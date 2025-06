UWAGA! Od 11 czerwca zmieniły się zasady orzekania o niepełnosprawności

Co się zmieniło?

Od 2025 roku obowiązują nowe, bardziej elastyczne przepisy dotyczące wydawania orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci i dorosłych. Zmiany mają na celu uproszczenie procedur, wydłużenie okresów ważności orzeczeń oraz uwzględnienie specyfiki rzadkich chorób. Nowe regulacje zostały już wdrożone i mają realny wpływ na sytuację tysięcy rodzin w Polsce.

REKLAMA

Najważniejsze zmiany dla dzieci:

Minimalny okres ważności orzeczenia to teraz 3 lata.

Dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi (np. zespół Downa) mogą otrzymać orzeczenie aż do ukończenia 16. roku życia.

Wprowadzono katalog 208 rzadkich chorób, które uprawniają do dłuższych okresów ważności orzeczeń. Pęłna lista dostęna jest pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/D2025000068201.pdf

Dla dorosłych:

Osoby z rzadkimi chorobami mogą otrzymać orzeczenie na minimum 7 lat, a w niektórych przypadkach – na stałe, jeśli stan zdrowia na to pozwala.

Zmodyfikowano kryteria określania stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).

Głosy krytyki

Chodzi o kontrowersje wokół nowych zasad przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności, które – mimo że formalnie mają ułatwiać życie osobom z trwałymi schorzeniami – w praktyce mogą prowadzić do utraty części świadczeń lub trudniejszego dostępu do wsparcia.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami wskazują m.in. na:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

niejasne kryteria oceny , szczególnie przy orzekaniu o potrzebie stałej opieki lub specjalnych świadczeń (np. świadczenia pielęgnacyjnego),

, szczególnie przy orzekaniu o potrzebie stałej opieki lub specjalnych świadczeń (np. świadczenia pielęgnacyjnego), brak przejrzystych procedur , które pozwalałyby przewidzieć decyzję komisji,

, które pozwalałyby przewidzieć decyzję komisji, obawy o utratę uprawnień w przypadku osób, które dotąd otrzymywały orzeczenia na podstawie starego systemu, a teraz muszą poddać się nowej ocenie,

w przypadku osób, które dotąd otrzymywały orzeczenia na podstawie starego systemu, a teraz muszą poddać się nowej ocenie, niedostateczne konsultacje społeczne – wiele rodzin i organizacji nie miało możliwości wypowiedzenia się na etapie prac legislacyjnych.

Niektóre organizacje sygnalizują też, że mimo katalogu 208 rzadkich chorób, część dzieci i dorosłych z równie poważnymi, lecz mniej popularnymi schorzeniami, może zostać pominięta w nowych zasadach.

Świadczenia i wsparcie

REKLAMA

Nowe przepisy przewidują również gwarancję dostępu do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 3287 zł miesięcznie dla opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Warunkiem otrzymania wsparcia jest jednak spełnienie konkretnych kryteriów. Świadczenie przysługuje tylko w przypadku rezygnacji z pracy zawodowej lub jej niepodjęcia z powodu konieczności sprawowania stałej opieki nad dzieckiem.

W praktyce oznacza to, że wielu rodziców, najczęściej matek, rezygnuje z aktywności zawodowej, by zapewnić dziecku odpowiednie wsparcie. Krytycy obecnych rozwiązań zwracają uwagę, że świadczenie nie uwzględnia kosztów rehabilitacji, sprzętu medycznego czy dostosowania mieszkania, a jego wysokość od lat nie rośnie w takim tempie jak inflacja i wydatki rodzin.

Co ważne, nowe przepisy mają ułatwić dostęp do świadczenia poprzez powiązanie go bezpośrednio z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez konieczności przechodzenia dodatkowych procedur. W przypadku utrzymania orzeczenia do 16. roku życia, wsparcie finansowe również będzie przyznawane na ten okres, bez konieczności corocznego odnawiania wniosku.

Wprowadzenie nowych zasad to dopiero początek. Eksperci apelują o monitorowanie ich wdrażania i szybkie reagowanie na ewentualne problemy. Kluczowe będzie również szkolenie zespołów orzeczniczych i zapewnienie jednolitości interpretacji przepisów w całym kraju.