Obniżki stóp procentowych w 2025 roku – jak i kiedy zmienią się raty kredytów i zdolność kredytowa

Obniżone stopy procentowe – co oznaczają dla kredytobiorców i dla banków?

Obniżenie stóp procentowych to bezpośrednie korzyści zarówno dla banków, jak i dla kredytobiorców, ale w różny sposób. W praktyce korzyści dla banków spowoduje przede wszystkim fakt, iż ryzyko niespłacalności kredytów może się zmniejszyć, bo klienci będą mieć niższe raty.



- Dla Klientów niższe stopy procentowe to niższy WIBOR, co przekłada się na niższe oprocentowanie. Dotyczy to kredytów z oprocentowaniem zmiennym, co w dalszej kolejności obniża raty, a to odciąży domowy budżet – ewentualnie pozwoli klientom nadpłacać szybciej swoje zobowiązania. Pamiętajmy, że tak się nie dzieje przy kredytach ze stałą stopą. W tym przypadku rata się nie zmienia, chyba że refinansujemy kredyt ale jest to utrudnione w przypadku kredytów hipotecznych – tłumaczy Dariusz Józefowicz, prezes Banking Retail System.



Estymacja: o ile mogą obniżyć się raty kredytów:



Zakładamy:

- Kredyt: 400 000 zł,

- Okres: 25 lat,

- Oprocentowanie: 8% → 7,5% (czyli spadek stóp o 50 punktów bazowych).



Rata przed obniżką: ok. 3 088 zł,

Rata po obniżce: ok. 2 956 zł,

Oszczędność miesięczna: ok. 131 zł,

Oszczędność roczna: ok. 1 572 zł.



Im wyższy kredyt i dłuższy okres, tym oczywiście większa różnica.

Od czego jeszcze zależą zmiany raty kredytu?

Zmiana raty kredytu opartego na WIBOR-ze (lub obecnie coraz częściej na WIRON-ie) zależy nie tylko od decyzji Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych, ale również od kilku innych czynników. Oto najważniejsze z nich:



- Pod uwagę należy wziąć decyzje RPP – stopy procentowe NBP. To główny czynnik – WIBOR/WIRON reaguje na stopy referencyjne NBP. Gdy RPP obniża stopy, WIBOR/WIRON zwykle spada i odwrotnie. Kolejna rzecz, to oczekiwania rynku (czynniki wyprzedzające). WIBOR to prognoza rynku, a nie aktualna stopa. Może się więc zmieniać z wyprzedzeniem czyli rynek wycenia to, co dopiero może się wydarzyć (np. oczekiwanie na przyszłe obniżki stóp). Z tym mamy obecnie do czynienia – WIBOR spadł już w kwietniu. – mówi Dariusz Józefowicz.



Rozróżniamy także rodzaj wskaźnika: WIBOR 3M vs 6M vs WIRON

• WIBOR 3M: aktualizowany jest co 3 miesiące → szybciej reaguje.

• WIBOR 6M: aktualizowany jest co 6 miesięcy → wolniejsza reakcja, ale większe różnice w wysokości rat.

• WIRON: to nowy wskaźnik, oparty na transakcjach jednodniowych, bardziej zmienny, ale dokładniejszy.



- Musimy także powiedzieć o zmianie marży banku (np. przy refinansowaniu). Marża banku jest stała w ramach danej umowy, ale przy zmianie banku lub warunków kredytu (np. refinansowanie), może ulec zmianie. Wpływa to na całkowite oprocentowanie. Tu ważna jest rola eksperta finansowego, który może pomóc wybrać rzeczywiście najlepszą ofertę dla klienta – dodaje Józefowicz.



Zmiana wysokości raty kredytu zależy także od częstotliwości aktualizacji oprocentowania w umowie. Nawet jeśli WIBOR spada, bank aktualizuje oprocentowanie tylko zgodnie z harmonogramem (np. co 3 lub 6 miesięcy). Opóźnienie w spadku raty może wynosić nawet kilka miesięcy od momentu obniżki stóp.

