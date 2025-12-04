REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odstąpił od zasady prawnej sformułowanej w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 września 2025 r., sygn. akt III PZP 1/25 - co to oznacza? Orzecznictwo TSUE do kosza?

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odstąpił od zasady prawnej sformułowanej w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 września 2025 r., sygn. akt III PZP 1/25 - co to oznacza? Orzecznictwo TSUE do kosza?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 17:14
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
uchwała Sądu Najwyższego, Krajowa Rada Sądownictwa, wymiar sprawiedliwości, prawo Unii Europejskiej, orzeczenia TSUE
Sąd Najwyższy uchylił kontrowersyjną uchwałę III PZP 1/25. Orzeczenia SN nie mogą być uznane za „niebyłe" - możemy wyrzucić orzecznictwo TSUE do kosza?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb podjął przełomową uchwałę, która może zmienić bieg sporu o polski wymiar sprawiedliwości. Według najnowszego orzeczenia żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać wyroku Sądu Najwyższego za nieistniejący – nawet powołując się na prawo Unii Europejskiej. SN stwierdził jednocześnie, że Polska nie przekazała Brukseli kompetencji w zakresie organizacji sądownictwa.

rozwiń >

Uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2025 roku – co orzekły połączone Izby?

3 grudnia 2025 roku Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał uchwałę o sygnaturze I NZP 7/25, która z pewnością odbije się szerokim echem w środowisku prawniczym i politycznym. Sąd Najwyższy odstąpił od zasady prawnej sformułowanej we wcześniejszej uchwale siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 24 września 2025 roku (sygn. akt III PZP 1/25). Uchwała Sądu Najwyższego zawiera dwie kluczowe tezy, które mogą mieć fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości:

REKLAMA

REKLAMA

„Żaden sąd lub inny organ władzy publicznej nie jest uprawniony do uznania orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe i pominięcia jego skutków, nawet jeśli miałoby to nastąpić z odwołaniem się do prawa Unii Europejskiej."

To stwierdzenie stanowi wyraźny sygnał w trwającym od lat sporze o status orzeczeń wydawanych przez składy sędziowskie z udziałem osób powołanych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej obecnym kształcie.

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Kompetencje przekazane Unii Europejskiej a sprawowanie wymiaru sprawiedliwości – stanowisko Sądu Najwyższego

Druga część uchwały Sądu Najwyższego dotyczy kwestii równie istotnej – zakresu kompetencji przekazanych przez Polskę Unii Europejskiej. Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że:

Rzeczpospolita Polska nie przekazała organom Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej kompetencji do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości, ani do określania zakresu, w którym mogą być one stosowane."

Sąd Najwyższy podkreślił, że kompetencje dotyczące organizacji wymiaru sprawiedliwości przysługują wyłącznie konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, według uchwały nie podlegają one przekazaniu na podstawie art. 90 ust. 1 Konstytucji RP. W konsekwencji – jak wskazał Sąd Najwyższy – nie znajduje w tym zakresie zastosowania art. 91 ust. 2 i 3 w związku z art. 87 Konstytucji RP, który reguluje kwestię pierwszeństwa stosowania umów międzynarodowych i prawa stanowionego przez organizacje międzynarodowe.

REKLAMA

Stanowisko to wpisuje się w wieloletni spór między polskimi organami a instytucjami Unii Europejskiej dotyczący granic przekazanych kompetencji oraz zasady pierwszeństwa prawa unijnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Krajowa Rada Sądownictwa i powołania sędziów – kluczowe tło sporu

Uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2025 roku bezpośrednio odnosi się do trwającego konfliktu wokół Krajowej Rady Sądownictwa oraz statusu sędziów powołanych na jej wniosek. Podjęcie uchwały zostało zainicjowane postanowieniem Sądu Najwyższego z 15 października 2025 roku (sygn. II NSNc 192/24), w którym przedstawiono zagadnienie prawne dotyczące skuteczności orzeczeń wydawanych przez składy z udziałem sędziów powołanych na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym obecnie obowiązującą ustawą.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały odniósł się wprost do kwestii konstytucyjności wyboru sędziów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wskazał, że przyznanie Sejmowi RP kompetencji do wyboru sędziów do składu KRS nie może stanowić naruszenia unormowań konstytucyjnych. Argumentacja ta opiera się na stwierdzeniu, że Konstytucja RP nie określa wprost sposobu wyboru części sędziowskiej KRS, przyznając w tym zakresie wyłączną kompetencję ustawodawcy zwykłemu.

Sąd Najwyższy powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2019 roku (sygn. K 12/18), który potwierdził tę interpretację. W konsekwencji – jak stwierdził Sąd Najwyższy – nie można racjonalnie formułować zastrzeżeń odnośnie do prawidłowości obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego względem osób powołanych na podstawie wniosków KRS działającej w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę.

