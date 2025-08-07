REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?

Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2025, 09:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura, pieniądze, senior
Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Większość Polaków decyduje się na zakończenie aktywności zawodowej i przejście na emeryturę od razu po osiągnięciu wymaganego wieku. Należy jednak pamiętać, że samo spełnienie kryterium wieku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem emerytury w wysokości minimalnej. Jaką emeryturę z ZUS można dostać po 15 latach pracy? Jaka to kwota? Oto szczegóły.

Dla kogo minimalna emerytura?

Aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury w wysokości 1878,91 zł brutto miesięcznie, konieczne jest spełnienie nie tylko warunku wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), ale także posiadanie odpowiedniego minimalnego stażu ubezpieczeniowego: co najmniej 20 lat udokumentowanych okresów składkowych dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

REKLAMA

Jaka emerytura po 15 latach pracy?

W przypadku, gdy 60-letnia kobieta lub 65-letni mężczyzna ma zaledwie 15 lat stażu pracy, przysługuje im prawo do świadczenia emerytalnego, jednak nie będzie ono gwarantowane w wysokości minimalnej. Wynika to z faktu, że nie spełnili warunku wymaganego stażu ubezpieczeniowego (20/25 lat) uprawniającego do dopłaty do wysokości minimalnej emerytury.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od:

  • Sumy wszystkich zgromadzonych i zwaloryzowanych składek wpłaconych na indywidualne konto ubezpieczonego przez całe życie zawodowe.
  • Kapitału początkowego - dotyczy osób, które pracowały przed 1999 rokiem i jest to przeliczenie ich wcześniejszych okresów pracy na obecną wartość składek.
  • Środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS (jeśli osoba posiadała subkonto).
  • Średniego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę - suma zgromadzonych środków jest dzielona przez tę wartość, aby ustalić miesięczną wysokość świadczenia.

Do ogólnego stażu ubezpieczeniowego (choć nie wpływa to bezpośrednio na wysokość naliczanej emerytury z nowego systemu, a jedynie na prawo do minimalnej) wliczane są także okresy nauki, jednak tylko najdłuższy z nich i w zależności od rodzaju ukończonej szkoły (od 3 do 8 lat).

Dwie waloryzacje

W systemie emerytalnym kluczowe są dwie coroczne waloryzacje: marcowa, która podnosi wartość wypłacanych już emerytur, oraz czerwcowa, która waloryzuje środki zgromadzone na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych, wpływając na przyszłe świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?

REKLAMA

Osoby z 15-letnim stażem pracy, zwłaszcza te, które przez ten okres zarabiały najniższą krajową lub niewiele więcej, nie mają zagwarantowanej minimalnej emerytury. Ich świadczenie jest obliczane wyłącznie na podstawie sumy zgromadzonych składek. Z uwagi na krótki staż i niskie zarobki, taka emerytura będzie znacząco niższa od minimalnej i nie zostanie do niej podniesiona. Szacuje się, że w przypadku 15 lat pracy na minimalnym wynagrodzeniu, emerytura może oscylować w granicach 500-700 złotych brutto miesięcznie, stanowiąc zaledwie około połowy obecnej minimalnej emerytury.

Podsumowując, wysokość przyszłej emerytury jest ściśle powiązana z poziomem zarobków i odprowadzanych składek. Aby jednak mieć pewność otrzymania świadczenia w wysokości co najmniej minimalnej, niezbędne jest spełnienie wymogu dotyczącego minimalnego stażu pracy wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Powiązane
Ponowne przeliczenie emerytury. Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury? Można zyskać nawet kilkaset złotych wyższe świadczenie
Ponowne przeliczenie emerytury. Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury? Można zyskać nawet kilkaset złotych wyższe świadczenie
Od ulgi podatkowej po 4133 zł świadczenia. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? [2025][TABELA]
Od ulgi podatkowej po 4133 zł świadczenia. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? [2025][TABELA]
Nadprogramowe podwyżki dla emerytów. Teraz co miesiąc dostaną dodatkowy, spory zastrzyk gotówki
Nadprogramowe podwyżki dla emerytów. Teraz co miesiąc dostaną dodatkowy, spory zastrzyk gotówki
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
To wywróci pracę na etacie milionom Polaków. Nadchodzi rewolucyjna zmiana w prawie. Kto na tym straci, kto zyska
07 sie 2025

W określonych przypadkach będzie można pracować, wyjść z domu, żeby zrobić zakupy, a nawet wyjechać za granicę. Tak ma wyglądać chorowanie po nowemu na L4. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szykuje prawdziwy przewrót w zwolnieniach lekarskich. Skąd te rewolucyjne zmiany? W opinii ministerstwa niektóre przepisy regulujące kwestię L4 są niedostosowane do obecnych potrzeb
Koniec z biciem dzwonów kościelnych o dowolnej porze dnia i nocy, bo – „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”. Senat zajmie się problemem, który dzieli społeczeństwo
07 sie 2025

