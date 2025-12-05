REKLAMA

Nowy podatek znacząco uszczupli portfele Polaków. Stracimy nawet 500 zł! Od kiedy?

Nowy podatek znacząco uszczupli portfele Polaków. Stracimy nawet 500 zł! Od kiedy?

05 grudnia 2025, 15:30
[Data aktualizacji 06 grudnia 2025, 11:24]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
podatek, podatek klimatyczny, ETS2, pieniądze
Nowy podatek znacząco uszczupli portfele Polaków. Stracimy nawet 500 zł! Od kiedy?
FON's Fasai
Shutterstock

Polscy bankowi analitycy szacują potencjalny wzrost cen w kraju w wyniku wprowadzenia nowej opłaty na poziomie Unii Europejskiej, która uderzy po kieszeni wszystkich konsumentów. Chodzi o podatek klimatyczny ETS2. Oto szczegóły.

Opóźnienie wprowadzenia podatku klimatycznego ETS2

Prawdopodobnie nastąpi roczne opóźnienie we wprowadzeniu podatku klimatycznego obejmującego transport drogowy i budownictwo, znanego jako system ETS2. Zgodnie z nowymi, wciąż negocjowanymi ustaleniami, miałby on wejść w życie w 2028 roku zamiast pierwotnie planowanego 2027 roku. Pomimo opóźnienia, skutki systemu będą odczuwalne dla zwykłych obywateli.

Wpływ ETS2 na inflację i ceny towarów

Według szacunków analityków PKO BP, wprowadzenie ETS2 w 2027 roku mogłoby podnieść inflację w Polsce maksymalnie o około 1,5 punktu procentowego, prowadząc do znaczącego wzrostu cen niektórych towarów. Ekonomiści, opierając się na założeniach kursu euro na poziomie 4,26 zł, pełnego przeniesienia kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny konsumentów oraz niezmienionej struktury koszyka inflacyjnego względem roku 2025, wyliczyli przewidywane wzrosty cen. Jako że nowy podatek ma być naliczany za emisję CO2, największy wpływ odczują surowce, które emitują go najwięcej. Przewiduje się, że cena węgla może wzrosnąć o 300 do 550 zł za tonę, gazu ziemnego o 25 do 55 zł/MWh, benzyny o 0,30 do 0,60 zł/l, oleju napędowego o 0,35 do 0,70 zł/l, a LPG o 0,20 do 0,40 zł/l w stosunku do obecnych poziomów cen.

Wprowadzenie ETS2 w Polsce. Szacowania obciążone niepewnością

W analizie zaznaczono jednak, że te szacunki są obarczone dużą niepewnością, a faktyczny wpływ może być niższy. Nastąpiłoby to, gdyby cena uprawnień emisyjnych ukształtowała się poniżej maksymalnego poziomu, dodatkowy koszt nie został w pełni przeniesiony na konsumentów, przełożenie na ceny rozłożyło się w czasie lub wprowadzono regulacje ograniczające wzrost cen dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Z tego powodu ekonomiści szacują, że bezpośredni wpływ wprowadzenia ETS2 na inflację CPI w Polsce będzie istotnie niższy od maksymalnego i wyniesie około 0,6 punktu procentowego. Odłożenie wejścia w życie systemu również pozytywnie wpłynęłoby na poziom cen.

Nowy podatek klimatyczny ETS2 w Polsce. Nadzieje na rewizję systemu i reakcja RPP

Polscy politycy pokładają nadzieję, że roczne przesunięcie daty wejścia w życie ETS2 umożliwi przeforsowanie w Unii Europejskiej zmian, które jeszcze bardziej zminimalizują jego negatywne oddziaływanie na ceny w Polsce. Krzysztof Hetman, europoseł PSL, zwrócił uwagę, że daje to Polsce prawie dwa i pół roku na rewizję tego systemu, co może przynieść znaczne zmiany. Ostateczny kształt systemu ETS2 jest również istotny dla Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Analitycy uważają, że w nadchodzących kwartałach wdrożenie EU ETS2 będzie stanowić czynnik ryzyka dla inflacji CPI w oczach RPP, ale zakładają, że nie wpłynie ono znacząco na ścieżkę stóp procentowych. Rada dotychczas nie określiła, jak zareagowałaby na wzrost inflacji wywołany tym systemem. Warto przypomnieć, że na ostatnim posiedzeniu RPP obniżyła stopy o ćwierć punktu procentowego, co skutkuje podstawową stopą procentową Narodowego Banku Polskiego na poziomie 4 procent.

