Robert Prevost nowym Papieżem! Mamy nowego Zwierzchnika Kościoła katolickiego! Kim jest nowy Ojciec Święty?

W dniu 8 maja br. kardynał Robert Prevost został wybrany nowym Papieżem. Przyjął imię Leon XIV. Jak podaje Reuters - jest to to 69-letni Amerykanin, który większość swojej kariery spędził jako misjonarz w Peru. Jest on stosunkowo nieznany na arenie międzynarodowej. Mianowany kardynałem przez papieża Franciszka w 2023 r., udzielił niewielu wywiadów mediom i rzadko przemawiał publicznie.

Robert Prevost nowym Papieżem. Kim jest nowy Ojciec Święty?

Nowy Papież zaangażowany w kwestie sprawiedliwości społecznej, miał wpływ na wybór wielu biskupów Rzymu

Pochodzący z Chicago kardynał Robert Prevost, który został wybrany nowym Zwierzchnikiem Stolicy Apostolskiej, wzbudzał zainteresowanie swoich kolegów ze względu na swój spokojny styl życia i zaangażowanie w kwestie sprawiedliwości społecznej. W latach 2015–2023 Robert Prevost pełnił funkcję biskupa w Chicago.

W 2023 r., Papież Franciszek zaprosił go do Rzymu, aby stanął na czele watykańskiego urzędu odpowiedzialnego za wybór księży, którzy będą pełnić posługę biskupów katolickich na całym świecie. Tym sposobem, miał on wpływ na wybór wielu biskupów na świecie.

Prevost powiedział podczas konferencji prasowej w Watykanie w 2023 r.: „Naszym zadaniem jest poinformowanie wszystkich, że są mile widziani w Kościele”.

Kardynał Robert Prevost 267 Biskupem Rzymu

Nowinę o wyborze nowego Papieża ogłosił w dniu 8 maja br. kardynał protodiakon Dominique Mamberti, który wypowiedział długo oczekiwaną łacińską formułę - „Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam! - Ogłaszam wam wielką radość: mamy Papieża!”, podając Rzymowi i światu imię nowego następcy św. Piotra:

„Najdostojniejszy i najczcigodniejszy ksiądz, Robert Francis, kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego Prevost, który przyjął imię Leon XIV”.