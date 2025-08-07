REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dzisiaj, 7 sierpnia 2025 ZUS wypłaci nawet 4134 zł bez względu na dochód. Dla kogo świadczenie?

Dzisiaj, 7 sierpnia 2025 ZUS wypłaci nawet 4134 zł bez względu na dochód. Dla kogo świadczenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2025, 09:04
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dziś 7 sierpnia 2025 zus wypłaci nawet 4134 zł tym osobom
Dziś 7 sierpnia 2025 ZUS wypłaci nawet 4134 zł tym osobom
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4 sierpnia 2025 roku przeleje na konta uprawnionych kolejne transze świadczenia - od 751 zł do nawet 4134 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na ich dochody.

Co to jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające z ZUS zostało wprowadzone 1 stycznia 2024 roku jako element reformy systemu wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Program ma na celu zwiększenie niezależności finansowej tych osób i wypłacany jest w comiesięcznych transzach.

REKLAMA

Wysokość świadczenia 2025 - od 751 zł do nawet 4134 zł

Kwoty świadczenia są zróżnicowane i zależą od poziomu potrzeby wsparcia, który ustalany jest przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Miesięczna wysokość świadczenia wynosi od 751,56 zł do 4133,64 zł – czyli od 40% do nawet 220% renty socjalnej.

Co ważne, świadczenie przysługuje bez względu na dochód osoby niepełnosprawnej czy jej rodziny. Kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.

 
Zobacz również:

Nowe grupy uprawnionych od stycznia 2025

Od 1 stycznia 2025 roku nastąpi rozszerzenie grupy osób uprawnionych do świadczenia wspierającego. W drugim etapie wdrażania programu do świadczenia będą miały prawo osoby z poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 punktów.

Etapy wdrażania świadczenia wspierającego:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • I etap (od stycznia 2024 r.) – osoby z poziomem 87–100 pkt
  • II etap (od stycznia 2025 r.) – osoby z poziomem 78–86 pkt
  • III etap (od stycznia 2026 r.) – osoby z poziomem 70–77 pkt

Kwoty świadczenia wspierającego od marca 2025:

  • 95–100 pkt – 4133,64 zł (220% renty socjalnej)
  • 90–94 pkt – 3382,24 zł (180%)
  • 85–89 pkt – 2254,69 zł (120%)
  • 80–84 pkt – 1502,29 zł (80%)
  • 75–79 pkt – 1127,35 zł (60%)
  • 70–74 pkt – 751,56 zł (40%)

Kiedy wypłaty i jak złożyć wniosek?

Świadczenie wypłacane jest wyłącznie bezgotówkowo – na wskazane konto bankowe. Przelewy realizowane są przez ZUS w stałych terminach każdego miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia miesiąca.

Aby otrzymać świadczenie, należy:

  • uzyskać od WZON decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia,
  • złożyć wniosek do ZUS (świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia kompletnego wniosku).

Ile osób już otrzymuje świadczenie?

Według ZUS, od stycznia do lipca 2024 świadczenie wypłacono już ponad 70 tysiącom osób, a łączna suma wypłat przekroczyła 2 miliardy 231 milionów złotych. Dane te pokazują, jak duże znaczenie ma to świadczenie w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Powiązane
4 sierpnia 2025 złóż wniosek o te świadczenia. Komu przysługują i na jakich zasadach?
4 sierpnia 2025 złóż wniosek o te świadczenia. Komu przysługują i na jakich zasadach?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulgi tylko dla bogatych? Eksperci krytykują nowe konta inwestycyjne od rządu
07 sie 2025

Nowe Osobiste Konta Inwestycyjne mają zachęcać Polaków do inwestowania. Jednak zdaniem ekspertów to kolejny ukłon w stronę najbogatszych. Fundacja Instrat ostrzega, że rządowy plan to de facto furtka podatkowa dla elit, a nie realna pomoc dla przeciętnych obywateli.
TSUE: Urzędy skarbowe nie mogą automatycznie wykreślać firm z rejestru VAT za zaległości
07 sie 2025

Przełomowy wyrok TSUE potwierdza, że wykreślenie firmy z rejestru VAT za brak zapłaty podatku nie może odbywać się automatycznie. Fiskus musi najpierw zbadać przyczyny zaległości i zachowanie przedsiębiorcy. Orzeczenie może uchronić tysiące firm przed nieproporcjonalnymi sankcjami i nieodwracalnymi stratami.
Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?
07 sie 2025

Większość Polaków decyduje się na zakończenie aktywności zawodowej i przejście na emeryturę od razu po osiągnięciu wymaganego wieku. Należy jednak pamiętać, że samo spełnienie kryterium wieku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem emerytury w wysokości minimalnej. Jaką emeryturę z ZUS można dostać po 15 latach pracy? Jaka to kwota? Oto szczegóły.

