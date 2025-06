Można dostać blisko 6 tysięcy złotych. Polacy rzucili się na nowe świadczenie. Wypłaty ruszą niebawem. Ciągle jeszcze przyjmują wnioski

To nowe pieniężne świadczenie to już prawdziwy hit. Lawina wniosków o przyznanie wdowiej renty spadła na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce złożono ich już przeszło 900 tys. Maksymalna kwota jaką można otrzymać to ponad 5,6 tys. zł brutto. Wypłaty ruszą już niebawem, z początkiem lipca. ZUS ostrzega przed popełnianiem błędów w wypełnianiu dokumentów, bo może się to skończyć nieprzyznaniem świadczenia.

To już ponad 900 tysięcy wniosków w całej Polsce

To nowe pieniężne świadczenie to już prawdziwy hit. Lawina wniosków o przyznanie wdowiej renty spadła na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce złożono ich już ponad 900 tysięcy.

Renta wdowia. Kto może się ubiegać o nowe świadczenie

Przyznanie wdowiej renty wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Kobiety muszą skończyć 60 lat, mężczyźni 65 lat, co ważne, do dnia śmierci współmałżonka pozostawały we wspólności małżeńskiej. Świadczenie otrzymają ci, którzy obecnie nie są w związku małżeńskim i nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym kobieta ukończyła 55 lat, a mężczyzna 60 lat.

Renta wdowia. Kiedy wypłata pieniędzy

Decyzje o przyznaniu lub odmowie renty wdowiej Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie wysyłać od lipca – wyjaśnia Anna Szaniawska, rzecznika małopolskiego oddziału ZUS. Moment otrzymania decyzji nie będzie tożsamy z wypłatą. Może się zdarzyć, że część osób otrzyma świadczenie przed decyzją.

Renty wdowie będą przekazywane przez ZUS w dotychczasowych terminach wypłaty rent i emerytur.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o rentę wdowią? Od kiedy wypłata renty wdowiej?

Aby otrzymać rentę wdowią od lipca, wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 31 lipca 2025 roku. Można to zrobić w formie papierowej, jak i elektronicznej, za pośrednictwem platform PUE lub eZUS.

Warto pamiętać, że prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. Oznacza to, że składający dokumenty po 31 lipca 2025 roku stracą możliwość otrzymania świadczenia za pierwszy miesiąc. Na przykład jeśli ktoś złoży wniosek we wrześniu, to prawo do renty wdowiej nabędzie od września.

Dla kogo wdowia renta

Przyznanie renty wdowiej będzie możliwe, jeśli wdowa lub wdowiec mają ustalone prawo do renty rodzinnej. Jeśli do tej pory nie ubiegali się o rentę rodzinną, ponieważ świadczenie po współmałżonku byłoby mniej korzystne, powinni złożyć wniosek na formularzu ERR.

Następnie wdowa lub wdowiec powinni złożyć dostępny na stronie ZUS wniosek ERWD o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Taka kolejność ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie wniosku o łączenie wypłaty obu świadczeń w 2025 roku. Podobna sytuacja dotyczy pobierających rentę rodzinną, którzy nigdy nie wnioskowali o przyznanie własnego świadczenia, na przykład emerytury.

Pośpiech to zły doradca

ZUS ostrzega przed popełnianiem błędów w wypełnianiu dokumentów, bo może się to skończyć nieprzyznaniem świadczenia. Jak podkreśla Anna Szaniawska z biura prasowego ZUS, o prawie do renty wdowiej może zaważyć poprawne wypełnienie wniosku.- Pośpiech nie jest dobrym doradcą. Złe odpowiedzi albo brak wypełnienia rubryk mogą spowodować wydanie decyzji odmownej lub wydłużyć postępowanie o przyznaniu świadczenia – tłumaczy rzeczniczka.

Retnta wdowia. Najczęstsze błędy przy wypełnianiu wniosków

- Często błędy pojawiają się na trzeciej stronie wniosku, w pozycji która dotyczy oświadczeń. Klienci przy informacji „mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuję na decyzję w tej sprawie” zaznaczają odpowiedź „nie”. Zapominają, że mają przyznane swoje świadczenie, na przykład emeryturę, która została zawieszona, gdyż kiedyś wybrali korzystniejsze świadczenie - rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Trzeba zaznaczyć odpowiedź „tak”, gdy mamy prawo do emerytury, ale została zawieszona, lub gdy złożyliśmy wniosek o przyznanie swojego świadczenia, bo do tej pory nie występowaliśmy o nie – wyjaśnia Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim.

Inny błąd przy wypełnianiu rubryki „mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuję na decyzję w tej sprawie”, to pomijanie odpowiedzi na pytanie, które dotyczy zagranicznych instytucji. Zostawienie tej pozycji pustej spowoduje przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego. To może wydłużyć przyznanie świadczenia.