Ministerstwo rodziny kończy prace nad babciowym, wiadomo od kiedy ZUS będzie wypłacał nowy zasiłek

Wiadomo też, jakie babcie i jacy dziadkowie nie dostaną babciowe tak długo jak nie spełnią jednego ważnego warunku, o którym wcześniej nie było mowy.

Babciowe to ważna część nowego rządowego programu Aktywny Rodzic. Poza kolejną formą finansowego wsparcia młodych rodzin – tym razem wychowujących dziecko w wieku do trzech lat – fundamentem programu i zasiłku jest aktywizacja zawodowa obojga rodziców.

Babciowe: od kiedy nowy zasiłek z ZUS

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które kończy pracę nad ustawą mającą zapewnić rodzicom dzieci w wieku żłobkowym zasiłek pozwalający na pracę i mamy, i taty zapowiada, że proces legislacyjny rozpocznie się i zakończy na tyle szybko, iż nowy zasiłek zacznie być wypłacany w trzecim kwartale 2024 roku, najprawdopodobniej od 1 września.

Babciowe to pomysł jeszcze sprzed wyborów i zmian w Sejmie oraz w rządzie. W pierwotnym zamyśle miał to być zasiłek w wysokości 1500 zł, które mama dziecka mogłaby otrzymać i przekazać babci za zajmowanie się małym dzieckiem. Mama dzięki temu mogłaby wrócić szybciej do pracy lub pracę podjąć.

Babcie i tak często zajmują się dziećmi, ale w tej sytuacji 1500 zł nowego zasiłku byłoby też dla nich istotnym zastrzykiem finansowym. Wiadomo, że wiele seniorek nie ma w ogóle prawa do emerytury bądź korzysta z renty rodzinnej po zmarłym mężu, która rzadko kiedy pozwala na swobodne finansowanie potrzeb życiowych.

W takiej formule idea babciowego była przedstawiana w kampanii wyborczej, a także – jako część programu Aktywna Mama, zaprezentowany w expose premiera nowego rządu Donalda Tuska.

Aktywna mama, ale i aktywny tata: tak powstał Aktywny Rodzic

Same prace nad ustawą, która ma nowy zasiłek wprowadzić do obrotu prawnego uświadomiły jej autorom, że w polskich rodzinach coraz częściej w tej kwestii jest równouprawnienie i bywa, że to ojciec rezygnuje z pracy, by zajmować się małym dzieckiem – zbyt małym, by opiekę nad nim przenieść na przedszkole.

W ten sposób program Aktywna Mama przekształcił się w program Aktywny Rodzic.

Na tym jednak nie koniec. Pojawiła się następnie refleksja, że ustalając szczegółowe rozwiązania należy zadbać nie tylko o obecność obojga rodziców na rynku pracy, ale i nie dopuścić do tego, że babciowe przyspieszy decyzje babć i dziadków o zakończeniu ich aktywności zawodowej.

Chęć uaktywnienia osób pozostających poza rynkiem pracy tylko z potrzeby zapewnienia opieki małym dzieciom – od narodzin do ukończenia trzeciego roku życia, kiedy to można opiekę powierzyć przedszkolu – jest równie silnym motywem działania rządu, co chęć jeszcze jednego instrumentu finansowego wsparcia rodzin z małymi dziećmi.

Babcia na umowie u córki, albo dziadek

Ostatecznie więc nowe rozwiązanie, które ministerstwo rodziny zaproponuje w nowym akcie prawnym dokłada dodatkowy warunek dla osób aplikujących o te pieniądze – mama chcąca skorzystać z babciowego musi zawrzeć z babcią lub dziadkiem, które przejmą opiekę nad wnukiem formalną umowę. Ma to być umowa taka jaką zawiera się z opiekunką dla dziecka nie spokrewnioną z rodziną.

Bez tego pieniądze z babciowego przez ZUS wypłacane nie będą.

Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech powierzona babci lub dziadkowi ma być zresztą tylk jednym z kilku segmentów programu Aktywny Rodzic.

Segmentacja przewiduje inne rozwiązania, które będą dofinansowane w formie babciowego: profesjonalna opiekunka dla dziecka, a przede wszystkim zapewnienie opcji opieki nad dzieckiem w profesjonalnym żłobku.

Warunki i szczegóły tych segmentów programu pojawią się zapewne gdy już cały projekt ustawy będzie gotowy i upubliczniony.