Rząd pracuje nad projektem w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województw dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. A co z zasiłkiem powodziowym? Reguluje go ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

W przypadku powodzi, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia szczególne rozwiązania dla gmin i miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi. Reguluje je ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi wprowadziła zasiłek powodziowy. Warto także podkreślić, że premier Donald Tusk poinformował w niedzielę, że zlecił ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Jeszcze w sobotę premier zapowiedział, że będzie to pomoc podobna do tej, jaką jego rząd uruchomił po raz pierwszy wobec poszkodowanych po przejściu serii trąb powietrznych w sierpniu 2008 r. Wówczas, rząd zdecydował, że poszkodowani przez trąbę powietrzną otrzymają odszkodowania, które w pełni pokryją ich straty, a oprócz tego będą im wypłacane szybkie, jednorazowe zasiłki w wysokości do 10 tys. zł.

Zasiłek powodziowy. Kiedy można złożyć wniosek?

W przypadku wystąpienia powodzi o rozmiarach powodujących konieczność zastosowania szczególnych rozwiązań określonych w ustawie, gdy środki zastosowane przez właściwe organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego okazały się niewystarczające, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych Prezesowi Rady Ministrów przez właściwych wojewodów: wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na terenie których stosuje się szczególne rozwiązania określone w ustawie; rodzaj stosowanych rozwiązań, a także w niektórych przypadkach warunki lub okres ich stosowania lub termin na dokonanie określonych czynności, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Zasiłek powodziowy. Komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek powodziowy przysługuje rodzinie lub osobie samotnie gospodarującej, poszkodowanej w wyniku wystąpienia powodzi, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek powodziowy - zgodnie z ustawą - jest jednorazowy i wynosi do 2 tys. zł. Przyznawany jest niezależnie od dochodów rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.

Wniosek o zasiłek powodziowy

Zasiłek powodziowy przyznawany jest na wniosek rodziny lub osoby samotnie gospodarującej. Należy go złożyć w terminie określonym w rozporządzeniu. Wniosek składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na terenie której przebywa w wyniku przeprowadzenia ewakuacji albo konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania. Decyzję o przyznaniu zasiłku wydaje wyżej określony organ niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia wpłynięcia wniosku do organu. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie że w wyniku powodzi doznał szkody majątkowej wraz z określeniem jej wartości, nie ubiegał się o zasiłek na terenie innej gminy oraz że wyraża zgodę na weryfikację danych zawartych we wniosku.

Wypłata zasiłku powodziowego

Zasiłek powodziowy wypłacany jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku. W ustawie wskazano, że wypłacany jest w wysokości:

równej wartości szkody według dołączonego do wniosku oświadczenia, jeżeli nie przekracza 2 tys. zł; 2 tys. zł, jeżeli wartość szkody według oświadczenia dołączonego do wniosku, jest równa bądź wyższa niż 2 tys. zł.