Orzeczenia TSUE a kompetencje Unii Europejskiej – stanowisko Sądu Najwyższego

W komunikacie dotyczącym uchwały (samo uzasadnienie uchwały jeszcze nieopublikowane) Sąd Najwyższy odniósł się również do kwestii orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sąd Najwyższy uznał, że Rzeczpospolita Polska może przekazać Unii Europejskiej kompetencje w niektórych sprawach i w tym zakresie zasada pierwszeństwa prawa UE znajduje zastosowanie.

Jednakże – jak podkreślił Sąd Najwyższy – sposób zorganizowania organów wymiaru sprawiedliwości należy do materii, w której państwa członkowskie, w tym Polska, nie przekazały kompetencji Unii Europejskiej. Jest to zatem obszar, w którym – zgodnie z art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej – to nie Unia, ale państwa członkowskie posiadają wyłączne kompetencje prawodawcze.

Sąd Najwyższy stwierdził wprost, że orzeczenia TSUE wydane poza zakresem kompetencji przekazanych (ultra vires) „naruszają art. 6 TUE i godzą w stabilność konstytucyjną państw członkowskich". Według Sądu Najwyższego takie orzeczenia nie wywołują skutków właściwych dla orzeczeń TSUE w obszarach regulacji, które państwa członkowskie przekazały Unii Europejskiej. Stanowisko to jest zgodne z wcześniejszymi orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego (co do którego funkcjonowania też podnoszone są liczne wątpliwości), który wielokrotnie podkreślał prymat Konstytucji RP nad prawem unijnym w sprawach dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Prawo konsumenckie i prawo pracy – praktyczne konsekwencje uchwały

Sąd Najwyższy w zakresie uchwały z 3 grudnia 2025 roku zwrócił uwagę na praktyczne konsekwencje, jakie miałoby pozostawienie w obrocie prawnym wcześniejszej uchwały III PZP 1/25. Według Sądu Najwyższego prowadziłoby to do uniemożliwienia w wielu obszarach stosowania norm prawa unijnego. Dotyczyłoby to zwłaszcza prawa konsumenckiego oraz prawa pracy – czyli dziedzin, w których ochrona wynikająca z regulacji unijnych ma szczególne znaczenie dla obywateli. Sąd Najwyższy argumentował, że jedynie zapewnienie pełnej skuteczności orzeczeniom zapadającym w toku kontroli nadzwyczajnej w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych pozwala wywiązywać się należycie ze zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z art. 19 ust. 1 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Artykuł 19 TUE stanowi, że państwa członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii. Sąd Najwyższy uznał zatem, że odstąpienie od wcześniejszej uchwały jest konieczne właśnie dla zapewnienia poszanowania tego zobowiązania traktatowego.

PRAWO PRACY - PRZEGLĄD ZMIAN 2025 I 2026

Skarga nadzwyczajna w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2025 roku ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie instytucji skargi nadzwyczajnej, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2018 roku. Skarga nadzwyczajna rozpatrywana jest przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądowych.

Zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia przez połączone Izby dotyczyło właśnie skuteczności orzeczeń wydawanych w ramach kontroli nadzwyczajnej – konkretnie orzeczeń uchylających orzeczenia sądów powszechnych i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania. Wątpliwości koncentrowały się wokół tego, czy orzeczenia takie są skuteczne, jeśli zostały wydane przez skład z udziałem sędziego powołanego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej obecnym kształcie.

Ważne

Sąd Najwyższy, podejmując uchwałę wiążącą wszystkie składy sędziowskie, przesądził, że orzeczenia te są w pełni skuteczne i nie mogą być uznawane za nieistniejące przez żaden sąd ani organ władzy publicznej.

Spór o wymiar sprawiedliwości w Polsce – kontekst polityczny i prawny

Uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2025 roku wpisuje się w wieloletni spór dotyczący reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Konflikt ten ma zarówno wymiar krajowy, jak i międzynarodowy, angażując instytucje Unii Europejskiej, w tym Trybunał Sprawiedliwości UE oraz Komisję Europejską. Przedmiotem sporu jest przede wszystkim sposób kształtowania składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz status sędziów powołanych na jej wniosek po zmianach legislacyjnych z 2017 r. i utworzeniu nowej KRS. Krytycy reformy – zarówno krajowi, jak i zagraniczni – podnoszą, że obecny model wyboru członków KRS przez Sejm narusza standardy niezależności sądownictwa. Z kolei zwolennicy reform argumentują, że zmiany mieszczą się w ramach konstytucyjnych i wzmacniają demokratyczną kontrolę nad procesem powoływania sędziów.

