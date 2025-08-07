REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » To już dziś! Nowy prezydent Karol Nawrocki składa pierwszy projekt ustawy

To już dziś! Nowy prezydent Karol Nawrocki składa pierwszy projekt ustawy

07 sierpnia 2025, 08:08
Adam Kuchta
Karol Nawrocki nowym prezydentem RP. Jaka będzie jego pierwsza decyzja ustawodawcza?
Karol Nawrocki nowym prezydentem RP. Jaka będzie jego pierwsza decyzja ustawodawcza?
Paweł Supernak
PAP

REKLAMA

REKLAMA

Karol Nawrocki rozpoczął kadencję od mocnego akcentu – już dzisiaj, w czwartek 7 sierpnia złoży projekt ustawy dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezydent zapowiada powrót do „tradycyjnego kształtu” inwestycji i zwołuje Radę Gabinetową, by omówić kluczowe projekty rozwojowe i stan finansów państwa.

rozwiń >

Karol Nawrocki oficjalnie objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i już w pierwszym orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym zapowiedział swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą. Już w czwartek 7 sierpnia złoży projekt ustawy przywracającej tradycyjną koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezydent chce, aby inwestycja ta stała się gospodarczym „kołem zamachowym” Polski na nadchodzące dekady. W sierpniu planuje także zwołać Radę Gabinetową, by z premierem Donaldem Tuskiem i jego ministrami porozmawiać o strategicznych inwestycjach oraz stanie finansów państwa. Nowy prezydent jasno sygnalizuje: Polska potrzebuje ambitnych planów i powrotu do dynamicznego rozwoju gospodarczego.

REKLAMA

Powrót do tradycyjnego kształtu CPK i Rada Gabinetowa jeszcze w sierpniu

REKLAMA

W orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym Nawrocki powiedział, że w czwartek złoży projekt dotyczący powrotu do „tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego", tak byśmy - jak mówił - „znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które da nam się rozwijać”.

Jego zdaniem, przełomowe projekty inwestycyjne w Polsce można podzielić na „te zupełnie zablokowane, na te okrojone i na te - w najlepszym przypadku - opóźnione”. I dlatego - dodał - zaprasza premiera Donalda Tuska i ministrów jego rządu na „posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu”.

Nowy prezydent RP oczekuje pełnej informacji od rządu

- Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które są przed nami, a także o stanie finansów publicznych. Czuję się zobowiązany, panie premierze, jako prezydent Polski mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego - zwrócił się do Donalda Tuska.

Jego zdaniem, Polska potrzebuje „wielkich planów i inwestycji”. - Nie możemy już być gospodarstwem pomocniczym naszych zachodnich sąsiadów czy całej Unii Europejskiej - ocenił. Podkreślił, że Polska musi szukać drogi gospodarczej, która „stanie się rodzajem konkurencyjności ekonomicznej, gospodarczej także wobec zachodniej Europy”. Prezydent podkreślił, że w ciągu ostatnich 35 lat Polska osiągnęła sukces gospodarczy, ale były z niego wyłączone „konkretne grupy społeczne czy regiony Polski” i „to oczywiście musimy poprawić.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga podatkowa dla rodzin, czyli 0 proc. PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci

Drugim istotnym punktem agendy prezydenckiej Karola Nawrockiego jest projekt ustawy wprowadzający zerowy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) dla rodzin wychowujących minimum dwoje dzieci. Ten postulat ma charakter zarówno demograficzny, jak i społeczno-ekonomiczny – wspierając rodziny w obliczu rosnących kosztów życia i promując stabilność finansową gospodarstw domowych.

Eksperci wskazują, że taki ruch może oznaczać znaczące oszczędności dla setek tysięcy polskich rodzin. Wzmacniając jednocześnie pozycję Polski jako państwa prorodzinnego.

Mercosur na celowniku prezydenta – ochrona polskiej ziemi i rolników

REKLAMA

Trzecim obszarem legislacyjnym będzie pakiet ustaw dotyczących rolnictwa, który odnosi się bezpośrednio do negocjowanej na szczeblu międzynarodowym umowy Mercosur. Jak wyjaśnił Zbigniew Bogucki, propozycja prezydenta będzie swoistym „podaniem ręki rządowi”, by w końcu skutecznie przeciwstawić się tej kontrowersyjnej umowie.

– To też jest kwestia ochrony polskiej ziemi, polskiego rolnictwa – zaznaczył Zbigniew Bogucki. Przeciwnicy umowy Mercosur obawiają się m.in. zalewu tanich produktów rolnych z Ameryki Południowej, które mogą zachwiać rynkiem i doprowadzić do upadku wielu polskich gospodarstw.

Co dalej? Ustawy medialne, mieszkalnictwo i kolejne projekty jeszcze w sierpniu

Choć Centralny Port Komunikacyjny, PIT 0 proc. i wsparcie rolników to pierwsze inicjatywy ustawodawcze, to – jak wynika z najnowszych informacji – kolejne projekty prezydenta Nawrockiego są już gotowe i będą stopniowo trafiać do Sejmu jeszcze w sierpniu.

Wśród planowanych działań znajduje się również ustawa medialna, o której Karol Nawrocki rozmawiał pod koniec lipca z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Głównym celem ma być stworzenie takiego rozwiązania legislacyjnego, które będzie możliwe do zaakceptowania przez wszystkie strony sceny politycznej.

– Naszą ambicją jest przygotowanie ustawy medialnej w porozumieniu z koalicjantami i Radą Mediów Narodowych – podkreślił Hołownia. Według źródeł PAP, projekt ustawy medialnej zostanie złożony najpóźniej do końca roku.

Choć temat mieszkalnictwa nie znajdzie się w pierwszej fali ustaw, politycy związani z Kancelarią Prezydenta zapewniają, że to jeden z kluczowych obszarów do dalszych prac legislacyjnych. – Na pewno będziemy nad tym pracować, ale raczej nie natychmiast – przyznał Bogucki.

Nowy prezydent – nowa dynamika w polskiej polityce

Start prezydentury Karola Nawrockiego zwiastuje nową jakość w relacjach Pałacu Prezydenckiego z parlamentem i rządem. Już pierwsze dni po zaprzysiężeniu pokazują determinację i konkretne działania – w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych prezydentów, którzy potrzebowali czasu na zbudowanie politycznego zaplecza.

Od CPK, przez ulgi podatkowe dla rodzin, aż po ochronę polskich rolników – inicjatywy te będą uważnie obserwowane przez opinię publiczną, media oraz środowiska eksperckie. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Karol Nawrocki wchodzi na scenę polityczną z mocnym impetem, konkretną wizją i planem, który nie pozostaje jedynie na papierze. Polacy już w najbliższych tygodniach przekonają się, jak deklaracje kampanijne zaczynają przyjmować kształt ustaw – i to w szybkim tempie.

