REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świąteczny prezent od ZUS! Wypłaty emerytur jeszcze przed Wigilią i podwójne przelewy przed 1 stycznia. Dla kogo?

Świąteczny prezent od ZUS! Wypłaty emerytur jeszcze przed Wigilią i podwójne przelewy przed 1 stycznia. Dla kogo?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 grudnia 2025, 10:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka, emerytura
Świąteczny prezent od ZUS! Wypłaty emerytur jeszcze przed Wigilią i podwójne przelewy przed 1 stycznia. Dla kogo?
PawelKacperek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć grudzień 2025 dopiero się zaczął, ZUS zaplanował przyspieszenie wypłat świadczeń. Układ dni wolnych sprawił, że seniorzy otrzymają swoje emerytury wcześniej niż zwykle. Co więcej, ZUS potwierdza, że dla jednej grupy beneficjentów na koncie pojawią się dwa przelewy jeszcze przed 1 stycznia. Oto szczegóły.

Przyspieszone wypłaty emerytur w grudniu 2025

Dla wielu seniorów nadchodzące przesunięcia w harmonogramie wypłat emerytur, choć techniczne, stanowią znaczną ulgę dla domowego budżetu. W szczególności osoby, których standardowy termin wypłaty przypada na 25 grudnia lub 1 stycznia, odczują w tym miesiącu największą różnicę.

REKLAMA

REKLAMA

Powody wcześniejszych wypłat emerytur

Przyczyna modyfikacji grudniowych terminów wypłat przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest prosta i wynika ze standardowo obowiązujących przepisów: jeśli dzień wypłaty świadczenia wypada w weekend lub święto, ZUS ma obowiązek przelać pieniądze w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Nie jest to jednorazowa decyzja na 2025 rok, lecz stała zasada, której efekt jest w tym roku wyjątkowo odczuwalny z uwagi na układ kalendarza. Grudniowy chaos finansowy polega na tym, że część przelewów zostanie przyspieszona o jeden lub dwa dni, a jedna wypłata, pierwotnie styczniowa, zostanie zrealizowana w grudniu. Aż cztery daty wpływają na zmiany: 6 i 20 grudnia wypadają w weekendy, a 25 grudnia i 1 stycznia 2026 roku są dniami świątecznymi, co wymusza wcześniejszą realizację świadczeń za grudzień i styczeń.

Emerytura przed Wigilią: wypłata 24 grudnia

Najbardziej komentowaną zmianą jest wypłata emerytur dla osób z terminem na 25. dzień miesiąca, które otrzymają środki już 24 grudnia, często z samego rana. To przyspieszenie, które zapewnia realną ulgę, umożliwiając sfinansowanie świątecznych wydatków, leków czy prezentów na czas i ratując budżet wigilijny wielu gospodarstw domowych. W przypadku wypłat gotówkowych Poczta Polska również odbierze środki wcześniej, by dostarczyć je seniorom jeszcze przed świętami.

Dwa przelewy w grudniu: styczniowa wypłata już 31.12.

Z kolei seniorzy, których termin wypłaty przypada na 1. dzień miesiąca, zobaczą w grudniu dwa przelewy. Jest to konsekwencją faktu, że 1 stycznia 2026 roku jest dniem świątecznym, więc styczniowe świadczenie musi zostać wypłacone dzień wcześniej, czyli 31 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że ta grupa otrzyma emeryturę za grudzień 1 grudnia, a drugą emeryturę, która jest świadczeniem za styczeń 2026 roku, 31 grudnia. Ważne: ZUS stanowczo podkreśla, że to nie jest żaden dodatkowy bonus, premia czy piętnasta emerytura, lecz jedynie wcześniejsza realizacja styczniowej wypłaty, co w praktyce oznacza, że w styczniu 2026 roku ta grupa seniorów nie otrzyma już przelewu.

REKLAMA

Wcześniejsze emerytury w grudniu - skutki i prawne podstawy przesunięć

Pomimo wyjątkowo wczesnych dat wypłat, zwłaszcza 24 i 31 grudnia, ZUS wyjaśnia, że nie ma to żadnego wpływu na wysokość kwoty świadczenia, podatek PIT, ani podstawę do naliczenia trzynastej i czternastej emerytury – jest to wyłącznie techniczne przesunięcie terminu przelewu. Ma ono jednak wymierny skutek psychologiczny, ponieważ dwa wpływy w jednym miesiącu sprawiają, że grudzień jest postrzegany przez część seniorów jako "najbogatszy miesiąc w roku". Przepisy te mają swoją podstawę prawną w Ustawie o emeryturach i rentach z FUS oraz Ustawie o dniach wolnych od pracy.

