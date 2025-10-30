REKLAMA

Strona główna » Prawo » Praca » Emerytury » Wysokość emerytury » Ile weźmiesz trzynastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia

Ile weźmiesz trzynastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia

30 października 2025, 12:29
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
trzynastka, trzynasta emerytura, 2026, ZUS, emerytura
Ile weźmiesz trzynastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie czekaj na oficjalne informacje! Już teraz możemy z dużą dokładnością przewidzieć, ile wyniesie trzynastka w 2026 roku. Nasze wyliczenia oparte są na danych z GUS i aktualnych przepisach. Sprawdź w naszym artykule szczegółowe kalkulacje i dowiedz się, ile możesz otrzymać.

rozwiń >

Trzynastka w 2025 roku – ile to było?

Wysokość trzynastej emerytury w 2025 roku wyniosła 1.878,91 zł – dokładnie tyle samo, co emerytura minimalna (z uwzględnieniem waloryzacji z marca). Kwota z bieżącego roku jest kluczowa dla wyliczenia świadczenia na przyszły rok. Należy pamiętać, że w 2026 roku zarówno emerytury, jak i trzynastka poddane będą kolejnej waloryzacji

REKLAMA

REKLAMA

Jaki wzrost emerytur nastąpi w marcu 2026? Czy można już to prognozować?

Kalendarz INFOR na 2026 rok

Już teraz możemy z dużą pewnością przewidzieć, jak wysoka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku. Co roku bowiem świadczenia emerytalne podlegają waloryzacji – czyli procentowemu wzrostowi ustalonemu na podstawie wskaźnika waloryzacji. Do jego obliczenia wykorzystywane są dane gospodarcze i statystyczne, głównie z GUS, które w większości są już znane za 2025 rok. Waloryzacja chroni emerytów przed utratą siły nabywczej ich świadczeń i stanowi ochronę przed inflacją.

Wskaźnik waloryzacji emerytur

Wskaźnik waloryzacji emerytur składa się z dwóch głównych części. Pierwsza to inflacja – czyli średni wzrost cen towarów i usług, jaki nastąpił w poprzednim roku. Prezes GUS publikuje tę informację do 31 stycznia roku następnego, więc inflacja za 2025 rok będzie znana do końca stycznia 2026 roku. Drugą częścią jest wzrost wynagrodzeń na rynku pracy. Ważne jest to, że do wskaźnika waloryzacji wliczane jest co najmniej 20% tego wzrostu (nie 20% samych wynagrodzeń, ale 20% ich wzrostu). Takie podejście sprawia, że emerytury rosną nie tylko ze względu na drożyznę, ale także odzwierciedlają wzrost zarobków pracowników, co czyni je bardziej dostosowane do rzeczywistej sytuacji gospodarczej

Co się da stwierdzić na podstawie znanych wskaźników GUS?

Co mówią najnowsze dane GUS? Od stycznia do września 2025 średnia inflacja roczna wyniosła 4%, przy czym w miarę upływu miesięcy wskaźniki te spadały z ok. 4% do ok. 3%. Jeśli ten trend się utrzyma, całoroczna inflacja za 2025 rok ma wynieść około 4%.

REKLAMA

Warto wiedzieć, jak kształtowała się inflacja rok do roku, w poszczególnych miesiącach 2025 r., do września włącznie:

  • styczeń - 4,9%
  • luty - 4,9%
  • marzec - 4,9%
  • kwiecień - 4,3%
  • maj - 4%
  • czerwiec - 4,1%
  • lipiec - 3,1%
  • sierpień - 2,9%
  • wrzesień - 2,9%

To daje właśnie średnią jak dotychczas na poziomie 4% rok do roku.

Zasady korzystania z „wakacji składkowych” od 1 listopada 2024 r. + Wakacje składkowe dla przedsiębiorców – jak skorzystać z nowej ulgi

Na podstawie ogłoszonych danych GUS można stwierdzić, że płace nominalne (bez uwzględnienia inflacji) wzrosną w 2025 roku o 8%. Realny wzrost wynagrodzeń obliczany jest jednak inaczej – uwzględnia on spadek siły nabywczej pieniądza wywołany inflacją. Aby wyznaczyć realny wzrost płac za rok 2025, należy od nominalnego wzrostu (8%) odjąć inflację (4%). Wynik tego obliczenia wynosi około 4%. Bardziej szczegółowe szacunki wykonane przez ekonomistów wskazują na realny wzrost wynagrodzeń na poziomie 3,9%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 roku wyniosło 8181,72 zł. Natomiast w 2025 roku ostatnie dane zostały podane przez Prezesa GUS za II kwartał, gdzie przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2025 r. wyniosło 8748,63 zł.

Ważne

Prawo daje możliwość zastosowania waloryzacji kwotowej, czyli podwyższenia emerytur o co najmniej 250 zł. To rozwiązanie przy słabych wskaźnikach gospodarczych przyniosłoby emerytom większy wzrost świadczeń. Rząd jednak nie zdecydował się na ten krok, tłumacząc to trudną sytuacją finansów publicznych i gospodarki. Zamiast tego waloryzacja nastąpi zgodnie z wcześniej omówionym systemem procentowym. Dlatego też nie zwiększono udziału wzrostu wynagrodzeń w waloryzacji ponad minimum – czyli 20%.

Jaka będzie kwota trzynastej emerytury w 2026 roku?

Wskaźnik waloryzacji emerytur przewidziany na 2026 rok będzie obliczany jako suma dwóch elementów: wskaźnika inflacji za rok 2025 (4%) i 20% z realnego wzrostu wynagrodzeń za ten sam okres. Skoro realny wzrost wynagrodzeń szacunkowo wynosi 3,9%, to 20% tej wartości daje 0,78%. Łączny wskaźnik waloryzacji wyniesie zatem 4,78%. Trzynastka z roku 2025, która osiągnęła wartość 1.878,91 zł, zostanie w marcu 2026 roku powiększona o 4,78%. Po przeprowadzeniu tego obliczenia otrzymujemy kwotę 1.968,72 zł brutto – to będzie wysokość trzynastej emerytury obowiązująca w roku 2026. Należy zaznaczać, że ta prognozowana kwota stanowi wartość brutto i może ulec drobnym wahaniom w zależności od ostatecznie ogłoszonych przez GUS wartości inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 2025. Jednak istotne różnice od prognozowanej kwoty nie są oczekiwane.

Ważne

Szacunki wskazują, że trzynastka w 2026 roku wyniesie około 1.968,72 zł brutto. Ta sama kwota będzie stanowić emeryturę minimalną po waloryzacji. Oznacza to, że zarówno trzynastki, jak i minimalne emerytury wzrosną o około 90 zł brutto w stosunku do 2025 roku.

A ile wyniesie czternastka w 2026 roku?

Czternastą emeryturę można łatwo przewidzieć, ponieważ jest ona równa trzynastce. Dlatego czternastka w 2026 roku wyniesie również 1.968,72 zł brutto.

Jaka będzie łączna kwota wzrostu trzynastego i czternastego świadczenia emerytalnego w 2026 roku?

Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące wysokości trzynastki i czternastki w 2026 roku, emeryci mogą spodziewać się łącznego wzrostu tych świadczeń o 180 zł brutto.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1631)

Źródło: INFOR
