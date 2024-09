Fotowoltaika na balkonie: można dostać dofinansowanie z programu Mój Prąd 6.0, ale czy jest ona legalna skoro można też trafić przed sąd z powództwa sąsiadów

Dofinansowanie do posiłku pracowników: firma może bez obciążeń fiskalnych wydawać 450 zł na każdego pracownika, ale niewiele docenia to świadczenie pozapłacowe

Przy rekrutowaniu specjalistów, zwłaszcza w zawodach, w których występują deficyty chętnych do pracy, ogromną rolę odgrywają benefity czyli świadczenia płacowe. Jednym z najbardziej niedocenianych jest dofinansowywanie posiłków. Na benefit ten liczy co trzeci zatrudniony, a otrzymuje go co dziesiąty.