Nowy Papież - czy będzie kontynuował modlitwy na maj 2025 r.? Franciszek zachęcał w maju do modlitwy o godziwe warunki pracy dla wszystkich

Nowy Papież - czy będzie kontynuował modlitwy na maj 2025 r.? Papież Franciszek zachęcał w maju 2025 r. do modlitwy o godziwe warunki pracy dla wszystkich. Papież wiedział jak ważnym aspektem życia społecznego jest praca. Zresztą już Jan Paweł II poświęcił w jednej ze swoich encyklik wiele przemyśleń na temat wartości ludzkiej pracy. Laborem exercens (łac. wykonując pracę) – encyklika społeczna papieża Jana Pawła II, ogłoszona została14 września 1981, w 90. rocznicę ogłoszenia encykliki Rerum novarum Leona XIII. Papież porusza tam wątek tego: czy żyjemy po to, żeby pracować, czy pracujemy po to, żeby żyć. To pytanie w dzisiejszych czasach (zabieganych, gdzie pogubiły się wartości życiowe, gdzie liczyć się konsumpcjonizm) - nabiera jeszcze większego sensu. Obecnie, według danych ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy (OIL), 402,4 miliona ludzi na świecie nie ma pracy; 160 milionów dzieci jest zmuszanych do pracy; 240 milionów pracowników otrzymuje mniej niż 3,65 dolara dziennie; a ponad 60% aktywnej zawodowo populacji pracuje w szarej strefie, co oznacza, że około 2 miliardy ludzi nie ma praw pracowniczych ani zabezpieczenia społecznego.

Nowy Papież - jaki kierunek przyjmie?

Nowy Papież - czy będzie kontynuował modlitwy na maj 2025 r.? Papież Franciszek zachęcał w maju 2025 r. do modlitwy o godziwe warunki pracy dla wszystkich. Papież wiedział jak ważnym aspektem życia społecznego jest praca. Zresztą już Jan Paweł II poświęcił w jednej ze swoich encyklik wiele przemyśleń na temat wartości ludzkiej pracy. Laborem exercens (łac. wykonując pracę) – encyklika społeczna papieża Jana Pawła II, ogłoszona została14 września 1981, w 90. rocznicę ogłoszenia encykliki Rerum novarum Leona XIII. Papież porusza tam wątek tego : czy żyjemy po to, żeby pracować, czy pracujemy po to, żeby żyć. To pytanie w dzisiejszych czasach (zabieganych, gdzie pogubiły się wartości życiowe, gdzie liczyć się konsumpcjonizm) - nabiera jeszcze większego sensu. Nie traktujmy siebie, jako towar, nie traktujmy swojej pracy, jako towar. Praca musi mieć podmiotowy charakter, a nie przedmiotowy. Człowiek, dzięki swojej przyrodzonej godności - jest podmiotem, a nie wytworem i towarem stworzonym do pracy. Wynagrodzenie zaś nie jest ceną za ten towar. Oczywiście praca uszlachetnia, daje możliwość rozwoju, ale nie może stanowić jednocześnie instrument do wykorzystywania, szczególnie osób młodych, dzieci czy kobiet.

REKLAMA

Ważne Jak podaje Vatican News: w intencjach modlitewnych na maj 2025 r. Franciszek zachęcał do modlitwy o godziwe warunki pracy dla wszystkich. W związku z jego śmiercią, intencja została przedstawiona w perspektywie apelu trzech ostatnich papieży.

Świat pracy był obecny w nauczaniu Kościoła już od końca XIX wieku – to skutek uważnego spojrzenia papieży na rzeczywistość i ich troski o dobro duchowe i materialne ludzi. Obecnie, według danych ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy (OIL), 402,4 miliona ludzi na świecie nie ma pracy; 160 milionów dzieci jest zmuszanych do pracy; 240 milionów pracowników otrzymuje mniej niż 3,65 dolara dziennie; a ponad 60% aktywnej zawodowo populacji pracuje w szarej strefie, co oznacza, że około 2 miliardy ludzi nie ma praw pracowniczych ani zabezpieczenia społecznego.

Godziwe warunki pracy

Jak czytamy w komunikacje, z najnowszych wiadomości z Watykanu: w przygotowanych intencjach modlitewnych na rok 2025 Papież Franciszek zaprosił, aby w maju modlić się o godziwe warunki pracy. Papieska Światowa Sieć Modlitwy powierza Panu misję nowego Papieża i nieustannie wypełnia swoje apostolskie posłannictwo, zawierzając Bogu wyzwania stojące przed ludzkością oraz misję Kościoła. W tym miesiącu inspirujemy się przesłaniem, jakie w kontekście godziwej pracy kierowali do Kościoła i świata trzej ostatni papieże: Franciszek, Benedykt XVI i św. Jan Paweł II.

Franciszek: praca namaszcza godnością

Podczas jednej z audiencji generalnych w 2022 roku Papież Franciszek powiedział: „Ewangeliści Mateusz i Marek określają Józefa jako «cieślę» albo «stolarza». Dorastający Jezus nauczył się tego zawodu od ojca. Był to zawód dość ciężki. Z ekonomicznego punktu widzenia nie zapewniał wielkich zarobków”. “Ten fakt z biografii Józefa i Jezusa” skłaniał go do „myślenia o wszystkich pracownikach świata”.

Ważne „Praca jest namaszczeniem godnością – dodał Franciszek – Tym, co daje ci godność, nie jest przyniesienie chleba do domu. Tym, co daje ci godność, jest zarabianie na chleb”.

Benedykt XVI: praca w poszanowaniu godności

Także Papież Benedykt XVI, zwracając się do wszystkich pracowników w uroczystość św. Józefa w roku 2006, podkreślił, że „praca ma pierwszorzędne znaczenie dla realizacji człowieka i dla rozwoju społeczeństwa. Musi być zatem organizowana i wykonywana z pełnym poszanowaniem ludzkiej godności i w duchu służby dobru wspólnemu. Jest również ważne – zauważył Papież Benedykt – aby człowiek nie stał się niewolnikiem pracy, by jej nie traktował jej w sposób bałwochwalczy, sądząc, że to właśnie ona nadaje ostateczny i definitywny sens życiu”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Św. Jan Paweł II: przywrócić hierarchię wartości

Święty Jan Paweł II, z okazji obchodów Jubileuszu Ludzi Pracy w roku 2000, powiedział, że „Rok Święty zachęca do ponownego odkrycia sensu i wartości pracy. Wzywa także do rozwiązania kwestii nierówności ekonomicznych i społecznych istniejących w świecie pracy oraz do przywrócenia właściwej hierarchii wartości, tak aby pierwsze miejsce zajmowała godność pracujących mężczyzn i kobiet, ich wolność, odpowiedzialność i współuczestnictwo”. Jan Paweł II wezwał ponadto do „uzdrawiania sytuacji niesprawiedliwości” oraz do tego, aby nie zapominać o „tych, którzy cierpią z powodu braku pracy, zbyt niskiej płacy, niedostatku środków materialnych”.

Źródło: Vatican News