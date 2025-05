Groźna nimfa kleszcza. Jak się chronić po spacerze w lesie? Ekspert radzi

Nimfa kleszcza, choć wielkości główki od szpilki, może przenosić groźne choroby. Dlatego po powrocie z lasu warto dokładnie obejrzeć ciało, wytrzepać ubrania i wziąć prysznic – przypomina główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.

Nimfa kleszcza to stadium rozwojowe pasożyta, które ze względu na mikroskopijne rozmiary – porównywalne do główki od szpilki – może pozostać niezauważone na skórze człowieka. Właśnie dlatego, po powrocie z lasu lub innego terenu zielonego, niezwykle ważne jest dokładne obejrzenie ciała, wytrzepanie ubrań oraz wzięcie prysznica. Takie środki ostrożności zaleca główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, podkreślając, że to skuteczny sposób na ograniczenie ryzyka zakażenia chorobami odkleszczowymi.

Każdy może zostać ukąszony przez kleszcza i każdy może zachorować - zaznaczył GIS w rozmowie z dziennikarzami. Dodał, że nie ma wyróżnionych grup ryzyka, które chorują objawowo i bezobjawowo. "W związku z tym nie ma sensu zastanawiać się nad tym, kto jest adresatem szczepień. Po prostu powinniśmy wszyscy przyjąć szczepionki tak, żebyśmy byli zabezpieczeni przed kleszczowym zapaleniem mózgu" - powiedział.

Kleszcze przenoszą różnego rodzaju choroby

Grzesiowski podkreślił, że kleszcze przenoszą różnego rodzaju choroby, nie tylko kleszczowe zapalenie mózgu. Dlatego - jak podkreślił - oprócz szczepień, trzeba pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Grzesiowski powiedział, że do lasu najlepiej iść w ubraniu wykonanym ze śliskiego materiału i jednocześnie w miarę szczelnym, np. w kurtce, która z jednej strony dobrze przepuszcza powietrze, do której kleszcz się nie przyczepi, ale z niej zsunie. Zaznaczył, że dobrze jest założyć ubranie z długim rękawem, z długimi nogawkami i przykrycie głowy.

"Powinniśmy pamiętać o przejrzeniu siebie po powrocie z takiej wycieczki. Czyli kiedy już wracamy do domu, zdejmujemy ubranie, wytrzepujemy z tego ubrania pozostałości i wchodzimy pod prysznic, bo wtedy możemy zobaczyć, czy nigdzie nie ma śladu ugryzienia" - dodał GIS.

Nimfa kleszcza może mieć milimetr wielkości

Zaznaczył, że najmniejsza postać zakaźna kleszcza, czyli nimfa, może mieć milimetr wielkości. "To jest główka szpilki. Można tego po prostu nie zauważyć. Mały czarny punkcik, który będzie przyczepiony do naszej skóry, może w ogóle nie zwrócić naszej uwagi, a to będzie początek problemów" - powiedział Grzesiowski.

GIS podkreślił, że można też używać repelentów, różnego rodzaju składników chemicznych, które odstraszają kleszcze. Zastrzegł przy tym, że wiele środków nie działa na kleszcze. "To, że ktoś się popryskał preparatem na komary, to nie znaczy, że odstraszy kleszcza" - dodał.

Jakie są choroby odkleszczowe?

W Polsce liczbę zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu szacuje się na 150 do ponad 250 przypadków rocznie. Najwięcej zachorowań obserwuje się w rejonach północno-wschodniej Polski (do 80 proc. zakażeń w danym roku). Aby skutecznie ochronić się przed zakażeniem, konieczne jest przyjęcie trzech dawek szczepienia pierwotnego oraz dawek przypominających co 3-5 lat. Zaszczepienie zimą lub wczesną wiosną zapewnia ochronę już od początku aktywności kleszczy (od kwietnia do października).

Choroby odkleszczowe to oprócz kleszczowego zapalenia mózgu, także:

borelioza,

tularemia,

ludzka anaplazmoza granulocytarna,

grupa gorączek plamistych,

babeszjoza.

Na kontakt z kleszczami narażeni są leśnicy, osoby wyjeżdżające poza miasto, ale także spacerowicze, czy osoby biegające w miejskich parkach. Najwięcej kleszczy jest w ściółce leśnej i na obszarach porośniętych trawą. Pajęczaki przynoszą też ze sobą ze spacerów psy.

Trzeba dokładnie obejrzeć całe ciało, by nie przeoczyć kleszcza

Kleszcze mają niewielkie rozmiary, zwykle ok. 1,5 milimetra długości, więc trzeba dokładnie obejrzeć całe ciało, aby ich nie przeoczyć. Wgryzają się w skórę potencjalnego żywiciela najczęściej w tych miejscach, gdzie jest ona najbardziej delikatna - na głowie, za uszami, na karku, ramionach, pod pachami, w okolicy genitaliów, czy pod kolanami.