Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?

Większość Polaków decyduje się na zakończenie aktywności zawodowej i przejście na emeryturę od razu po osiągnięciu wymaganego wieku. Należy jednak pamiętać, że samo spełnienie kryterium wieku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem emerytury w wysokości minimalnej. Jaką emeryturę z ZUS można dostać po 15 latach pracy? Jaka to kwota? Oto szczegóły.

Dla kogo minimalna emerytura?

Aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury w wysokości 1878,91 zł brutto miesięcznie, konieczne jest spełnienie nie tylko warunku wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), ale także posiadanie odpowiedniego minimalnego stażu ubezpieczeniowego: co najmniej 20 lat udokumentowanych okresów składkowych dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jaka emerytura po 15 latach pracy?

W przypadku, gdy 60-letnia kobieta lub 65-letni mężczyzna ma zaledwie 15 lat stażu pracy, przysługuje im prawo do świadczenia emerytalnego, jednak nie będzie ono gwarantowane w wysokości minimalnej. Wynika to z faktu, że nie spełnili warunku wymaganego stażu ubezpieczeniowego (20/25 lat) uprawniającego do dopłaty do wysokości minimalnej emerytury.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od:

Sumy wszystkich zgromadzonych i zwaloryzowanych składek wpłaconych na indywidualne konto ubezpieczonego przez całe życie zawodowe.

wpłaconych na indywidualne konto ubezpieczonego przez całe życie zawodowe. Kapitału początkowego - dotyczy osób, które pracowały przed 1999 rokiem i jest to przeliczenie ich wcześniejszych okresów pracy na obecną wartość składek.

- dotyczy osób, które pracowały przed 1999 rokiem i jest to przeliczenie ich wcześniejszych okresów pracy na obecną wartość składek. Środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS (jeśli osoba posiadała subkonto).

(jeśli osoba posiadała subkonto). Średniego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę - suma zgromadzonych środków jest dzielona przez tę wartość, aby ustalić miesięczną wysokość świadczenia.

Do ogólnego stażu ubezpieczeniowego (choć nie wpływa to bezpośrednio na wysokość naliczanej emerytury z nowego systemu, a jedynie na prawo do minimalnej) wliczane są także okresy nauki, jednak tylko najdłuższy z nich i w zależności od rodzaju ukończonej szkoły (od 3 do 8 lat).

Dwie waloryzacje

W systemie emerytalnym kluczowe są dwie coroczne waloryzacje: marcowa, która podnosi wartość wypłacanych już emerytur, oraz czerwcowa, która waloryzuje środki zgromadzone na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych, wpływając na przyszłe świadczenia.

Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?

Osoby z 15-letnim stażem pracy, zwłaszcza te, które przez ten okres zarabiały najniższą krajową lub niewiele więcej, nie mają zagwarantowanej minimalnej emerytury. Ich świadczenie jest obliczane wyłącznie na podstawie sumy zgromadzonych składek. Z uwagi na krótki staż i niskie zarobki, taka emerytura będzie znacząco niższa od minimalnej i nie zostanie do niej podniesiona. Szacuje się, że w przypadku 15 lat pracy na minimalnym wynagrodzeniu, emerytura może oscylować w granicach 500-700 złotych brutto miesięcznie, stanowiąc zaledwie około połowy obecnej minimalnej emerytury.

Podsumowując, wysokość przyszłej emerytury jest ściśle powiązana z poziomem zarobków i odprowadzanych składek. Aby jednak mieć pewność otrzymania świadczenia w wysokości co najmniej minimalnej, niezbędne jest spełnienie wymogu dotyczącego minimalnego stażu pracy wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.