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb opowiedział się za stanowiskiem, zgodnie z którym obecny model funkcjonowania KRS jest zgodny z Konstytucją RP, a orzeczenia wydawane przez sędziów powołanych na wniosek tej Rady są w pełni skuteczne.

Co dalej? Pełne uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy zapowiedział, że pełna treść uchwały z 3 grudnia 2025 roku wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana "niezwłocznie". Dopiero wówczas możliwa będzie pełna analiza argumentacji prawnej przedstawionej przez połączone Izby. Uchwała wiąże wszystkie składy sędziowskie Sądu Najwyższego, co oznacza, że przedstawiona w niej wykładnia prawa będzie musiała być stosowana w przyszłych orzeczeniach. Nie rozwiązuje to jednak automatycznie wszystkich problemów wynikających z trwającego sporu o wymiar sprawiedliwości, w tym kwestii ewentualnych sankcji ze strony instytucji Unii Europejskiej czy stanowiska innych sądów krajowych.

Eksperci prawa konstytucyjnego i europejskiego z pewnością będą szczegółowo analizować argumentację Sądu Najwyższego, szczególnie w kontekście wcześniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE oraz stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie polskich reform sądownictwa.

Ważne

Co zapamiętać? Uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2025 roku (sygn. I NZP 7/25) wprowadza następujące zasady prawne, które wiążą inne składy SN:

  1. Orzeczenia Sądu Najwyższego nie mogą być uznawane za niebyłe przez żaden sąd ani organ władzy publicznej, nawet z powołaniem się na prawo Unii Europejskiej.
  2. Polska nie przekazała UE kompetencji w zakresie organizacji i funkcjonowania krajowego wymiaru sprawiedliwości.
  3. Orzeczenia TSUE wydane ultra vires (poza zakresem kompetencji przekazanych) nie wywołują skutków w polskim porządku prawnym.
  4. Obecny model KRS jest zgodny z Konstytucją RP, a sędziowie powołani na wniosek tej Rady są prawidłowo obsadzeni.
  5. Skuteczność orzeczeń SN jest niezbędna dla realizacji prawa konsumenckiego i prawa pracy wynikającego z regulacji unijnych.

Sprawa pozostaje oczywiście przedmiotem intensywnej debaty prawnej i politycznej, a wydane orzeczenie zaostrza ten dyskurs. Dalszy rozwój wydarzeń będzie zależał m.in. od reakcji instytucji Unii Europejskiej oraz stanowiska innych organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Powiązane
Nowość: Rada Rodziny i Demografii już działa. Czy będą nowe świadczenia dla rodzin na skalę 800+? Co nowa Rada da Polakom?
Nowość: Rada Rodziny i Demografii już działa. Czy będą nowe świadczenia dla rodzin na skalę 800+? Co nowa Rada da Polakom?
Zwolnienie z pracy: jakie przyczyny naprawdę akceptują polskie sądy? Oto lista przyczyn i błędy, które kosztują pracodawców fortunę, a pracownikowi dają szansę na wygraną w sądzie
Zwolnienie z pracy: jakie przyczyny naprawdę akceptują polskie sądy? Oto lista przyczyn i błędy, które kosztują pracodawców fortunę, a pracownikowi dają szansę na wygraną w sądzie
Pracownicy 55 plus i 60 plus zachwyceni uchwałą Sądu Najwyższego: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
Pracownicy 55 plus i 60 plus zachwyceni uchwałą Sądu Najwyższego: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odstąpił od zasady prawnej sformułowanej w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 września 2025 r., sygn. akt III PZP 1/25 - co to oznacza? Orzecznictwo TSUE do kosza?
04 gru 2025

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb podjął przełomową uchwałę, która może zmienić bieg sporu o polski wymiar sprawiedliwości. Według najnowszego orzeczenia żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać wyroku Sądu Najwyższego za nieistniejący – nawet powołując się na prawo Unii Europejskiej. SN stwierdził jednocześnie, że Polska nie przekazała Brukseli kompetencji w zakresie organizacji sądownictwa.
Nawet 1646, 2469, 3292 czy 4115 zł dla rodziny. Komu MOPS wypłaca specjalny zasiłek?
04 gru 2025

W wyjątkowych sytuacjach ośrodki pomocy społecznej mogą wypłacić zasiłek nawet pomimo przekroczonego kryterium dochodowego. Wysokość takiego świadczenia zależy m.in. od wielkości rodziny. Co warto wiedzieć o specjalnym zasiłku celowym? Ile wynosi zasiłek w 2025 i 2026 r.? Co bierze pod uwagę MOPS?
Patologia systemu wsparcia! Osoby niepełnosprawne symulują w teście sprawności! Np. niewidoma udaje, że nie umie otworzyć drzwi. Inaczej nie dostanie świadczenia
04 gru 2025

Np. niewidoma udaje przed komisją, że nie umie otworzyć drzwi. Do redakcji Infor.pl stale trafiają listy osób niepełnosprawnych podnoszących problem patologii związanych z coraz większym znaczeniem niesamodzielności w systemie pomocy dla nich. Powoduje to uznawanie za samodzielne (np. dlatego, że mają dwie sprawne ręce i mogą sobie zrobić herbatę) osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym. Samo orzeczenie o niepełnosprawności (w tym powołany stopień znaczny) nic nie znaczy (w praktyce) przy świadczeniu wspierającym czy dodatku dopełniającym (i przyszłym dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy, o ile politycy dotrzymają obietnic i go uchwalą). System wspierania niepełnosprawności przesunął się w kierunku testów samodzielności. W efekcie niewidoma, która otworzy samodzielnie drzwi w swoim mieszkaniu jest traktowana jako osoba niepełnosprawna z poważną dysfunkcją ciała (wzrok), ale całkiem samodzielnie sobie radząca w życiu. Na tyle samodzielnie, aby nie dostać 70 punktów dla świadczenia wspierającego albo dodatku dopełniającego. Osoby niepełnosprawne martwią się, że ich wsparciem będzie tylko renta, a ci bardziej pesymistyczni myślą "Jak poradzić sobie na zasiłku pielęgnacyjnym 215,84 zł i zasiłkach z MOPS".
Wybierz na 2026 r. kwartalne rozliczenie VAT. Uchronisz się przed obowiązkiem prowadzenia ksiąg elektronicznie i wysyłką JPK
04 gru 2025

Obowiązek elektronicznego prowadzenia ksiąg to zmiana, która jest zapowiadana od 2021 roku, a termin jej wprowadzenia wciąż jest odraczany. I gdy wydawało się, że nic już nie uratuje podatników i od 1 stycznia 2026 r. zmiany staną się faktem, pojawił się temat kwartalnego rozliczania VAT. O co chodzi?

REKLAMA

W PFRON punkty (1-10) a dopłaty do samochodów. W innych programach dla stopnia znacznego więcej (do 10 pkt). Mniej dla umiarkowanego (od 1 pkt w górę)
04 gru 2025

System punktów w PFRON zwiększa szanse na przyznanie świadczeń, które są najbardziej atrakcyjne. Przykładem są dopłaty do samochodów dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (często 100 000 zł do samochodu). Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty do wniosku o taką dopłatę. Maksymalna korzyść to 10 punktów.
Nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej? Możesz żądać od sąsiadów tzw. drogi koniecznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił na czym polega ta służebność
04 gru 2025

Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Ustawodawca nie zdefiniował jednakże pojęcia „odpowiedniego dostępu”, w związku z czym bywa to przedmiotem różnorakich interpretacji. Ostatnio tj. w dniu 25 listopada 2025 r. Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym w sprawie I CSK 1612/25 wskazał, że nieruchomość ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 k.c., jeżeli z siecią dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych łączy ją szlak drożny wydzielony geodezyjnie jako droga, która chociaż nie jest zaliczona do sieci dróg publicznych, to pozwala na powszechny i nieskrępowany dostęp do nieruchomości ogółowi osób.
Studnie bez pozwolenia – do kiedy można zgłosić? Nowe przepisy
04 gru 2025

Nielegalne studnie w Polsce. Rząd rozważa wprowadzenie czasowej abolicji, która pozwoli właścicielom niezgłoszonych ujęć wody uniknąć wysokich kar, o ile w odpowiednim terminie zgłoszą je do legalizacji. Po tym okresie sankcje mogą być surowe – nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy rolnicy zdążą skorzystać z tej szansy?
Abonament RTV: czy po 100 latach zostanie zlikwidowany?
04 gru 2025

Początki abonamentu RTV sięgają lat 20. dwudziestego wieku. Negatywnie odnosił się do niego m.in. premier Donald Tusk. Czy abonament RTV po 100 latach zostanie zlikwidowany?

REKLAMA

Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Jakie kryteria w 2026 r.?
04 gru 2025

Turnus rehabilitacyjny jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko ćwiczenia, ale też wypoczynek i forma nabywania umiejętności społecznych. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania takiego pobytu. Ile ono wynosi? Jakie kryteria będą obowiązywały na początku 2026 roku?
10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, dostępności do operacji zaćmy i diagnostyki obrazowej. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia
04 gru 2025

Z pisma minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., które „ujrzało światło dzienne” wynika lista propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ w 2026 r. o ponad 10,36 miliarda złotych. Ograniczenia obejmą pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pacjentów szpitali, jak i wszystkie grupy wiekowe – od dzieci, po seniorów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA