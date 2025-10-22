REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wreszcie korzystna zmiana w podatkach - Prezydent podpisał, a zmiany wejdą w życie jeszcze w listopadzie 2025, to już pewne

Wreszcie korzystna zmiana w podatkach - Prezydent podpisał, a zmiany wejdą w życie jeszcze w listopadzie 2025, to już pewne

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 października 2025, 18:50
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ordynacja podatkowa, kontrola skarbowa, kontrola podatkowa, podatki, nowelizacja
Wreszcie korzystna zmiana w podatkach - Prezydent podpisał, a zmiany wejdą w życie jeszcze w listopadzie 2025, to już pewne
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Uprawnienia organów kontroli skarbowej mają trend wyraźnie wzrostowy. Na każdym kroku można przeczytać o zmianach w przepisach, które poszerzają uprawnienia skarbówki. Tym bardziej cieszy informacja o podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji Ordynacji podatkowej, która będzie działała na korzyść podatników.

Deregulacja sięgnęła wreszcie do przepisów podatkowych

Będąc precyzyjnym, trzeba wskazać, że Prezydent podpisał w październiku dwie oddzielne nowelizacje Ordynacji podatkowej, które są niezbyt obszerne, ale wprowadzają istotne zmiany do postępowania podatkowego. Jedna nowelizacja wprowadza nową wręcz fundamentalną zasadę. Zmiana w przepisach podatkowych jest jednym z elementów pakietu deregulacyjnego, za którego przygotowanie odpowiada specjalny zespół pod przewodnictwem Rafała Brzoski.

REKLAMA

REKLAMA

KALENDARZ INFOR NA ROK 2026

Nowy przypadek nienaliczania odsetek za zwłokę w płatności podatku

Pierwsza z nowelizacji to ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk sejmowy nr 1439 bieżącej kadencji). Wprowadza ona nowy przypadek do katalogu sytuacji, w których mimo stwierdzenia zaległości podatkowej, podatnik nie będzie płacił odsetek za zwłokę (co oznacza, że będzie musiał odprowadzić ewentualnie stwierdzony nie zapłacony podatek, ale niepowiększony o odsetki za zwłokę). Ten nowy przypadek ma mobilizować organy kontroli skarbowej do szybszego prowadzenia kontroli podatkowych, które potrafią być przeciągane niezwykle długo. Mianowicie, odsetki za zwłokę nie będą naliczane w przypadku niezakończenia kontroli podatkowej albo kontroli celnoskarbowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej wszczęcia – za okres od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia jej zakończenia. To oznacza, że jeżeli fiskus będzie przeciągał kontrolę ponad okres 6 miesięcy, za okres po tych 6 miesiącach trwania kontroli nie uzyska odsetek za zwłokę (oczywiście w przypadku, gdyby kontrola stwierdziła zaległość podatkową). Jednakże trzeba mieć na uwadze, że do terminu 6-miesięcznego trwania kontroli i okresu nienaliczania odsetek za zwłokę nie zalicza się:

  • terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności;
  • okresów zawieszenia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 119gb § 2 i art. 284a § 5 Ordynacji podatkowej;
  • okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub jej przedstawiciela albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale przepisy będą miały zastosowanie także do tych kontroli podatkowych i celno-skarbowych, które były wszczęte w okresie 6 miesięcy przed dniem jej wejścia w życie, a niezakończonych przed tym dniem. Ta zmiana nie jest może kolosalna, ale jest dokonywana na korzyść podatnika. Istotniejsza jest natomiast druga nowelizacja z tego samego dnia.

KONTROLA PODATKOWA I CELNO-SKARBOWA

Ta zasada powinna obowiązywać skarbówkę od dawna – domniemanie niewinności dopiero teraz w Ordynacji podatkowej

Druga z nowelizacji Ordynacji podatkowej podpisana przez Prezydenta RP, zatem również z całą pewnością wchodząca w życie, wprowadza bardzo ważną, fundamentalną wręcz zasadę do Ordynacji podatkowej. Co ciekawe, pomimo że pewnie każdy słyszał o zasadzie domniemania niewinności, to jest konieczności wykazania dowodami przez organ państwa, że faktycznie doszło do zachowania niezgodnego z przepisami, nie była ona dotychczas wpisana w ramy postępowania podatkowego. To znaczyło mniej więcej tyle, że w razie kontroli skarbowej i kwestionowania przez fiskusa, np. źródeł dochodu jako niezgłoszonych do opodatkowania, czy trudności w udokumentowaniu przez podatnika zarabiania na ponoszone wydatki, to podatnik musiał się tłumaczyć i przedstawiać dowody na udokumentowanie tego, że nie oszukał fiskusa i wszystko, co powinien opodatkować, zgłosił do urzędu skarbowego i opodatkował. Jednakże nowela Ordynacji podatkowej w postaci ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk 1265) wprowadza wyraźnie do postępowania podatkowego zasadę „domniemania niewinności”. Do art. 122 Ordynacji podatkowej dodano §2, który stanowi, że:

