Dofinansowanie do ogrodu w 2025 roku może dotyczyć różnych obszarów. Często pozwala na sfinansowanie większości kosztów poniesionych w celu poprawy sytuacji środowiska naturalnego. Programy dotacji skierowane są do osób fizycznych, gmin, powiatów, stowarzyszeń. Niektóre programy zakończyły nabory wniosków już w marcu 2025 r. O co można jeszcze składać wnioski w kwietniu 2025 r.?