Jeszcze kilka tygodni temu wszyscy zakładali, że nowe emerytury 2024 - czyli emerytury, renty i inne świadczenia z ZUS podlegające ustawowej waloryzacji wzrosną o 12,3 procent – nieco mniej niż w 2023 r., kiedy to wskaźnik waloryzacji wynosił 14,8 proc., ale to przez to, że inflacja w końcu zaczęła spadać. Gdyby tak było, najniższa emerytura wynosiłaby od marca 1 783,82 zł, a np. emerytura wynosząca w tej chwili 5 tys. zł brutto zwiększyłaby się do 5 615 zł brutto. Jednak teraz mówi się, że bardziej prawdopodobny jest niższy wskaźnik waloryzacji – 11,4 proc, Wówczas nowa emerytura 2024 - nowa minimalna emerytura od marca wynosiłaby 1 769,52 zł a emerytura aktualna 5 tys. zł wzrosłaby nie o 615 zł, ale tylko o 570 zł brutto. Nie ma jednak nowych wiadomości dotyczących drugiej waloryzacji emerytur w 2024 r. Będą więc dwie waloryzacje nowej emerytury 2024?

Minimalna emerytura 2024: 1 783,82 zł czy 1 769,52 zł

Nowe emerytury 2024: o ile wzrosną od 1 marca po waloryzacji

Nowe emerytury 2024: z podatkiem czy zwolnione z PIT

Nowe emerytury 2024: co z drugą waloryzacją Nowe emerytury 2024? W warstwie prawnej nic się raczej do marca nie zmieni – waloryzacja emerytur odbywać się będzie w oparciu o trzy parametry: średnioroczny wskaźnik inflacji konsumenckiej, średnioroczny wskaźnik tzw. inflacji emeryckiej oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Ten ostatni parametr Główny Urząd Statystyczny podaje dopiero w lutym więc dopiero za trzy miesiące poznamy jaki będzie faktyczny wskaźnik ustawowej waloryzacji emerytur i rent w marcu 2024 r. Minimalna emerytura 2024: 1 783,82 zł czy 1 769,52 zł Jednak nie czekając na oficjalne wyliczenia, by choć przybliżyć sprawę, na co mogą liczyć emeryci i renciści od marca 2024 r., postanowiliśmy przeprowadzić przykładowe wyliczenia. Najpierw wyjaśnienie skąd różnica w prognozowanych wskaźnikach waloryzacji emerytur. Wskaźnik waloryzacji 12,3 procent to prognoza zapisana w projekcie budżetu na 2024, którą w formie projektu ustawy rząd złożył w Sejmie. Z kolei niższy wskaźnik 11,4 procent to efekt zaktualizowanej później prognozy inflacji autorstwa Narodowego Banku Polskiego (NBP). W końcu listopada br. NBP poinformował, iż średnioroczna inflacja w 2023 r. będzie niższa niż wyliczana wcześniej. W zależności od tego czy wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,3 proc. czy 11,4 proc., minimalna emerytura od 1 marca 2024 wynosiłaby 1 783,82 zł albo 1 769,52 zł. Nowe emerytury 2024: o ile wzrosną od 1 marca po waloryzacji A jaka wysokość innych świadczeń? Oto nasze przykładowe wyliczenia. Obecna emerytura 1600 zł brutto. Przy wskaźniku waloryzacji 12,3 proc. od 1 marca wynosić będzie 1 796,80 zł

Przy wskaźniku waloryzacji 11,4 proc. od 1 marca wynosić będzie 1 782,40 zł

Różnica wskutek zastosowania niższego wskaźnika to 14,40 zł. Obecna emerytura 2 000 zł brutto. Przy wskaźniku waloryzacji 12,3 proc. od 1 marca wynosić będzie 2 246,00 zł

Przy wskaźniku waloryzacji 11,4 proc. od 1 marca wynosić będzie 2 228,00 zł

Różnica wskutek zastosowania niższego wskaźnika to 18 zł. Obecna emerytura 2 200 zł brutto. Przy wskaźniku waloryzacji 12,3 proc. od 1 marca wynosić będzie 2 470,60 zł

Przy wskaźniku waloryzacji 11,4 proc. od 1 marca wynosić będzie 2 450,80 zł

Różnica wskutek zastosowania niższego wskaźnika to 19,80 zł. Obecna emerytura 2 500 zł brutto. Przy wskaźniku waloryzacji 12,3 proc. od 1 marca wynosić będzie 2 807,50 zł

Przy wskaźniku waloryzacji 11,4 proc. od 1 marca wynosić będzie 2 785 zł

Różnica wskutek zastosowania niższego wskaźnika to 22,50 zł. Obecna emerytura 3 000 zł brutto. Przy wskaźniku waloryzacji 12,3 proc. od 1 marca wynosić będzie 3 369 zł

Przy wskaźniku waloryzacji 11,4 proc. od 1 marca wynosić będzie 3 342 zł

Różnica wskutek zastosowania niższego wskaźnika to 27 zł. Obecna emerytura 3 500 zł brutto. Przy wskaźniku waloryzacji 12,3 proc. od 1 marca wynosić będzie 3 930,50 zł

Przy wskaźniku waloryzacji 11,4 proc. od 1 marca wynosić będzie 3 899 zł

Różnica wskutek zastosowania niższego wskaźnika to 31,50 zł Obecna emerytura 4 000 zł brutto. Przy wskaźniku waloryzacji 12,3 proc. od 1 marca wynosić będzie 4 4920 zł

