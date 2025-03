Są zmiany w przyznawaniu 800 plus. Rodzice tych dzieci pieniędzy już nie dostaną

Rząd zabrał się za przykręcenie kurka z pieniędzmi dla dzieci Ukraińców i powiązał wypłacenie 800 plus z obowiązkiem szkolnym. Regulujące to znowelizowane przepisy weszły w życie w połowie ubiegłego roku, ale faktyczna weryfikacja nastąpi z początkiem czerwca, kiedy ruszy tak zwany nowy okres świadczeniowy.

Blisko 250 tysięcy, tyle ukraińskich dzieci w pierwszym półroczu ubiegłego roku otrzymało 800 plus. Pytanie, ile z nich faktycznie przebywało na terenie Polski? Rząd zabrał się za przykręcenie kurka z pieniędzmi i teraz wypłacanie świadczenia powiązał z obowiązkiem szkolnym.

Zasady przyznawania Ukraińcom 800 plus po nowemu

Regulująca to nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy mieszkającym w Polsce, weszła w życie w połowie 2024 roku. Jak to jest dokładnie z tymi nowymi, obowiązującymi Ukraińców zasadami? Od września obowiązek edukacji w polskich placówkach oświatowych został rozszerzony na wszystkie dzieci z Ukrainy przebywające na terytorium naszego kraju. Dotyczy to uczęszczania do zerówek, szkół podstawowych i średnich. To warunek, otrzymania pieniędzy z programów 800 plus oraz Dobry Start.

Od tej zasady wprowadzono jeden wyjątek. W tym roku szkolnym uczniowie w klasach programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie są objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół. Mogą dokończyć edukację w formule online.

Nowelizacja przepisów przyniosła pierwszą weryfikację liczby tych, którzy po 800 plus sięgali. Jak informował resort edukacji, od września do polskich szkół zostało zapisanych 33 tysiące uczniów zza naszej wschodniej granicy. Liczba dzieci ukraińskich pobierających zasiłek 800 plus zmniejszyła się o 20 tys. Jednak tak naprawdę faktyczna weryfikacja nastąpi z początkiem czerwca, kiedy ruszy tak zwany nowy okres świadczeniowy. - ZUS będzie weryfikował spełnianie obowiązku szkolnego poprzez informacje zamieszczane przez dyrektorów szkół o uczęszczaniu dziecka do szkoły w Systemie Informacji Oświatowej – tłumaczył rzecznik Zakładu Wojciecha Dąbrówka.

Zmiany w 800 plus od czerwca

Przypomnijmy, że od lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 800 plus na tak zwany nowy okres świadczeniowy, który potrwa od pierwszego dnia czerwca tego roku, do maja roku przyszłego. Bardzo ważna jest data złożenia wniosku. Dlaczego? Bo od tego zależy, czy zostanie zachowana ciągłość wypłaty pieniędzy.

800 plus. Co zrobić, żeby zachować ciągłość wypłat pieniędzy

Aby zachować ciągłość świadczenia 800 plus, rodzice powinni złożyć wniosek w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. W takiej sytuacji ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci pieniądze w terminie do 30 czerwca. Jeśli włosek będzie złożony w terminie od 1 do 31 maja świadczenie z wyrównaniem za czerwiec trafi na konta rodziców w terminie do 31 lipca. W sytuacji złożenia wniosku w terminie od 1 do 30 czerwca, ZUS wypłaci 800 plus z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 sierpnia. Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem, ale od lipca, czyli od miesiąca złożenia wniosku - wyjaśnia Dąbrówka.

Wyłata 800 plus z wyrównaniem

W praktyce oznacza to, że jeśli złożymy wniosek w maju, otrzymamy pieniądze ze świadczenia za czerwiec, jednak wpłyną na konto dopiero w lipcu. Podobnie jeśli złożymy wniosek w czerwcu – wówczas ZUS wypłaci wyrównanie za czerwiec do końca sierpnia. Jeśli jednak złożymy wniosek w lipcu, już nie dostaniemy wyrównania za czerwiec – za ten miesiąc nie otrzymamy świadczenia. Otrzymamy je do końca września z wyrównaniem, ale jedynie za lipiec. Wnioski złożone od 1 do 31 sierpnia ZUS rozpatrzy i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia i w terminie do 31 października.

800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie

Jak przypomina ZUS rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne.