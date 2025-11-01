Płatności kartą powyżej tej kwoty będą raportowane od stycznia 2026

Od 01.01.2026 roku urząd skarbowy będzie dysponował dodatkowymi instrumentami monitorowania. Mimo że obecnie wykorzystuje już zaawansowane mechanizmy – takie jak system STIR czy dyrektywa DAC7 – umożliwiające niemal automatyczną weryfikację transakcji, zakres nadzoru zostanie znacznie rozszerzony. Już w 2026 roku fiskus będzie otrzymywał dane dotyczące płatności kartowych przekraczających ustalony próg, a w odniesieniu do przedsiębiorców obowiązek zgłaszania takich informacji będzie miał jeszcze szersze zastosowanie.

rozwiń >

Sieć nadzoru fiskusa nad transakcjami gęstnieje z każdym dniem

Organom kontroli skarbowej już od dawna dostępne są narzędzia takie jak STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), który rocznie przetwarzał raporty niemal 5 miliardów transakcji bankowych. Ponadto, podmioty zobowiązane mają obowiązek zgłaszania do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) transakcji podejrzanych, zaś banki – każdej operacji powyżej 15 000 euro. Mimo to, od 1 stycznia 2026 r. fiskus uzyska dodatkowe raporty, tym razem dotyczące wszystkich płatności kartowych (debetowych, kredytowych, przedpłaconych oraz wirtualnych). Celem tych rozszerzonych obowiązków jest zwiększenie efektywności wykrywania przypadków ukrywania przychodów i unikania opodatkowania.

Raportowanie płatności kartą – jaka kwota dla przedsiębiorców?

Nowe przepisy od 01.01.2026 r. położą kres ukrywaniu transakcji kartowych przez przedsiębiorców. Banki zobowiązane będą do raportowania wszystkich operacji kartowych firm – niezależnie od tego, czy są to płatności kartą debetową czy kredytową, czy też dokonywane stacjonarnie czy online. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych i innych firm oznacza to, że każda płatność kartowa będzie widoczna dla organów podatkowych.

Przykład Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Dokonał zakupu kilkudziesięciu długopisów do firmy, wydając na to 90 zł. Nie wziął z sobą gotówki i zapłacił kartą firmową. Nawet taka transakcja na kilkadziesiąt złotych od 01.01.2026 będzie raportowana bez wyjątku przez bank do organów skarbowych.

Raportowanie płatności kartą – jaka kwota dla osób fizycznych, konsumentów?

W przeciwieństwie do firm, konsumenci nie będą raportować każdej transakcji kartowej. Fiskus otrzyma dane tylko wtedy, gdy roczne wydatki kartą przekroczą 25 tys. euro (ok. 106 tys. zł). Poniżej tego progu płatności pozostaną niewidoczne dla organów podatkowych.

Przykład Pani Ewa, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zdecydowała się na zakup samochodu osobowego w styczniu 2026 r. Warunkiem promocji oferowanej przez salon samochodowy było uregulowanie ceny w dwóch równych ratach: pierwsza płatność w wysokości 60 tys. zł miała zostać dokonana przy odbiorze pojazdu, a druga – po upływie sześciu miesięcy. W maju 2026 r. Pani Ewa zapłaciła 60 tys. zł kartą płatniczą w punkcie sprzedaży, a w listopadzie tego samego roku przelała kolejne 60 tys. zł tym samym środkiem płatniczym. Łączna kwota transakcji (120 tys. zł) przekroczyła roczny próg raportowania wynoszący równowartość 25 tys. euro (ok. 106 tys. zł). W związku z tym, po dokonaniu drugiej płatności w listopadzie 2026 r., bank przekaże organom podatkowym raport obejmujący wszystkie transakcje kartowe Pani Ewy z tego roku kalendarzowego.

Przykład Pan Ryszard, który nie prowadzi działalności gospodarczej i dotychczas unikał korzystania z kart płatniczych, postanowił zakupić maszynę rolniczą przed sezonem wiosennym 2026 roku. W punkcie sprzedaży natrafił na promocję, która obniżała cenę katalogową urządzenia z 105 000 zł do 100 000 zł (rabat 5 000 zł). Warunkiem skorzystania z oferty było jednak uregulowanie pełnej kwoty w dniu zakupu. Ponieważ przelew standardowy nie dotarłby na czas, a Pan Ryszard nie miał możliwości zlecenia przelewu ekspresowego, zdecydował się na płatność kartą. Po aktywacji funkcji płatności kartowych w banku (poprzez infolinię) i ustawieniu odpowiedniego limitu, uiścił opłatę w wysokości 100 000 zł za pomocą karty płatniczej. Była to jego jedyna transakcja kartowa w danym roku. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi raportowania transakcji kartowych (obowiązującymi od 1 stycznia 2026 r.), kwota 100 000 zł nie przekracza rocznego progu 25 000 euro (ok. 106 000 zł). W związku z tym, jako że Pan Ryszard nie prowadzi działalności gospodarczej, a transakcja nie osiągnęła limitu, nie zostanie ona zgłoszona przez bank do organów podatkowych.

Jakie informacje będą raportowane przez banki?

W odniesieniu do osób fizycznych bank jest zobowiązany do przekazania danych jedynie wtedy, gdy roczna suma transakcji kartą przekroczy próg 25 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu nie zostanie jednak wysłana jedynie informacja o samym przekroczeniu – bank przekaże pełen wykaz wszystkich operacji, które przyczyniły się do osiągnięcia progu.

REKLAMA

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą raportowane będą wszystkie transakcje dokonane kartą. Do zestawu przekazywanych danych będą należeć m.in.:

dane identyfikacyjne posiadacza karty,

dane identyfikacyjne osób upoważnionych do jej używania,

numer karty,

numery rachunków bankowych powiązanych z kartą,

łączna kwota wpłat i obciążeń,

szczegółowe informacje o poszczególnych płatnościach.

Raporty mają być składane w cyklach miesięcznych. Dla osób fizycznych oznacza to, że banki co miesiąc weryfikują, czy w danym roku kalendarzowym suma transakcji kartą już nie przekroczyła 25 000 euro. Przekazywanie danych o rachunkach powiązanych z kartą obejmuje także sytuacje, w których jedna karta jest skojarzona z wieloma kontami (np. kontami walutowymi) – wszystkie te informacje zostaną uwzględnione w raporcie.

Czy da się uniknąć raportu w przypadku gdy używam karty do płatności?

Od 1 stycznia 2026 r. przedsiębiorcy nie zdołają już „ukryć” żadnej operacji wykonanej kartą firmową – banki przekażą fiskusowi dane o każdej takiej transakcji, bez względu na jej wartość. Natomiast osoby prywatne mogą uniknąć raportowania, o ile ich łączne wydatki kartą nie przekroczą w danym roku kalendarzowym progu 25 000 euro.

Jakie skutki możliwe po zaraportowaniu?

Dzięki dostępowi do szczegółowych raportów transakcyjnych – obejmujących historię płatności kartą oraz powiązane z nią rachunki bankowe – organy podatkowe będą mogły skrupulatnie zbadać, czy wpływy na te konta odpowiadają zadeklarowanym źródłom przychodu. W przypadku rozbieżności, gdy zgłoszone dochody nie pokrywają wydatków kartowych lub gdy pochodzenie środków pozostaje niewyjaśnione, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie wyjaśniające. W jego ramach podatnik będzie zobowiązany do udokumentowania legalności źródeł finansowania transakcji, pod rygorem ewentualnych konsekwencji podatkowych.