REKLAMA

„W postępowaniu podatkowym wszczętym z urzędu niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego rozstrzyga się na korzyść strony, z wyjątkiem przypadków gdy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. w postępowaniu uczestniczą strony o spornych interesach lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy innych osób;
  2. przepisy prawa wymagają od strony wykazania określonych faktów;
  3. sprzeciwia się temu ważny interes publiczny, w tym istotny interes państwa.”

Nowelizacja będzie miała zastosowanie także do postępowań, które wszczęto, a nie zakończyły się przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej. Ustawa wejdzie zaś w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Fundamentalna zmiana zasad kontroli skarbowych

Powyższa zmiana oznacza, że poza trzema wymienionymi w przepisie wyjątkami, organ kontroli podatkowej w postepowaniu wszczętym z urzędu wątpliwości, których nie udało się wyjaśnić zgromadzonymi dowodami, a dotyczące stanu faktycznego, będzie musiał tłumaczyć w sposób korzystny dla podatnika. Trzeba zwrócić uwagę, że oczywiście wyjaśnianie wątpliwości na korzyść podatnika nie dotyczy wątpliwości interpretacyjnych co do przepisów – dotyczy wyłącznie ustalanego stanu faktycznego danej sprawy. Nie będzie ta zasada obejmowała także przypadków, gdy kontrola dotyczy więcej niż jednej strony – np. gdy fiskus będzie badał transakcje dokonywane między powiązanymi spółkami. Kolokwialnie ujmując, w takich sytuacjach strona niewyjaśniająca wątpliwości leżących po jej stronie, będzie uznawana za „winną”. Także przepisy szczególne mogą wymagać przedstawienia określonych faktów. Na przykład, gdy strona nie będzie w stanie wykazać, że faktycznie doszło do zdarzenia gospodarczego, które było podstawą do otrzymania faktury VAT, z której uzyskała odliczenie, bo nie wykaże w żaden sposób, że weszła w posiadanie nabytych fakturą towarów, to taka sytuacja niekoniecznie będzie rozstrzygana na korzyść podatnika. Ostatni wyjątek ustawowy dotyczy zaś ważnego interesu publicznego, w tym ważnego interesu państwa. Wbrew pozorom, nie powinna to być furtka dla fiskusa do niestosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, ale instytucja stosowana wyjątkowo, w sytuacjach faktycznie dotyczących ważnego interesu publicznego. Może więc chodzić o przypadki, gdy kontrola podatkowa dotyczy aspektu wyjątkowo istotnego z punktu widzenia spójności całego systemu podatkowego, bądź praktyki stosowanej przez kontrolowany podmiot, która mogłaby doprowadzić do znacznego uszczuplania budżetu państwa, gdyby niepełne wyjaśnienie stanu faktycznego rozstrzygnąć na korzyść podatnika.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Obydwie zmiany Ordynacji podatkowej zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 20.10.2025 r. pod pozycjami 1414 oraz 1417, co oznacza że zmiany zaczną obowiązywać od 04.11.2025 r., po 14-dniowym vacatio legis.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 1414)

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 1417)

Powiązane
Skarbówka wchodzi na nasze konta i sprawdza transakcje bez nakazu jak się fiskusowi tylko podoba: STIR, DAC7 – warto wiedzieć, co to jest i jak działa
Skarbówka wchodzi na nasze konta i sprawdza transakcje bez nakazu jak się fiskusowi tylko podoba: STIR, DAC7 – warto wiedzieć, co to jest i jak działa
Limit przelewów i wpłat w bankach i wpłatomatach - co będzie jak przekroczę równowartość 15 tys. euro?
Limit przelewów i wpłat w bankach i wpłatomatach - co będzie jak przekroczę równowartość 15 tys. euro?
Płatności kartą powyżej tej kwoty będą raportowane od stycznia 2026
Płatności kartą powyżej tej kwoty będą raportowane od stycznia 2026
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wreszcie korzystna zmiana w podatkach - Prezydent podpisał, a zmiany wejdą w życie jeszcze w listopadzie 2025, to już pewne
22 paź 2025