Powiązane
Ponowne przeliczenie emerytury przez ZUS. Oto trzy pewne sytuacje, dzięki którym zyskasz na przeliczeniu świadczenia
Ponowne przeliczenie emerytury przez ZUS. Oto trzy pewne sytuacje, dzięki którym zyskasz na przeliczeniu świadczenia
ZUS zapłaci 1878 zł co miesiąc za liczne schorzenia. Sprawdź, za jakie [LISTA]
ZUS zapłaci 1878 zł co miesiąc za liczne schorzenia. Sprawdź, za jakie [LISTA]
Podwyżka abonamentu RTV od 1 stycznia 2026 roku. Oto nowe stawki, ulgi i zasady
Podwyżka abonamentu RTV od 1 stycznia 2026 roku. Oto nowe stawki, ulgi i zasady
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
MEN blokuje szybkie kursy dla nauczycieli przedszkoli. „Nie da się zdobyć kwalifikacji w kilka miesięcy”
01 gru 2025

Resort edukacji ostatecznie odrzuca pomysł stworzenia ekspresowych kursów dla kandydatów do pracy w przedszkolach. Powód? Obowiązujące przepisy wymagają pięcioletniego toku kształcenia. Jednocześnie maleje liczba wakatów, choć problem braków kadrowych nadal pozostaje aktualny.
Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
01 gru 2025

Drobne, wykonywane okazjonalnie usługi „ złotej rączki, sprzedaż pojedynczych rzeczy w internecie, taki drobny biznes można prowadzić legalnie, bez konieczności zakładania firmy. Ale uwaga! Nierejestrowaną działalność gospodarczą fiskus też bierze pod lupę. Obowiązuje bowiem limit przychodów, który zmieni się w 2026 roku. Jeśli ktoś go przekroczy, skarbówka weźmie go w obroty.
Prowadzisz food trucka? Pamiętaj o opłacie targowej. Na ten temat krążą sprzeczne opinie. Warto znać przepisy
01 gru 2025

Czy prowadząc food trucka trzeba uiszczać opłatę targową? Opinie na ten temat są podzielone. Warto jednak wiedzieć co wynika z przepisów, by uniknąć kłopotów na gruncie podatkowym. Bo czy sprzedaż napoju jest częścią świadczenia usługi?
Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r.
01 gru 2025

Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r. Warto przypomnieć o tym prawie, bo wciąż mało osób pamięta o realnych korzyściach, które można otrzymać! Jeśli dają, to przecież warto złożyć to proste pismo - podkreślają zadowoleni wnioskodawcy.

REKLAMA

Zanim zarzucisz pracodawcy, że łamie prawo, zobacz co wynika z przepisów. Dlaczego będziesz musiał pokazać PIT współmałżonka?
01 gru 2025

Rozmowy o pieniądzach często wywołują emocje. Dotyczy to w szczególności tych przypadków, gdy o stanie budżetu domowego trzeba poinformować pracodawcę. Czasami jednak, jeśli chcemy korzystać z przywilejów wynikających z przepisów, okazuje się to konieczne. I zgodne z przepisami.
Czy każdy emeryt dostanie od byłego pracodawcy bon świąteczny? Przepisy wskazują jasno, kto może się o niego ubiegać
01 gru 2025

Przed nami święta i szczególne potrzeby budżetów domowych. Pracownicy liczą na świadczenia przedświąteczne od pracodawców, a emeryci zastanawiają się, czy uda się pokryć wszystkie wydatki i kupić prezenty dla najbliższych. Czy oni również mogą liczyć na pomoc byłych pracodawców?
Czy pracodawca musi zapłacić pracownikowi za udział w szkoleniu po godzinach pracy albo w dniu wolnym? Zasady są proste
30 lis 2025

Czy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu po godzinach pracy? W praktyce na tym tle powstaje wiele sporów. Gdzie kończy się prawo pracodawcy do ingerowania w czas wolny pracownika? Zasady są proste.
Z końcem roku stawki najmu w lekkiej obniżce, ale i tak jest drożej niż przed rokiem
30 lis 2025

Po wakacyjnej gorączce związanej z poszukaniem mieszkania na wynajem przez studentów, stawki najmu wróciły do wcześniejszych poziomów. Podaż mieszkań na wynajem wyraźnie spada. A jak kształtują się stawki najmu w relacji do rat kredytów hipotecznych?

REKLAMA

Lżejsza praca w lepszych warunkach, ale czy za niższe zarobki: kto gotów na takie zmiany w wynagrodzeniu a kto nie
30 lis 2025

Polacy niechętnie rezygnują z części pensji w zamian za lżejszą pracę. Najwięcej osób skłonnych do takiego kompromisu jest w handlu i e-commerce.
Jakie dokumenty należy przechowywać w części B akt osobowych pracownika?
30 lis 2025

Akta osobowe pracowników składają się aż z 5 części. I choć mogłoby się wydawać, że przyporządkowanie do nich odpowiednich dokumentów nie jest trudnym zadaniem, to w praktyce sprawia to trudności. Co należy przechowywać w najobszerniejszej części akt, części B?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA