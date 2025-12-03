REKLAMA

PILNE: Wyciekła kwota 13 emerytury na 2026 rok! Tyle dokładnie dostaniesz – seniorzy nie kryją rozczarowania

PILNE: Wyciekła kwota 13 emerytury na 2026 rok! Tyle dokładnie dostaniesz – seniorzy nie kryją rozczarowania

03 grudnia 2025, 20:32
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
trzynastka, 13 emerytura, waloryzacja emerytur, czternasta emerytura, emerytura minimalna
PILNE: Wyciekła kwota 13 emerytury na 2026 rok! Tyle dokładnie dostaniesz – seniorzy nie kryją rozczarowania
Znamy już kwotę trzynastej emerytury na 2026 rok! Na podstawie oficjalnych danych GUS i obowiązujących przepisów udało się precyzyjnie wyliczyć, ile pieniędzy trafi na konta seniorów. Niestety, podwyżka trzynastki w 2026 roku może mocno rozczarować – wzrost będzie symboliczny. Sprawdź, czy Twoja trzynastka rzeczywiście wzrośnie tak, jak oczekujesz. Te informacje musisz znać!

rozwiń >

Ile wynosiła trzynastka w 2025 roku? Ta kwota jest kluczowa!

Zanim przejdziemy do prognoz na 2026 rok, musimy przypomnieć, jaka była wysokość trzynastej emerytury w 2025 roku. To absolutnie kluczowa informacja, ponieważ stanowi bazę do wszystkich obliczeń na przyszły rok.

Trzynastka w 2025 roku wyniosła dokładnie 1.878,91 zł brutto – była to kwota identyczna z emeryturą minimalną po marcowej waloryzacji. Dlaczego to tak istotne? Ponieważ w 2026 roku zarówno emerytury, jak i trzynaste świadczenie zostaną objęte kolejną waloryzacją. Od tego, jak wysoki będzie wskaźnik waloryzacji, zależy, ile faktycznie otrzymasz.

Waloryzacja emerytur 2026 – czy da się ją już przewidzieć?

Wielu seniorów zadaje sobie pytanie: ile wyniesie waloryzacja emerytur w marcu 2026 roku? Odpowiedź może zaskoczyć – już teraz jesteśmy w stanie z dużą dokładnością to przewidzieć!

Co roku świadczenia emerytalne podlegają waloryzacji, czyli procentowemu wzrostowi opartemu na tzw. wskaźniku waloryzacji. Do jego wyliczenia wykorzystuje się dane gospodarcze i statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Większość z tych danych za 2025 rok jest już znana lub możliwa do precyzyjnego oszacowania. Waloryzacja emerytur pełni niezwykle ważną funkcję – chroni seniorów przed utratą siły nabywczej ich świadczeń i stanowi realną ochronę przed skutkami inflacji (przynajmniej takie są chwalebne założenia).

Jak oblicza się wskaźnik waloryzacji emerytur? Poznaj mechanizm!

Wskaźnik waloryzacji emerytur składa się z dwóch kluczowych elementów, które decydują o tym, o ile procent wzrosną Twoje świadczenia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Element pierwszy: Inflacja

Pierwszym składnikiem jest inflacja – czyli średni roczny wzrost cen towarów i usług, jaki nastąpił w poprzednim roku. Prezes GUS ma obowiązek opublikować tę informację do 31 stycznia roku następnego. Oznacza to, że oficjalna inflacja za 2025 rok będzie znana najpóźniej do końca stycznia 2026 roku.

Element drugi: realny wzrost wynagrodzeń

Drugim składnikiem jest realny wzrost wynagrodzeń na rynku pracy. Warto wiedzieć, że do wskaźnika waloryzacji wliczane jest co najmniej 20% tego wzrostu. Uwaga – nie chodzi tu o 20% samych wynagrodzeń, ale o 20% ich procentowego wzrostu!

Dlaczego to takie ważne? Dzięki takiemu mechanizmowi emerytury rosną nie tylko w odpowiedzi na drożyznę, ale również odzwierciedlają wzrost zarobków pracujących Polaków. To sprawia, że świadczenia emerytalne są lepiej dostosowane do rzeczywistej sytuacji gospodarczej w kraju.

