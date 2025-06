Cuda w ZUS. Oddają ludziom pieniądze. Poszło już na to blisko 400 milionów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku

Przypomnijmy, że do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym musieli złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2024 rok.

O pieniądze trzeba się upomnieć

Z rozliczenia może wyjść nadpłata. Co ważne, o jej zwrot przedsiębiorca musi się upomnieć, bo ZUS automatycznie tego nie robi. Wniosek w tej sprawie ( RZS-R) każdy przedsiębiorca znajdzie na swoim profilu na PUE/eZUS w dokumentach roboczych.

To już ostatni moment

Ale uwaga, to już ostatni dzwonek, żeby to zrobić, bo wniosek o zwrot nadpłaty należy odesłać do 2 czerwca. Jak wynika z danych ZUS, do 22 maja wpłynęło 427 024 wniosków o zwrot nadpłaty, co łącznie daje kwotę 841,5 mln zł. Zakład – wedle zapewnień - zajmuje się tym na bieżąco, co pozwala na szybki zwrot pieniędzy, które mają trafić do przedsiębiorców, które maja trafić do przedsiębiorców najpóźniej do pierwszego dnia sierpnia.

ZUS oddał już blisko 400 milionów

Jak dotąd wypłacono już ponad 396 milionów, a kolejne 277,3 mln zł czeka na realizację. Łącznie rozdysponowano już ponad 402,4 mln zł – poinformował ZUS.

Co z tymi, którzy nie zdążą złożyć wnioski na czas?

Co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie złożył wniosku w terminie? Wtedy ZUS automatycznie rozliczy nadpłatę na koncie przedsiębiorcy, przy czym proces ten - choć formalnie może potrwać do końca roku - rozpocznie się już w czerwcu.

Jak wskazuje ZUS, bieżące saldo konta płatnika, uwzględniające wynik rocznego rozliczenia, jest dostępne w systemie PUE/eZUS. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskował o zwrot w terminie, nadal może złożyć ogólny wniosek RZS-P lub wykorzystać nadpłatę, pomniejszając przelew na kolejne składki.