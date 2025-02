3510,92 zł na rękę. Pierwsze przelewy wpływają już na konta pracowników

Nowy rok przyniósł długo wyczekiwaną podwyżkę płacy minimalnej. Od stycznia 2025 roku wynosi ona 4666 zł brutto, co oznacza 3510,92 zł na rękę dla pracowników zatrudnionych na pełen etat. To jednak nie wszystko – wzrosła również minimalna stawka godzinowa, która wynosi teraz 30,50 zł brutto. Pierwsze wynagrodzenia w nowej wysokości już trafiają na konta!

Nowy rok przyniósł wiele zmian w polityce społecznej, które wpłyną na portfele Polaków. Jedną z najważniejszych jest podwyżka płacy minimalnej – od stycznia 2025 roku wynosi ona 4666 zł brutto, co daje 3510,92 zł na rękę. Wzrosła także minimalna stawka godzinowa, która teraz wynosi 30,50 zł brutto. Jednak to nie jedyne zmiany, jakie weszły w życie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zestawienie nowych rozwiązań, które mają poprawić sytuację pracowników i osób korzystających ze świadczeń społecznych. Sprawdź, jakie nowe przepisy obowiązują od stycznia i jak mogą wpłynąć na Twoje finanse.

Honorowe świadczenie dla stulatków

Od 1 stycznia 2025 roku weszła w życie ustawa gwarantująca stulatkom świadczenie honorowe. I tak wszystkie osoby uprawnione do świadczenia na dzień 1 stycznia br. otrzymają je w kwocie 6243,13 zł. Co ważne, kwota ta będzie waloryzowana corocznie 1 marca na takich samych zasadach jak emerytury i renty.

Świadczenie honorowe jest przyznawane z urzędu, co oznacza, że aby je otrzymywać nie trzeba składać żadnego wniosku.

Renta wdowia – trwa już nabór wniosków

Z początkiem 2025 roku rozpoczął się nabór wniosków o nowe świadczenie, jakim jest renta wdowia. Przyjmowaniem i obsługą wniosków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłata świadczeń rozpocznie się 1 lipca 2025 r. Zobacz: Wniosek o rentę wdowią. Wystarczy skontaktować się z ZUS i załatwić wszystko elektronicznie, za pomocą konta eZUS [Wniosek ERWD].

Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Początek 2025 roku przyniósł także wzrost kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia z pomocy społecznej. Dzisiaj wynoszą one:

1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej (wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.),

823 zł dla osoby w rodzinie (wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.).

Wyższa płaca minimalna od stycznia 2025 roku

Nowy rok to, wspomniana już, wyższa płaca minimalna, która wzrosła do 4666 zł brutto. To 3510,92 zł na rękę za pracę na pełen etat. Minimalna stawka godzinowa wzrosła natomiast do 30,50 zł brutto. Podwyżka wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku.

Przypomnij, że w 2024 roku podwyżki płacy minimalnej miały miejsce dwukrotnie, od 1 stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. Oznaczało to wzrost minimalnego wynagrodzenia o odpowiednio 21,5 proc. oraz 19,4 proc. w stosunku do kwoty sprzed 12 miesięcy. Podobnie w 2023 roku płaca minimalna wzrosła dwa razy, od stycznia o 15,9 proc., a od lipca o 19,6 proc. rok do roku.

Większe dopłaty do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami

1 stycznia br. ruszył nabór wniosków o wyższe dopłaty do wynagrodzeń pracowników legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wynoszą one odpowiednio:

2760 zł (wcześniej 2400 zł) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

1550 zł (wcześniej 1350 zł) dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

575 zł (wcześniej 500 zł) dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Więcej osób skorzysta ze świadczenia wspierającego

W tym roku więcej dorosłych osób z niepełnosprawnościami otrzyma świadczenie wspierające. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który ustala potrzebę wsparcia w skali 70-100 punktów. Po otrzymaniu decyzji wniosek o świadczenie należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia br. o świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby, których potrzeba wsparcia została określona na poziomie 78-86 punktów. W ubiegłym roku progiem do otrzymania świadczenia było 86 punktów.

Jeszcze jedna nowość. Dodatek dopełniający, wynoszący 2520 zł miesięcznie, przysługuje od 1 stycznia 2025 roku, choć pierwsze wypłaty nastąpią w maju. Świadczenie to będzie corocznie waloryzowane. Wnioski o dodatek należy składać w ZUS, jednak osoby posiadające odpowiednie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji na dzień 1 stycznia otrzymują je automatycznie.