ETS2 - najczęściej zadawane pytania

Kiedy ma wejść w życie system ETS2 dla transportu drogowego i budownictwa?

Zgodnie z wciąż negocjowanymi ustaleniami system ETS2 miałby wejść w życie w 2028 roku zamiast 2027.

Jaki maksymalny wpływ wprowadzenia ETS2 na inflację w Polsce podają analitycy PKO BP?

Według analityków PKO BP wprowadzenie ETS2 w 2027 roku mogłoby podnieść inflację w Polsce maksymalnie o około 1,5 punktu procentowego.

Jaki jest szacowany bezpośredni wpływ ETS2 na inflację CPI w Polsce?

Bezpośredni wpływ wprowadzenia ETS2 na inflację CPI w Polsce ekonomiści szacują na około 0,6 punktu procentowego.

O ile mogą wzrosnąć ceny paliw i surowców w wyniku ETS2?

Przewiduje się, że cena węgla może wzrosnąć o 300 do 550 zł za tonę, gazu ziemnego o 25 do 55 zł/MWh, benzyny o 0,30 do 0,60 zł/l, oleju napędowego o 0,35 do 0,70 zł/l, a LPG o 0,20 do 0,40 zł/l.

Co może ograniczyć faktyczny wpływ systemu ETS2 na wzrost cen?

Wpływ będzie niższy, jeśli cena uprawnień będzie poniżej maksimum, koszty nie zostaną w pełni przeniesione, przełożenie rozłoży się w czasie lub wprowadzone będą regulacje chroniące najmniej zamożne gospodarstwa domowe.

Wyższe składki dla firm od 2026 roku. Takie są konsekwencje wzrostu płacy minimalnej
Wyższe składki dla firm od 2026 roku. Takie są konsekwencje wzrostu płacy minimalnej
Podatek od psa 2026. Ile zapłacimy za czworonoga i kto będzie musiał zapłacić?
Podatek od psa 2026. Ile zapłacimy za czworonoga i kto będzie musiał zapłacić?
Ulga dla seniorów – w jaki sposób można z niej skorzystać w 2025 r.? [zerowy podatek dla seniorów 2025]
Ulga dla seniorów – w jaki sposób można z niej skorzystać w 2025 r.? [zerowy podatek dla seniorów 2025]
Koniec z nadużywaniem przez pracodawców B2B, umów zlecenia i umów o dzieło – 1 stycznia 2026 r. zostaną one przekształcone w umowy o pracę. PIP zyskuje uprawnienia, jakich nie miał dotąd żaden inny urząd
06 gru 2025

W dniu 4 grudnia br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Zakłada on m.in. uprawnienie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę.
Odzyskaliście ze skarbówki zwrot podatku? Lepiej to przeczytajcie, bo możecie się mocno zdziwić
06 gru 2025

Wyjątkowo wysokie zwroty podatku przyniosły Polakom tegoroczne rozliczenia PIT. Średnio podatnik odzyskał około 5 tysięcy złotych, a łączna kwota przelana przez urzędy skarbowe przekroczyła 23 miliardy złotych. Dla wielu to powód do radości, jednak specjaliści zgodnie wskazują, że za tym rekordem kryje się głęboko zakorzeniony problem systemowy.
Masz słup na działce? Ten wyrok TK otwiera Ci drogę do pieniędzy za bezumowne korzystanie przez firmę przesyłową. Nie można zasiedzieć służebności gruntowej o treści służebności przesyłu
06 gru 2025