Co mówią najnowsze dane GUS? Sprawdź aktualne wskaźniki!

Przeanalizujmy najświeższe dane z Głównego Urzędu Statystycznego, które pozwalają nam precyzyjnie oszacować waloryzację emerytur na 2026 rok. Do tego trzeba sprawdzić znane wskaźniki miesięczne inflacji w 2025 roku – miesiąc po miesiącu.

Od stycznia do listopada 2025 roku średnia inflacja roczna utrzymywała się na poziomie około 3,7%. Co ciekawe, w miarę upływu miesięcy wskaźniki te systematycznie spadały – z około 4% na początku roku do mniej niż 3% jesienią. Jeśli ten trend się utrzyma, całoroczna inflacja za 2025 rok powinna wynieść około 3,75%.

Oto szczegółowe zestawienie inflacji rok do roku w poszczególnych miesiącach 2025 roku:

  • Styczeń 2025 – 4,9%
  • Luty 2025 – 4,9%
  • Marzec 2025 – 4,9%
  • Kwiecień 2025 – 4,3%
  • Maj 2025 – 4,0%
  • Czerwiec 2025 – 4,1%
  • Lipiec 2025 – 3,1%
  • Sierpień 2025 – 2,9%
  • Wrzesień 2025 – 2,9%
  • Październik 2025 – 2,8%
  • Listopad 2025 - 2,4%

Średnia inflacja za okres od stycznia do października 2025 roku wynosi zatem 3,75% rok do roku.

Wzrost wynagrodzeń w Polsce – ile zarabiają Polacy w 2025 roku?

Na podstawie ogłoszonych danych GUS można stwierdzić, że płace nominalne (czyli bez uwzględnienia inflacji) wzrosną w 2025 roku o około 8%. To imponujący wynik, jednak dla waloryzacji emerytur liczy się coś innego. Realny wzrost wynagrodzeń obliczany jest w inny sposób – uwzględnia on spadek siły nabywczej pieniądza wywołany inflacją. Jak to obliczyć? Wzór jest prosty:

Realny wzrost płac = Nominalny wzrost płac - Inflacja

Realny wzrost płac = 8% - 3,75% = około 4,25%

Bardziej szczegółowe szacunki wykonane przez ekonomistów wskazują na realny wzrost wynagrodzeń za cały 2025 rok na poziomie 3,9% (w końcu dane inflacyjne za grudzień 2025 oraz wynagrodzenia za IV kwartał nie są jeszcze znane).

Konkretne kwoty wynagrodzeń w Polsce (przeciętne miesięczne):

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 roku wyniosło 8.181,72 zł

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2025 roku (ostatnie dostępne dane ogłoszone przez Prezesa GUS) wyniosło 8.771,70 zł

Z powyższych danych wynika, że wzrost wynagrodzenia wynosi nawet 9,3%, porównując 2024 rok z III kwartałem 2025. Zatem przy tym założeniu, oraz utrzymaniu poziomu inflacji na poziomie 3,75%, oznaczałoby to realny wzrost płac wynoszący:

Realny wzrost płac = 9,3% - 3,75% = około 5,55%

Tych wartości dostępnych na podstawie najbardziej aktualnych danych trzymamy się w dalszych wyliczeniach

Waloryzacja kwotowa czy procentowa? Co zdecydował rząd?

Wielu seniorów liczyło na waloryzację kwotową, czyli podwyższenie emerytur o co najmniej 250 zł. Przepisy dają taką możliwość i przy słabych wskaźnikach gospodarczych byłoby to rozwiązanie znacznie korzystniejsze dla emerytów. Niestety, rząd nie zdecydował się na ten krok. Oficjalnym uzasadnieniem była trudna sytuacja finansów publicznych i ogólna kondycja gospodarki. W rezultacie waloryzacja emerytur w 2026 roku nastąpi według systemu procentowego.

Co więcej, nie zwiększono udziału wzrostu wynagrodzeń w waloryzacji ponad ustawowe minimum – czyli 20%. Oznacza to, że emeryci otrzymają najmniejszy możliwy wzrost świadczeń przewidziany przez przepisy.

