8 i 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia – osoba wydająca określa go na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12 przedstawionych przez osobę okazującą receptę albo na podstawie danych dotyczących wieku świadczeniobiorcy, które osoba wydająca posiada, albo które może samodzielnie ustalić; osoba wydająca zamieszcza ten kod w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu;”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Będą zmiany w kodach recept: S – przyznawanych osobom 65+ oraz DZ – dla osób poniżej 18. roku życia, co do odbioru bezpłatnych leków bądź innych produktów medycznych

Dotychczas, kiedy na recepcie brakowało kodu uprawnień dodatkowych, farmaceuta uzupełniał go na podstawie dokumentów wskazanych w § 12 rozporządzenia. Wypełniony kod dodawany był do Dokumentu Realizacji Recepty, zapisywany na rewersie papierowej recepty oraz przekazywany w elektronicznej wiadomości do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu refundacyjnego, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji. Pomimo tego, należy tu podkreślić, że ta procedura nie obejmowała kodów: S – przyznawanego osobom po 65. roku życia, DZ – dla osób poniżej 18. roku życia, które upoważniają do odbioru bezpłatnych leków bądź innych produktów medycznych.

Podsumowując, trzeba wskazać, że projekt zmiany przepisów określa, że farmaceuta lub technik farmaceutyczny będzie miał możliwość we słanym zakresie i samodzielnie uzupełnić brakujące kody S lub DZ na recepcie. Weryfikacja uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia zostanie uproszczona dzięki możliwości sprawdzenia daty urodzenia na podstawie widocznego na recepcie numeru PESEL, co eliminuje potrzebę dodatkowego analizowania dokumentów. W konsekwencji zmiany te umożliwią pacjentom uprawnionym do bezpłatnego zaopatrzenia w leki lub inne produkty medyczne zrealizowanie recept nawet, jeśli zawierają one błędy lub braki w uzupełnieniu kodu.