Świąteczny prezent od ZUS! Wypłaty emerytur jeszcze przed Wigilią i podwójne przelewy przed 1 stycznia. Dla kogo?

Choć grudzień 2025 dopiero się zaczął, ZUS zaplanował przyspieszenie wypłat świadczeń. Układ dni wolnych sprawił, że seniorzy otrzymają swoje emerytury wcześniej niż zwykle. Co więcej, ZUS potwierdza, że dla jednej grupy beneficjentów na koncie pojawią się dwa przelewy jeszcze przed 1 stycznia. Oto szczegóły.

Przyspieszone wypłaty emerytur w grudniu 2025

Dla wielu seniorów nadchodzące przesunięcia w harmonogramie wypłat emerytur, choć techniczne, stanowią znaczną ulgę dla domowego budżetu. W szczególności osoby, których standardowy termin wypłaty przypada na 25 grudnia lub 1 stycznia, odczują w tym miesiącu największą różnicę.

Powody wcześniejszych wypłat emerytur

Przyczyna modyfikacji grudniowych terminów wypłat przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest prosta i wynika ze standardowo obowiązujących przepisów: jeśli dzień wypłaty świadczenia wypada w weekend lub święto, ZUS ma obowiązek przelać pieniądze w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Nie jest to jednorazowa decyzja na 2025 rok, lecz stała zasada, której efekt jest w tym roku wyjątkowo odczuwalny z uwagi na układ kalendarza. Grudniowy chaos finansowy polega na tym, że część przelewów zostanie przyspieszona o jeden lub dwa dni, a jedna wypłata, pierwotnie styczniowa, zostanie zrealizowana w grudniu. Aż cztery daty wpływają na zmiany: 6 i 20 grudnia wypadają w weekendy, a 25 grudnia i 1 stycznia 2026 roku są dniami świątecznymi, co wymusza wcześniejszą realizację świadczeń za grudzień i styczeń.

Emerytura przed Wigilią: wypłata 24 grudnia

Najbardziej komentowaną zmianą jest wypłata emerytur dla osób z terminem na 25. dzień miesiąca, które otrzymają środki już 24 grudnia, często z samego rana. To przyspieszenie, które zapewnia realną ulgę, umożliwiając sfinansowanie świątecznych wydatków, leków czy prezentów na czas i ratując budżet wigilijny wielu gospodarstw domowych. W przypadku wypłat gotówkowych Poczta Polska również odbierze środki wcześniej, by dostarczyć je seniorom jeszcze przed świętami.

Dwa przelewy w grudniu: styczniowa wypłata już 31.12.

Z kolei seniorzy, których termin wypłaty przypada na 1. dzień miesiąca, zobaczą w grudniu dwa przelewy. Jest to konsekwencją faktu, że 1 stycznia 2026 roku jest dniem świątecznym, więc styczniowe świadczenie musi zostać wypłacone dzień wcześniej, czyli 31 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że ta grupa otrzyma emeryturę za grudzień 1 grudnia, a drugą emeryturę, która jest świadczeniem za styczeń 2026 roku, 31 grudnia. Ważne: ZUS stanowczo podkreśla, że to nie jest żaden dodatkowy bonus, premia czy piętnasta emerytura, lecz jedynie wcześniejsza realizacja styczniowej wypłaty, co w praktyce oznacza, że w styczniu 2026 roku ta grupa seniorów nie otrzyma już przelewu.

Wcześniejsze emerytury w grudniu - skutki i prawne podstawy przesunięć

Pomimo wyjątkowo wczesnych dat wypłat, zwłaszcza 24 i 31 grudnia, ZUS wyjaśnia, że nie ma to żadnego wpływu na wysokość kwoty świadczenia, podatek PIT, ani podstawę do naliczenia trzynastej i czternastej emerytury – jest to wyłącznie techniczne przesunięcie terminu przelewu. Ma ono jednak wymierny skutek psychologiczny, ponieważ dwa wpływy w jednym miesiącu sprawiają, że grudzień jest postrzegany przez część seniorów jako "najbogatszy miesiąc w roku". Przepisy te mają swoją podstawę prawną w Ustawie o emeryturach i rentach z FUS oraz Ustawie o dniach wolnych od pracy.