- Spojrzeć musimy również na warunki zapisane w umowie kredytowej. Niektóre umowy mają dodatkowe zabezpieczenia lub limity minimalnego oprocentowania (np. „floor”). Może się zdarzyć, że mimo spadku WIBOR-u rata nie zmaleje proporcjonalnie. – podkreśla Dariusz Józefowicz z BRSonline.pl

Czego będą potrzebować kredytobiorcy, czego mogą spodziewać się banki?

W przypadku obniżek stóp procentowych, kredytobiorcy będą najczęściej potrzebować wsparcia w dostosowaniu swoich zobowiązań do nowych, korzystniejszych warunków – czyli będą szukać obniżenia kosztów kredytu, a także lepszych warunków spłaty. Czego mogą oczekiwać od banków.



- Na pewno będzie to przejście z oprocentowania stałego na zmienne. Kredytobiorcy ze stałym oprocentowaniem mogą chcieć zmienić typ oprocentowania, by skorzystać ze spadku stóp. Wówczas klienci będą prosić o aneks do umowy lub refinansowanie. Pamiętajmy, że nie wszystkie banki to umożliwiają, będzie to zależało od ich polityki wewnętrznej. Tutaj bardzo ważna będzie rola eksperta. Chęć przeniesienia kredytu do innego banku z niższym oprocentowaniem wygeneruje potrzebę nowej analizy zdolności kredytowej, wycenę nieruchomości itp. Klienci będą szukać pomocy ekspertów, by ocenić opłacalność takiego ruchu. – mówi Józefowicz.



Będą oczekiwać od banku:

• prognozy nowych rat,

• informacji o dacie najbliższej aktualizacji oprocentowania (np. przy WIBOR 3M),

• narzędzi do symulacji.



Kredytobiorcy będą również oczekiwać od banków większej elastyczności i uproszczeń, np. mniej formalności przy zmianach umowy, szybsze procesy obsługi (online, telefonicznie).

Łatwiejsze zaciągnięcie kredytu

Po obniżce stóp procentowych dostępność kredytów poprawi się, ale nie dla wszystkich w takim samym stopniu. Najwięcej zyskają osoby i firmy z dobrą historią kredytową, natomiast nadal trudniej może być osobom o niskich dochodach lub niestabilnej sytuacji zawodowej.



- Po obniżce stóp procentowych rata będzie niższa, a co za tym idzie można pożyczyć więcej przy tych samych dochodach. Zwiększy się zdolność kredytowa, bo banki liczą ją m.in. na podstawie kosztów obsługi zobowiązania. Przy tej samej pensji można będzie dostać np. 450 000 zł kredytu zamiast 400 000 zł. – mówi ekspert z BRSonline.pl.



Także przedsiębiorcom z pozytywnym bilansem finansowym będzie łatwiej wziąć kredyt. Firmy z ustabilizowanymi przychodami, dobrym cash flow i dobrym scoringiem bankowym będą mogły liczyć na tańsze i łatwiej dostępne kredyty obrotowe i inwestycyjne.

Komu nadal będzie trudno wziąć kredyt?

Bez względu na zmianę stóp procentowych problemy z wzięciem kredytu będą miały osoby:

- z nieregularnymi dochodami (np. freelancerzy bez historii kredytowej),

- z niskimi dochodami w relacji do kosztów życia,

- z negatywną historią kredytową (zaległości w BIK),

- w trakcie zmian zawodowych (np. po zmianie pracy lub po otwarciu firmy).

Czy branża finansowa przewiduje dalsze obniżki stóp?

Branża finansowa niejednoznacznie ocenia przyszłość obniżek stóp procentowych, ale jest duża szansa na dalsze cięcia stóp, szczególnie jeśli inflacja utrzyma się na niższym poziomie. Jednocześnie istnieje ryzyko, że w przypadku jakiejkolwiek destabilizacji gospodarki RPP może wstrzymać dalsze obniżki lub zdecydować się na stabilizację stóp.



- RPP musi brać pod uwagę, jak obniżki stóp wpływają na gospodarkę. Jeśli wzrost PKB będzie nadal spowolniony, mogą zostać podjęte dalsze kroki, by stymulować konsumpcję i inwestycje poprzez niższe stopy. Jednak zbyt intensywne obniżanie stóp w obliczu wysokiej inflacji może prowadzić do niekontrolowanego wzrostu cen. – podsumowuje Dariusz Józefowicz.