Przy wskaźniku waloryzacji 11,4 proc. od 1 marca wynosić będzie 4 456 zł

Różnica wskutek zastosowania niższego wskaźnika to 36 zł. Obecna emerytura 4 500 zł brutto. Przy wskaźniku waloryzacji 12,3 proc. od 1 marca wynosić będzie 5 053,50 zł

Przy wskaźniku waloryzacji 11,4 proc. od 1 marca wynosić będzie 5 013,00 zł

Różnica wskutek zastosowania niższego wskaźnika to 40,50 zł. Obecna emerytura 5 000 zł brutto. Przy wskaźniku waloryzacji 12,3 proc. od 1 marca wynosić będzie 5 615 zł

Przy wskaźniku waloryzacji 11,4 proc. od 1 marca wynosić będzie 5 570 zł

Różnica wskutek zastosowania niższego wskaźnika to 45 zł. Obecna emerytura 6 000 zł brutto. Przy wskaźniku waloryzacji 12,3 proc. od 1 marca wynosić będzie 6 738 zł

Przy wskaźniku waloryzacji 11,4 proc. od 1 marca wynosić będzie 6 684 zł

Różnica wskutek zastosowania niższego wskaźnika to 54 zł. W wyliczeniach pokazane są kwoty brutto. Emerytura netto czyli na rękę – to co ZUS przeleje na konto w banku lub wypłaci za pośrednictwem poczty to kwota pomniejszona o 9- procentową składkę na ubezpieczanie zdrowotne oraz o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. Nowe emerytury 2024: z podatkiem czy zwolnione z PIT Obecnie, w związku z tym, że kwota wolna od podatku w PIT wynosi 30 000 zł, emerytury w wysokości brutto 2 500 zł miesięcznie zwolnione są z tego podatku. REKLAMA Jeśli zaś zrealizowana zostanie obietnica podwyższenia kwoty wolnej w PIT do 60 000 zł i będzie ona obowiązywała co najmniej od 1 marca, wówczas po waloryzacji bez zaliczki na podatek i obciążone odliczeniem jedynie 9-procentowej składki na ubezpieczenie zdrowotne będą emerytury do 5 000 zł. To sprawia, że w zależności od tego czy kwota wolna od podatku będzie wynosiła 30 000 zł czy 60 000 zł rocznie, emerytury od 2500 zł lub dopiero od 5 000 zł w górę, poza 9-procentową składką na ubezpieczenie zdrowotne, obciążone będą jeszcze 12-procentową zaliczką na PIT. Jak ważne jest to dla kwot netto, pokażmy to na przykładzie obecnej emerytury brutto 3 000 zł, 5 000 zł i 6 000 zł – przyjmując, że waloryzacja marcowa odbędzie się według wyższego wskaźnika waloryzacji – 12,3 proc. Obecna emerytura 3 000,00 zł brutto Kwota wolna od podatku 30 000 zł Emerytura 3 000 zł brutto obecnie Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 270 zł

Zaliczka na PIT = 30 zł

Na rękę = 2 700 zł Kwota wolna od podatku30 000 zł Emerytura 3 000 zł brutto, po waloryzacji = 3 369 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 303,21 zł

Zaliczka na PIT = 104,28 zł

Na rękę = 2 961,51 zł Kwota wolna od podatku 60 000 zł Emerytura 3 000 zł brutto, po waloryzacji = 3 369 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 303,21 zł

Zaliczka na PIT =0,00 zł

Na rękę = 3 065,79. Obecna emerytura 5 000,00 zł brutto Kwota wolna od podatku 30 000 zł Emerytura 5 000 zł brutto obecnie Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 450 zł

Zaliczka na PIT = 300 zł

Na rękę = 4 250 zł. Kwota wolna od podatku 30 000 zł Emerytura 5000 zł brutto, po waloryzacji = 5 615 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 505,35 zł

Zaliczka na PIT = 373,80 zł

Na rękę = 4 735,85 zł Kwota wolna od podatku 60 000 zł Emerytura 5 000 zł brutto, po waloryzacji = 5 615zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 505,35 zł

Zaliczka na PIT =73,80 zł

Na rękę = 5 035,85 zł. Emerytura 6 000 zł brutto Emerytura 6 000 zł brutto obecnie Kwota wolna od podatku 30 000 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 540 zł

Zaliczka na PIT = 420 zł

Na rękę = 5 040 zł. Emerytura 6 000 zł brutto, po waloryzacji = 6 738 zł Kwota wolna od podatku 30 000 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 606,42 zł

Zaliczka na PIT = 508,56 zł

Na rękę = 5 623,02 zł Emerytura 6 000 zł brutto, po waloryzacji = 6 738 zł Kwota wolna od podatku 60 000 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 606,42 zł

Zaliczka na PIT =208,56 zł

Na rękę = 5 923,62 zł. Nowe emerytury 2024: co z drugą waloryzacją By doszło do drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku potrzebna jest zmiana prawa, a konkretnie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Druga waloryzacja emerytur w 2024 roku została zapowiedziana przez jedną z partii, które w tej chwili tworzą większość sejmową a za kilka dni pewnie wyłonią nowy rząd. Z expose nowego premiera dowiemy się więc zapewne 11 grudnia czy druga waloryzacji emerytur 2024 będzie. Jeśli tak to najprawdopodobniej dojdzie do niej od 1 września a jej podstawę zapewne stanowił będzie wskaźnik inflacji w pierwszej połowie 2024 roku. Zobacz również: Dla każdego co miesiąc pieniądze z ZUS – tak działa bezwarunkowy dochód podstawowy. Dostanie go każdy Polak?

