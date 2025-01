Renta wdowia a dwie emerytury, z ZUS i KRUS. Co musisz wiedzieć?

Pobierasz emeryturę z ZUS lub KRUS i zastanawiasz się, jak wygląda sytuacja po stracie małżonka? Sprawdź, czy przysługuje Ci renta wdowia, jak można łączyć świadczenia, jakie proporcje obowiązują oraz jakie limity wypłat warto znać.

Osoby otrzymujące dwa rodzaje emerytur – z ZUS i KRUS – po śmierci współmałżonka mogą mieć prawo do renty wdowiej. Jak obliczana jest wysokość świadczeń w takiej sytuacji? Jakie proporcje i ograniczenia wynikają z przepisów? Poniżej wyjaśniamy na przykładach, co warto wiedzieć, by świadomie podjąć decyzję o wyborze korzystniejszego rozwiązania.

Co to jest renta wdowia i zbieg świadczeń?

Renta wdowia to wypłata własnego świadczenia emerytalno-rentowego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) łącznie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Jedno ze świadczeń wchodzących w skład renty wdowiej będzie wypłacane w całości, a drugie w części, tj. w wysokości 15%. Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie będzie wynosiło 25%.

Natomiast zbieg świadczeń oznacza prawo do jednoczesnego otrzymywania co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych. Organy emerytalno-rentowe wypłacają te świadczenia w odpowiednich proporcjach. Jedno z nich zostaje wypłacone w pełnej wysokości (100%), a drugie – w całości lub w części (np. 50% lub 15%).

Wniosek o rentę wdowią możesz złożyć w dowolnym organie emerytalno-rentowym, takim jak KRUS, ZUS, WBE, MSWiA czy BESW, w którym posiadasz prawo do jednego ze świadczeń: emerytury, renty własnej lub renty rodzinnej. Jeśli jesteś uprawniona(y) do świadczeń z dwóch różnych organów rentowych, możesz samodzielnie zdecydować, w którym z nich złożysz wniosek.

Renta wdowia, gdy jest emerytura rolnicza i emerytura z ZUS

Pytanie:

Otrzymuję emeryturę rolniczą i emeryturę z ZUS. Dwa lata temu zmarła moja żona, która otrzymywała emeryturę z KRUS. Jaka będzie wysokość przysługującej mi renty wdowiej?

Odpowiedź:

Po uzyskaniu prawa do renty rodzinnej i renty wdowiej, zbieg przysługujących Panu świadczeń wypłacany będzie w następujących proporcjach:

100% renty rodzinnej + 15% emerytury rolniczej + 15% emerytury pracowniczej lub

100% emerytury rolniczej + 100% emerytury pracowniczej + 15% renty rodzinnej.

Suma połączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. W przypadku przekroczenia tej kwoty, nadwyżka zostanie potrącona.

Dwie emerytury z ZUS i KRUS. Co z rentą wdowią?

Pytanie:

Obydwoje z mężem pobieraliśmy po dwie emerytury z ZUS i KRUS. W grudniu zmarł mój mąż. W jakiej wysokości będę otrzymywała rentę wdowią?

Odpowiedź:

Będzie miała Pani prawo do jednej renty rodzinnej (korzystniejszej lub wybranej przez Panią) z ZUS lub KRUS oraz do dwóch własnych emerytur. Do renty wdowiej zostaną uwzględnione trzy świadczenia w odpowiednich proporcjach, w zależności od Pani wyboru:

100% renty rodzinnej + 15% emerytury rolniczej + 15% emerytury pracowniczej lub

100% emerytury rolniczej + 100% emerytury pracowniczej + 15% renty rodzinnej.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, suma połączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. W przypadku przekroczenia tej kwoty, nadwyżka zostanie potrącona.

Wysokość renty wdowiej po śmierci męża pobierającego emerytury z ZUS i KRUS

Pytanie:

Jestem uprawniona do emerytury rolniczej. Mój mąż otrzymywał dwie emerytury: rolniczą i pracowniczą. Zmarł 15 stycznia br. Jaka będzie wysokość mojej renty wdowiej? Czy w jej skład wejdą dwie renty rodzinne?

Odpowiedź:

Po uzyskaniu prawa do dwóch rent rodzinnych (z ZUS po emeryturze pracowniczej i z KRUS po emeryturze rolniczej), będzie musiała Pani dokonać wyboru, którą rentę chce Pani pobierać. Renta wdowia będzie wypłacana w zbiegu z Pani emeryturą, w następujących proporcjach:

100% emerytury rolniczej i 15% jednej renty rodzinnej,

15% emerytury rolniczej i 100% jednej renty rodzinnej.

Podsumowując, znajomość zasad łączenia renty wdowiej i emerytur z ZUS oraz KRUS jest istotna, aby wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie. Pamiętaj o proporcjach, limitach oraz zmianach w przepisach, które wejdą w życie w 2027 roku. Skonsultuj swoją sytuację z organem emerytalno-rentowym, aby upewnić się, że otrzymasz świadczenia w najlepszej możliwej formie.