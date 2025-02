Niektórzy emeryci mogą dostać wyższą „trzynastkę”. Wystarczy tylko wypełnić jeden wniosek

Już niedługo „trzynastka” zasili chude emeryckie portfele. Ten zastrzyk gotówki, który trafi na konta seniorów, dla niektórych może być nieco większy. Co zrobić, żeby dostać trochę więcej pieniędzy? Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

O co chodzi z tym wnioskiem, którego wypełnienie może sprawić, że niektórym nieco wzrośnie trzynastka, której wysokość jest równa minimalnej emeryturze? Jak podaje biznesinfo.pl. do ponad 460 tysięcy seniorów Zakład Ubezpieczeń Społecznych razem z PIT-em przesłał specjalny wniosek podatkowy EPD-21, opatrzony informacją wyjaśniającą, jakie skutki niesie ze sobą jego wypełnienie.

Wniosek podatkowy EPD-21. O co w tym chodzi?

Niektórzy mogą skorzystać na obniżonych zaliczkach na podatek. To oznacza wyższą kwotę na rękę obliczoną na podstawie najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1878,91 zł brutto. Ale uwaga, jak wskazuje ZUS, nie wszystkim emerytom opłaca się korzystać z tego świadczenia.

Złożenie wniosku powinni rozważyć ci, którzy chcą uniknąć pobierania zaliczek podatkowych od dochodów do 30 tys. zł rocznie. Dzięki temu trzynastka i czternastka, która wpłynie na konto emerytów w drugiej połowie 2025 roku, będą wypłacane w pełnej wysokości – wyjaśnia serwis i wskazuje, że składanie wniosku podatkowego EPD-21 nie jest dobrym rozwiązaniem dla tych emerytów, których dochody w ciągu roku są wyższe niż 30 tys. zł.

Wniosek EPD-21 nie dla wszystkich. Dochody mają znaczenie

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, emeryci często nie są świadomi konsekwencji i składają taki wniosek, choć robić tego nie powinni. - Coraz więcej klientów składa go w ZUS, również ci, dla których nie jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, przytacza wyjaśnienia Zakładu biznes.info.

ZUS tłumaczy, że emerytów i rencistów, którzy złożyli wniosek, choć mają dochody wyższe niż 30 tys. zł rocznie, czeka niedopłata podatku i konieczność uregulowania go w urzędzie skarbowym w kolejnym roku.

Trzeba się dobrze zastanowić

W komunikacie wysłanym do emerytów ZUS podkreśla, że seniorzy, którzy mają dodatkowe dochody, na przykład z pracy czy z drugiego świadczenia emerytalnego, powinni dokładnie przemyśleć decyzję o rezygnacji z zaliczek. Dlaczego? Bo raz złożony wniosek EPD-21 obowiązuje do momentu, aż jego autor sam zdecyduje się go wycofać. ZUS ostrzega więc, że niewłaściwy wybór może stać się przyczyną konsekwencji finansowych w przyszłości.