To wywróci pracę na etacie milionom Polaków. Nadchodzi rewolucyjna zmiana w prawie. Kto na tym straci, kto zyska
07 sie 2025

W określonych przypadkach będzie można pracować, wyjść z domu, żeby zrobić zakupy, a nawet wyjechać za granicę. Tak ma wyglądać chorowanie po nowemu na L4. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szykuje prawdziwy przewrót w zwolnieniach lekarskich. Skąd te rewolucyjne zmiany? W opinii ministerstwa niektóre przepisy regulujące kwestię L4 są niedostosowane do obecnych potrzeb

REKLAMA

Koniec z biciem dzwonów kościelnych o dowolnej porze dnia i nocy, bo – „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”. Senat zajmie się problemem, który dzieli społeczeństwo
07 sie 2025

W dniu 7 sierpnia 2025 r. Senat zajmie się rozpatrzeniem petycji zbiorowej w sprawie ograniczenia używania dzwonów kościelnych. Fundacja Dobre Państwo, która jest jej autorem, postuluje oddanie samorządom władztwa w zakresie określania dopuszczalnych godzin, w których mogą wybrzmiewać dzwony kościelne oraz dopuszczalnego poziomu emitowanego przez nie hałasu. „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”, aktualnie obowiązujące przepisy natomiast – „zezwalają Kościołowi na poszerzenie swych wpływów daleko ponad obszar posiadanych nieruchomości” – przekonuje Fundacja.
Świadczenie rehabilitacyjne 2025 i 2026 r. [Kto może je otrzymać i na jakich zasadach]
06 sie 2025

Świadczenie rehabilitacyjne – kto może je otrzymać i na jakich zasadach? Świadczenie rehabilitacyjne to forma wsparcia finansowego dla osób ubezpieczonych, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal nie są zdolne do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności.
MEN odpowiada na zapowiedź protestu ZNP: podwyżki z 2024 r. przywróciły adekwatny poziom płac
06 sie 2025

Wiceminister edukacji uważa, że protesty ZNP są nieuzasadnione, bo skala podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2024 roku była rekordowa i przywróciła satysfakcjonującą relację płac do warunków rynkowych. W 2024 roku nauczyciele początkujący otrzymali podwyżkę nominalną o ok. 40 proc., mianowani i dyplomowani – ok. 37 proc., co przekłada się na wzrost o tysiące złotych (od 1 894 do 2 674 zł) względem 2023 roku.
Pożyczki z ZFŚS – czy RIO zgadza się na umorzenie?
06 sie 2025

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wyjaśnia, że umorzenie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może nastąpić wyłącznie w ramach regulaminu funduszu, a nie na podstawie uchwały rady gminy.

REKLAMA

5 powodów, przez które możesz stracić prawo jazdy w 2025 roku – nie tylko punkty i alkohol
06 sie 2025

Stracić prawo jazdy możesz szybciej, niż myślisz. W 2025 roku wystarczy jeden nieprzemyślany manewr, by pożegnać się z uprawnieniami. Nawet jeśli masz za sobą lata bezkolizyjnej jazdy. Coraz surowsze przepisy sprawiają, że kierowcy tracą dokumenty nie tylko za alkohol czy nadmiar punktów, ale także za błędy, które wcześniej uchodziły płazem. Poznaj 5 sytuacji, które najczęściej kończą się odebraniem prawa jazdy – i dowiedz się, czego unikać.
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop – rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy
06 sie 2025

Rada Ministrów zatwierdziła projekt deregulacyjny, który powiąże wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z dniem rozwiązania umowy lub ostatnią pensją. Projekt wprowadza też inne ułatwienia. Projekt zakłada także, że firmy bez działających związków zawodowych będą musiały zapraszać co najmniej dwuosobową reprezentację pracowników w sprawach ZFŚS, co ma ujednolicić zasady działania funduszu.

REKLAMA