Uprawnienia organów kontroli skarbowej mają trend wyraźnie wzrostowy. Na każdym kroku można przeczytać o zmianach w przepisach, które poszerzają uprawnienia skarbówki. Tym bardziej cieszy informacja o podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji Ordynacji podatkowej, która będzie działała na korzyść podatników.
Rewolucja w urlopach i wynagrodzeniach została ogłoszona już dawno. Jednak na korzyści większość pracowników poczeka aż do maja 2026 roku
22 paź 2025

W prawie pracy już niedługo zajdą rewolucyjne zmiany. Jednak choć wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, to większość pracowników odczuje płynące z nich korzyści dopiero w maju. Nie warto więc żądać swoich praw w dziale kadr już w styczniu. Dlaczego?
Prawo jazdy po nowemu. UE przegłosowała rewolucyjne zmiany dla kierowców
22 paź 2025

To już pewne: 21 października 2025 r. Parlament Europejski przegłosował rewolucyjne zmiany w przepisach o prawie jazdy. Dokument trafi do telefonu, okres ważności zostanie wydłużony, a zakazy prowadzenia będą obowiązywać w całej Unii. Kierowcy zyskają wygodę ale też stracą możliwość ucieczki przed karą.
Na jakie choroby będzie można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku
22 paź 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności można uzyskać nie tylko z powodu widocznych ograniczeń ruchowych. W 2026 roku katalog chorób zostanie doprecyzowany i będzie obejmował również schorzenia psychiczne, metaboliczne i neurologiczne.

REKLAMA

Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa? Od 10 października 2025 rewolucja w KRUS
22 paź 2025

Nowe przepisy, które weszły w życie 10 października 2025 r. wprowadzają zasadę zdalnego wydawania orzeczeń lekarskich w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dopiero gdy dokumentacja medyczna będzie niewystarczająca, lekarz skieruje rolnika na badanie osobiste.
5 tys. zł grzywny (a nawet kara pozbawienia wolności!) za wyrzucenie znicza do kontenera na śmieci na cmentarzu. Nowe pojemniki na odpady załatwiają sprawę, ale wciąż większość musi zabrać znicze ze sobą
22 paź 2025

Choć przepisy w tym zakresie obowiązują już od 2016 r. – wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyrzucenie znicza do znajdującego się na cmentarzu pojemnika na odpady zmieszane, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami – nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla portfela sprawcy takiego wykroczenia (które niekiedy może nawet zostać uznane za przestępstwo). Mowa o coraz popularniejszych na polskich cmentarzach zniczach elektronicznych (w tym zniczach led) oraz zniczach solarnych.
Ponad 14.000 zł odprawy za rozwiązanie umowy z pracownikiem zarabiającym minimalną pensję. Tyle już w 2026 roku będą musieli zapłacić pracodawcy
22 paź 2025

W przypadku utraty pracy w najgorszej sytuacji pozostają najniżej wynagradzani pracownicy. Zazwyczaj nie mają oni oszczędności, które mogłyby w takiej sytuacji służyć im jako poduszka finansowa, a ich sytuacja życiowa gwałtownie się pogarsza.
Dom pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością – zasady przyjęcia, koszty, skierowanie w 2026
22 paź 2025

W 2026 roku będą obowiązywać doprecyzowane przepisy dotyczące kierowania osób z niepełnosprawnościami do domów pomocy społecznej. Zmiany mają na celu skrócenie procedur i większe wsparcie rodzin.

REKLAMA

Niespodziewany zwrot w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja 15 października zmienia strategię, a Sejm rusza z wyborem nowych sędziów
22 paź 2025

W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” pojawiła się informacja, która może znacząco wpłynąć na przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Do 5 i 20 listopada trwa zbieranie kandydatur na sędziowskie wakaty w Trybunale Konstytucyjnym – poinformował dziennik, powołując się na źródła zbliżone do kierownictwa Sejmu. To ruch, który zdaniem obserwatorów może oznaczać początek poważnej zmiany w podejściu Koalicji 15 października do kwestii TK.
Będą liczyć staż pracy po nowemu. Miliony Polaków czeka rewolucyjna zmiana. Kto straci a kto zyska
22 paź 2025

Pracują latami – bez urlopu, bez zwolnienia, bez pewności jutra. Dziś ich wysiłek nie liczy się do stażu, jutro może to wyglądać zupełnie inaczej. Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które naprawią jedną z największych niesprawiedliwości na rynku pracy. Skorzysta nawet 5 milionów Polaków.

REKLAMA