W dniu 2 grudnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie P 10/16 orzekł, że art. 292 w związku z art. 285 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, ze zm.), rozumiane w ten sposób, że umożliwiają nabycie przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa, przed wejściem w życie art. 305(1)-305(4) ustawy – Kodeks cywilny, w drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, są niezgodne z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał uznał, że dotychczasowe orzecznictwo dopuszczające możliwość nabycia służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu naruszyło zasadę numerus clausus praw rzeczowych kreując niespójny systemowo rodzaj służebności, przez co doszło do ograniczenia prawa własności. Właściciele nieruchomości nie byli bowiem w stanie przewidzieć skutków braku swojej aktywności czyli utraty swoich praw względem nieruchomości skoro przed rokiem 2008 r. nie istniała służebność przesyłu. Wyrok ten jest bardzo ważny dla przedsiębiorstw przesyłowych, które nie posiadają tytułu prawnego do posadowionych na nieruchomościach innych osób urządzeń, jak również dla tysięcy właścicieli działek, przez które te urządzenia przebiegają. O ile dla tej drugiej grupy osób to bardzo dobra wiadomość bo otwiera przed nimi nowe możliwości, o tyle dla przedsiębiorstw przesyłowych wyrok Trybunału oznacza duże kłopoty i jeszcze większe koszty.

Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach
06 gru 2025

Trwają zapisy na półkolonie zimowe, podczas których uczniowie poznają m.in. tajniki programowania. Warsztaty odbędą się w małych miejscowościach. Celem projektu jest bowiem wyrównywanie szans edukacyjnych.
Migracja pracownicza po polsku: Nie żądaj podwyżki, bo zastąpi Cię cudzoziemiec. Excel rośnie, państwo znika
05 gru 2025

W polskich fabrykach trwa cichy eksperyment: jeśli pracownicy chcą podwyżki, zawsze można ich zastąpić tańszymi pracownikami z Azji czy Afryki. W Excelu wszystko się zgadza. Problem w tym, że coraz mniej zgadza się w państwie, wspólnocie i relacjach społecznych.
Ministerstwo Finansów nie żąda zapłaty za postój w strefie zastrzeżonej. Taki mail to fake i próba oszustwa!
05 gru 2025

Ministerstwo Finansów ostrzega przed próbami oszustów w wiadomościach rzekomo pochodzących z MF. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów żądając zapłaty za postój w strefie zastrzeżonej. Ministerstwo Finansów nie jest nadawcą wiadomości tego typu. Może to być próba wyłudzenia danych lub środków finansowych. Trzeba patrzeć na adres nadawcy e-maila. Jeśli nie kończy się na „gov.pl”, a wiadomość dotyczy spraw urzędowych, konieczna jest większa czujność.
Zero PIT, zero ZUS i pełny koszt podatkowy: tak rozlicza się benefity żywieniowe, np. kanapki, owoce, przekąski
05 gru 2025

Jak rozliczać benefity żywieniowe dla pracowników? Pora jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię. Zero PIT, zero ZUS i pełny koszt podatkowy: tak rozlicza się benefity żywieniowe, np. kanapki, owoce, przekąski.

Bon senioralny 2026: dla kogo, ile, od kiedy, kryteria dochodowe. Rzadko kto dostanie 2150 zł miesięcznie - tylko niektórzy seniorzy 85+ najbardziej potrzebujący pomocy
06 gru 2025

W 2026 roku ma wejść w życie ustawa o bonie senioralnym. Głównym celem tej ustawy ma być wsparcie finansowe osób aktywnych zawodowo w zapewnieniu opieki nad członkami ich rodzin - seniorami w wieku 75 lat lub więcej. Projekt tej ustawy – przygotowany przez Ministra ds. Polityki Senioralnej - jest obecnie na finiszu rządowych prac legislacyjnych (obecnie na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów) i nie został jeszcze wniesiony do Sejmu. Zatem ustawa ta ma bardzo niewielkie szanse wejść w życie 1 stycznia 2026 r. – jak przewiduje obecny projekt.
Drożeją opłaty za autostrady w Europie od 2026 r. Najgorsze dla polskich przewoźników są wzrosty opłat w Czechach i Niemczech
05 gru 2025

Drożeją opłaty za autostrady w Europie od 2026 r. Najgorsze dla polskich przewoźników są wzrosty opłat w Czechach i Niemczech
