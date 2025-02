Rewolucyjne zmiany w programie „Czyste Powietrze? Tak będą dawać dotacje po nowemu. Podali datę składania wniosków

Zawiesili go w listopadzie ubiegłego roku, teraz go „odwieszą”, ale po nowemu. Z końcem marca ruszy nowa odsłona rządowego programu Czyste Powietrze. Co się zmieni? Będą zupełnie inne zasady naboru wniosków. Chodzi o nowe limity dofinansowania, ostrzejsze kryteria dla tych, którzy chcą się ubiegać o najwyższe dotacje. Trzeba się też liczyć z większą ilością kontroli.