Ta tragedia dotknęła ich jesienią ubiegłego roku. Właściciele domów uszkodzonych przez powodziową katastrofę w województwie dolnośląskim, lubuskim, opolskim i śląskim, nadal zmagają się ze skutkami żywiołu. To dlatego został wydłużony termin składania wniosków o dotację w programie Czyste Powietrze dla powodzian.

Program Czyste Powietrze dla powodzian, który został uruchomiony 12 grudnia 2024 r. to odrębna część programu Czyste Powietrze. Budżet programu wynosi 300 mln zł.

REKLAMA

Na terenach dotkniętych ubiegłoroczną powodzią termomodernizacja domów i wymiana źródeł ciepła jest niezwykle potrzebna. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłuża specjalną pomoc dla poszkodowanych, z ułatwioną procedurą starania się o dotacje i szybką ścieżką wypłat. Termin składania wniosków wydłużono z 31 marca do 30 listopada 2025 roku.

Wysokość dofinansowania

REKLAMA

W przypadku komponentu powodziowego programu Czyste Powietrze maksymalna dotacja dla osób najuboższych wyniesie do 136,2 tys. zł, co obejmuje koszty audytu energetycznego, termomodernizacji domu (w tym wymiany źródła ciepła) oraz instalacji fotowoltaicznej. Przewidziano przy tym maksymalne wysokości dotacji do jednostkowych kosztów kwalifikowanych, żeby ograniczać zawyżanie kosztów przedsięwzięć.

Jak informuje Fundusz, dofinansowanie z ramach programu Czyste Powietrze może być łączone z zasiłkiem celowym wypłacanym powodzianom w ramach pomocy remontowo‐budowlanej. Łączna kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 100 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Oszacowany zakres zniszczeń w budynku w wyniku powodzi musi wynosić powyżej 5 proc. Program nie dotyczy nieruchomości, na które została zawarta w ramach programu Czyste Powietrze umowa o dofinansowanie termomodernizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mniej ograniczeń

W naborze wniosków skierowanym do powodzian zasady programu Czyste Powietrze zostały częściowo zmienione. Zniesiono próg dochodowy dla uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, więc z programu będą mogli skorzystać wszyscy niezależnie od dochodów. Dofinansowanie na termomodernizację może być udzielone niezależnie od daty wydania pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych budynków przy wnioskach o ich termomodernizację, a więc także dla stosunkowo nowych budynków

Szybkie rozpatrywanie wniosków

REKLAMA

Ważnym uproszczeniem dla wnioskodawców z terenów powodziowych jest skrócenie terminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do czternastu dni od dnia wpływu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin wypłaty dotacji wyniesie także do czternaście dni od daty wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami.

Wobec wdrożenia szybkiej ścieżki płatności w komponencie powodziowym nie będzie udzielana dotacja z prefinansowaniem. Beneficjent nie będzie musiał angażować w projekt własnych środków, ponieważ dofinansowanie zostanie wypłacone jeszcze przed terminem płatności faktury – informuje Fundusz.

Poszkodowani w powodzi nieprzerwalnie mogą składać wnioski o dotacje na termomodernizację domów i wymianę kopciuchów, niezależnie od tego, że 31 marca ruszył nowy program Czyste Powietrze.

.