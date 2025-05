To już alarm na całą Polskę. W ten sposób można stracić z konta wszystkie pieniądze

Potrafią ukraść pieniądze bez bandyckiego napadu. Cyberprzestępcy, którzy wyłudzają od swoich ofiar dane do bankowego konta są niezwykle kreatywni. Jaka metoda jest teraz „na topie”? Oszuści zaatakowali „na wygasającą domenę”.

Przed najnowszym, złodziejskim procederem, który szeroką falą rozlewa się przez internet, ostrzega na platformie X CERT Polska. To zajmujący się monitorowaniem zagrożeń cyberbezpieczeństwa zespół działający w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego,

Jak działają cyberprzestępcy?

Oszuści przesyłają e-mail z informacją, że domena użytkownika wygasa, co wymaga natychmiastowego odnowienia. Do rzekomego powiadomienie od firmy hostingowej wiadomości dołączony jest link, który przenosi nas prosto do fałszywej strony imitującą system płatności PayU. Zaplątane w sidła ofiary mają podać imię i nazwisko, numer karty, daty ważności oraz kod CVV.

I tu zaczyna się katastrofa

Przejęte przez przestępców dane mogą zostać wykorzystane do kradzieży pieniędzy z bankowego konta. Oszuści wykorzystują presję czasu związaną z przedłużeniem ważności domeny – ostrzegają specjaliści od cyberbezpieczeństwa i radzą, żeby pochopnie nie klikać w podejrzane, przesłane mailem linki. Należy spokojnie sprawdzić zarówno termin wygaśnięcia naszej domeny, jak i adres strony, która od tej oryginalnej często różni się tylko jedną literą.

‼️ Twoja domena wygasła i konieczne jest jej odnowienie? Uważaj, to może być oszustwo!



🌐 Oszuści wykorzystują presję czasu związaną z przedłużeniem ważności domeny aby wyłudzać dane i pieniądze - w tym celu rozsyłają wiadomości mailowe imitujące powiadomienie od firmy… pic.twitter.com/FkvhCl0hKy — CERT Polska (@CERT_Polska) May 7, 2025

Jak się chronić przed internetowymi bandytami?

Po otrzymaniu tego typu wiadomości warto się skonsultować z firmą, która jakoby e-mail wysłała. Eksperci przypominają też, że do panelu klienta należy się logować przez oficjalną stronę hostingodawcy. Warto włączyć powiadomienia o płatnościach i limity transakcji na karcie. Co ważne, takie wiadomości najlepiej zgłaszać do CERT Polska lub operatora pocztowego.