Ile wyniesie trzynastka w 2026 roku? Oto dokładna kwota!

Kalendarz INFOR na 2026 rok

Przejdźmy do najważniejszej części tego artykułu – konkretnych wyliczeń wysokości trzynastej emerytury na 2026 rok. Jak obliczyć wskaźnik waloryzacji na 2026 rok? Wskaźnik waloryzacji emerytur na 2026 rok będzie obliczany jako suma dwóch elementów:

Wskaźnik inflacji za rok 2025 = 3,75%

20% z realnego wzrostu wynagrodzeń za 2025 rok = 20% × 5,25% = 1,05%

Łączny wskaźnik waloryzacji = 3,75% + 1,05% = 4,80%

Mając te dane, proste jest już wyliczenie kwoty trzynastki na 2026 rok. Trzynastka z roku 2025 wynosiła 1.878,91 zł brutto. W marcu 2026 roku zostanie ona powiększona o 4,80%. Obliczenie wygląda tak:

1.878,91 zł × 1,048 = 1.969,10 zł brutto

Ważne

WYSOKOŚĆ TRZYNASTEJ EMERYTURY W 2026 ROKU WYNIESIE: 1.969,10 ZŁ BRUTTO

Ważne zastrzeżenie dotyczące prognozy

POMOC SPOŁECZNA - OPRACOWANIE

Należy podkreślić, że prognozowana kwota 1.969,10 zł stanowi wartość brutto i może ulec niewielkim wahaniom w zależności od ostatecznie ogłoszonych przez GUS wartości inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 2025. Jednak istotne różnice od prognozowanej kwoty nie są oczekiwane – nasze wyliczenia opierają się na solidnych danych statystycznych i obowiązujących przepisach prawnych. Warto podkreślić, że wyliczenie dokonywane w poprzednim miesiącu, gdy nie były jeszcze znane dane listopadowe, podawało kwotę 1968,72 zł brutto jako wysokość trzynastej emerytury - zatem aktualizacja o dane z kolejnego miesiąca zmieniła wynik jedynie o 38 groszy. Dlatego nie należy spodziewać się drastycznych zmian w ostatecznej wysokości trzynastki w 2026 roku, nawet gdy kolejne dane za grudzień będą znane w styczniu 2026 roku.

O ile wzrośnie trzynastka w 2026 roku w porównaniu do 2025 roku?

Podsumowując nasze wyliczenia:

Trzynastka w 2025 roku: 1.878,91 zł brutto

Trzynastka w 2026 roku: 1.969,10 zł brutto

Wzrost: około 90 zł brutto

Ta sama kwota będzie stanowić emeryturę minimalną po waloryzacji w 2026 roku. Oznacza to, że zarówno trzynastki, jak i minimalne emerytury w 2026 wzrosną o około 90 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

Ile wyniesie czternastka w 2026 roku? Też mamy odpowiedź!

Wielu seniorów pyta również o czternastą emeryturę w 2026 roku. Odpowiedź jest prosta – czternastka jest równa trzynastce!

WYSOKOŚĆ CZTERNASTEJ EMERYTURY W 2026 ROKU WYNIESIE: 1.969,10 ZŁ BRUTTO

To oznacza, że seniorzy mogą liczyć na dwa dodatkowe świadczenia w tej samej wysokości, a każda z dodatkowych emerytur wzrośnie o 90 zł brutto. Z tytułu obydwu dodatkowych emerytur, w 2026 roku seniorzy mogą liczyć jedynie na 180 zł brutto więcej, niż w 2025 roku.

Ważne

Najważniejsze informacje o trzynastce i czternastce 2026:

  • trzynasta emerytura w 2026 roku wyniesie 1.969,10 zł brutto;
  • czternasta emerytura w 2026 roku wyniesie również 1.969,10 zł brutto;
  • wskaźnik waloryzacji na 2026 rok szacowany jest na 4,80%;
  • wzrost trzynastki w porównaniu do 2025 roku wyniesie około 90 zł brutto;
  • łączny wzrost obu świadczeń (13 i 14 emerytury) to około 180 zł brutto.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1631)

Źródło: INFOR
