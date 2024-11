1000 złotych brutto dopłaty do prądu. Niezależnie od bonu energetycznego i innych świadczeń. Kto może się ubiegać?

Kto otrzyma dodatkowe 1000 złotych brutto dopłaty do prądu? Należy się obok bonu energetycznego itp. świadczeń. Podwyżki cen energii elektrycznej to gorący temat. Teraz przybrał na sile w związku z usuwaniem skutków wrześniowej powodzi. Poszkodowani mogą liczyć na 1000 złotych dodatkowego wsparcia do zasiłku powodziowego na pokrycie kosztów energii.

Podwyżki cen prądu a usuwanie skutków powodzi 2024

Dodatkowe 1000 złotych dopłaty do zasiłku powodziowego

Maksymalnie 3000 zł zasiłku powodziowego wraz z dodatkiem na prąd Podwyżki cen prądu a usuwanie skutków powodzi 2024 Podwyżki cen prądu są niezwykle dotkliwe dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Do końca czerwca 2024 roku funkcjonowała stawka 412 zł/MWh dla gospodarstw domowych. Od 1 lipca 2024 roku została ona podniesiona do 500 zł/MWh i zamrożona na tym poziomie. REKLAMA Poszkodowani podczas powodzi, która wystąpiła we wrześniu tego roku na Dolnym Śląsku, mogliby zapłacić ogromne sumy za energię elektryczną wykorzystywaną do usuwania jej skutków, m.in. do osuszania zalanych pomieszczeń. Dodatkowe 1000 złotych dopłaty do zasiłku powodziowego W związku z tym podjęto decyzję o dodatku do zasiłku powodziowego w wysokości 1000 zł na nabycie zwiększonej ilości energii służącej do osuszania mieszkania albo domu. Rząd przyjął propozycję Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1473): Art. 69. [Zasiłek omówiony w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi] 1. W 2024 r. zasiłek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dla rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, poszkodowanej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na terenie objętym stanem klęski żywiołowej, w gminie wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 jest powiększony o kwotę 1 tys. zł brutto w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez tę rodzinę lub osobę.

2. W 2024 r. przeznacza się dodatkowe środki z budżetu państwa w kwocie 25 mln zł na finansowanie powiększenia zasiłku, o którym mowa w ust. 1, z rezerwy celowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. Zasiłek powodziowy dla osób, które ucierpiały w powodzi reguluje Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. To jednorazowo wypłacane świadczenie w wysokości do 2000 zł. Cel zasiłku to zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Przysługuje rodzinie lub osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek powodziowy należy się każdemu bez względu na dochody i nie ma obowiązku zwrotu tego świadczenia. Dalszy ciąg materiału pod wideo Maksymalnie 3000 zł zasiłku powodziowego wraz z dodatkiem na prąd Wysokość zasiłku powodziowego to nie zawsze 2 tys. zł. Kwota ustalana jest w decyzji o przyznaniu zasiłku. Może wynosić: Kwotę równą wartości szkody według oświadczenia poszkodowanego, jeżeli nie przekracza 2 tys. zł;

2 tys. zł, jeżeli wartość szkody według oświadczenia poszkodowanego jest równa bądź wyższa niż 2 tys. zł. Razem z dodatkiem na zakup prądu można otrzymać maksymalnie 3000 zł zasiłku powodziowego. Wszystko jednak zależy od wartości szkody poniesionej w wyniku powodzi. Wniosek o zasiłek składa się do 15 marca 2025 roku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na terenie której przebywa w wyniku przeprowadzenia ewakuacji albo konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania.

Zasiłek powodziowy. Kiedy można złożyć wniosek? Podstawa prawna Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1473)

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2024, poz. 654)