W dniu 7 sierpnia 2025 r. Senat zajmie się rozpatrzeniem petycji zbiorowej w sprawie ograniczenia używania dzwonów kościelnych. Fundacja Dobre Państwo, która jest jej autorem, postuluje oddanie samorządom władztwa w zakresie określania dopuszczalnych godzin, w których mogą wybrzmiewać dzwony kościelne oraz dopuszczalnego poziomu emitowanego przez nie hałasu. „Religia nie musi siłą presji fali dźwiękowej przekonywać o przewadze aksjologicznej”, aktualnie obowiązujące przepisy natomiast – „zezwalają Kościołowi na poszerzenie swych wpływów daleko ponad obszar posiadanych nieruchomości” – przekonuje Fundacja.
Świadczenie rehabilitacyjne 2025 i 2026 r. [Kto może je otrzymać i na jakich zasadach]
06 sie 2025

Świadczenie rehabilitacyjne – kto może je otrzymać i na jakich zasadach? Świadczenie rehabilitacyjne to forma wsparcia finansowego dla osób ubezpieczonych, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal nie są zdolne do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności.
MEN odpowiada na zapowiedź protestu ZNP: podwyżki z 2024 r. przywróciły adekwatny poziom płac
06 sie 2025

Wiceminister edukacji uważa, że protesty ZNP są nieuzasadnione, bo skala podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2024 roku była rekordowa i przywróciła satysfakcjonującą relację płac do warunków rynkowych. W 2024 roku nauczyciele początkujący otrzymali podwyżkę nominalną o ok. 40 proc., mianowani i dyplomowani – ok. 37 proc., co przekłada się na wzrost o tysiące złotych (od 1 894 do 2 674 zł) względem 2023 roku.

REKLAMA

Pożyczki z ZFŚS – czy RIO zgadza się na umorzenie?
06 sie 2025

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wyjaśnia, że umorzenie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może nastąpić wyłącznie w ramach regulaminu funduszu, a nie na podstawie uchwały rady gminy.
5 powodów, przez które możesz stracić prawo jazdy w 2025 roku – nie tylko punkty i alkohol
06 sie 2025

Stracić prawo jazdy możesz szybciej, niż myślisz. W 2025 roku wystarczy jeden nieprzemyślany manewr, by pożegnać się z uprawnieniami. Nawet jeśli masz za sobą lata bezkolizyjnej jazdy. Coraz surowsze przepisy sprawiają, że kierowcy tracą dokumenty nie tylko za alkohol czy nadmiar punktów, ale także za błędy, które wcześniej uchodziły płazem. Poznaj 5 sytuacji, które najczęściej kończą się odebraniem prawa jazdy – i dowiedz się, czego unikać.
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop – rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy
06 sie 2025

Rada Ministrów zatwierdziła projekt deregulacyjny, który powiąże wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z dniem rozwiązania umowy lub ostatnią pensją. Projekt wprowadza też inne ułatwienia. Projekt zakłada także, że firmy bez działających związków zawodowych będą musiały zapraszać co najmniej dwuosobową reprezentację pracowników w sprawach ZFŚS, co ma ujednolicić zasady działania funduszu.
Wyższy dodatek za pracę w nocy w sierpniu 2025 r.
06 sie 2025

W tym miesiącu jest wyższy dodatek za pracę w nocy niż w lipcu. Tylko w listopadzie będzie większa kwota za pracę w porze nocnej niż w sierpniu. Ile aktualnie wynosi dodatek nocny i jak się go oblicza?

REKLAMA

Twoje 4 prawa w czasie podróży koleją [Mini poradnik]
06 sie 2025

Masz 4 prawa podczas podróży koleją: prawo do informacji, prawo do odszkodowania lub zwrotu kosztów, prawo do pomocy i prawo do kontynuacji podróży. Co one w praktyce oznaczają? Jeśli potrzebujesz pomocy, bezpłatnie udzieli jej Europejskie Centrum Ochrony Konsumentów.
Ponowne przeliczenie emerytury. Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury? Można zyskać nawet kilkaset złotych wyższe świadczenie
06 sie 2025

Polscy emeryci mogą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Wiele osób nie wie, że ma taką możliwość. A szkoda, bo w niektórych sytuacjach ponowne przeliczenie emerytury może prowadzić do zwiększenia świadczenia. Kiedy opłaca się ponownie przeliczyć emeryturę? Oto szczegóły.

REKLAMA